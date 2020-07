Natūralūs diuretikai ir išvarys iš kūno skysčius, ir sumažins kraujospūdį, ir neleis susidaryti inkstų akmenims

Netiesa, kad vartodami šlapimą varančias tabletes numesite svorio, nes šie vaistai mažina skysčių, o ne riebalų kiekį organizme. Kaip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ teigia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas, apskritai norint išvyti iš kūno skysčių perteklių griebtis medikamentų nereikia – padėti gali tokie maisto produktai, kaip arbūzai ar žalioji arbata.

Maitinatės lyg ir sveikai, „ant nakties“ nepersivalgote, tačiau skysčiai organizme vis kaupiasi? Ryte atsibundate paburkusiu veidu, rankos – kaip kaladės, pilvas – tarsi balionas ir atrodo, kad tuoj sprogsite? Atsikratyti skysčių pertekliaus gali padėti natūralios priemonės, maža to, natūralūs diuretikai padės ir tada, jei skundžiatės kitais negalavimais.

Neretai šlapimą varančias tabletes ima vartoti moterys, norinčios sulieknėti, tačiau, anot A. Unikausko, taip numesti svorio tikrai nepavyks.

„Jūs išgeriate tablečių, kurių poveikis – varyti šlapimą, vandenį iš kūno. Tai reiškia, kad jūs eisite daug šlapintis. Išgeriate tabletę, jus varo šlapintis, tas pats kitą dieną, kitą – jūs pamažu atsikratote skysčių.

Skysčių šlapinantis mažėja, tačiau sukauptų riebalų kiekis lieka toks pats, o mums sako: sulieknėsite. Tai padės atsikratyti skysčių, gali būti, kelių kilogramų, bet riebalai niekur nedings. Dėl tablečių atsikratoma skysčių pertekliaus, kuris dažnai atsiranda tiesiog netinkamai maitinantis, bet tikro rezultato tokiu atveju vis tiek negaunama“, – aiškina medikas.

Diuretikai gali padėti šlapimui išskirti papildomą natrio kiekį, taip sumažina kraujo spaudimą, todėl natūralūs diuretikai gali būti puikus būdas kovoti su aukštu kraujo spaudimu.

Vaistai / Shutterstock nuotr.

A. Unikauskas primena, kad diuretikai, visų pirma, yra vaistai, kurie ne tik iš organizmo išvaro skysčius, bet gali išvaryti ir per daug mineralų, kas neabejotinai turės pasekmių. Be to, tai receptiniai vaistai ir tokie jie ne be reikalo – juos vartodami galite susidurti su nemaloniu šalutiniu poveikiu.

„Be gydytojo recepto šiaip sau jų gerti negalima“, – perspėja daktaras. Tačiau tam, kad išvalytumėte organizmą nuo skysčių pertekliaus, griebtis vaistų visai nereikia – padėti gali natūralūs diuretikai, kuriuos vartodami nesusidursite ir su šalutiniu poveikiu.

Natūralios alternatyvos diuretikams:

– arbūzai,

– svogūnai,

– česnakai,

– smidrai,

– citrinos,

– saldžiosios paprikos,

– arbatos: žalioji, kiaulpienių, kinrožių, gudobelių,

– salierai,

– įvairios uogos, taip pat kadagių,

– agurkai,

– vynuogės,

– petražolės,

– imbieras.

Išvardytas maistas ne tik šalina iš kūno skysčius, bet gali pasitarnauti ir kitoms kūno sistemoms. Laidoje profesorius papasakojo, kokios dar naudos sveikatai galite gauti vartodami natūralius diuretikus.

Mažina kraujospūdį

„Yra toks principas – vanduo keliauja paskui natrį. Jeigu kokia nors priemonė padeda iš organizmo išvesti natrį, paskui keliauja ir vanduo. Jeigu jūsų organizme sulaikoma per daug natrio, vanduo taip pat lieka, aišku, dėl to padidėja kraujo spaudimas.

Diuretikai gali padėti šlapimui išskirti papildomą natrio kiekį, taip sumažina kraujo spaudimą, todėl natūralūs diuretikai gali būti puikus būdas kovoti su aukštu kraujo spaudimu. Atlikus 13-os tyrimų metaanalizę su natūraliais diuretikais buvo nustatyta, kad, pavyzdžiui, žalioji arbata gali sumažinti tiek viršutinį, tiek apatinį kraujo spaudimą. Kitas tyrimas parodė, kad kinrožės ir imbieras taip pat pasižymi kraujo spaudimą mažinančiomis savybėmis“, – pasakoja gydytojas.

Kinrožių arbata / Pixabay nuotr.

Mažina pilvo pabrinkimą

Edema, arba skysčių kaupimasis audiniuose, sukelia pilvo patinimą, pabrinkimą, kartais sakoma, kad net pilvo pūtimą. A. Unikausko teigimu, natūralūs diuretikai – efektyvus būdas ne tik atsikratyti vandens pertekliaus organizme, bet ir išvengti pilvo pabrinkimo. „Valgydami daug natūralių diuretikų turinčių vaisių ir daržovių lengviau atsikratysite skysčių kaupimosi organizme“, – sako jis.

Padidinus suvartojamų skysčių kiekį galima padėti inkstams išplauti akmenis, tačiau galime vartoti ir diuretikus, kurie padeda išvengti inkstų akmenų susidarymo. Pavyzdžiui, citrinoje esanti citrinos rūgštis padidina šlapimo kiekį ir stabdo inkstų akmenų susidarymą.

Skatina kraujo filtravimą

Kraują filtruoja inkstai. Jie jį išvaro į inkstų kanalėlius, po to tai, kas naudinga organizmui, susigrąžina atgal, o mes iššlapiname tai, ko mums nereikia. Diuretikai suintensyvina filtravimą, priverčia organizmą pašalinti daugiau toksinių medžiagų, kurios ne tik nereikalingos, bet ir kenksmingos, jei jų per daug, kalba laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas.

Gali užkirsti kelią inkstų akmenims susidaryti

„Inkstų akmenys yra kietos mineralų sankaupos, susidarančios inkstuose ir sukeliančios akmenligės priepuolius – staigius ir labai intensyvius skausmus juosmens srityje. Padidinus suvartojamų skysčių kiekį galima padėti inkstams išplauti akmenis, tačiau galime vartoti ir diuretikus, kurie padeda išvengti inkstų akmenų susidarymo. Pavyzdžiui, citrinoje esanti citrinos rūgštis padidina šlapimo kiekį ir stabdo inkstų akmenų susidarymą“, – tvirtina medikas.

Inkstas / Shutterstock nuotr.

Lėtina ascito kaupimąsi

Ascitas – tai būklė, kai pilvo ertmėje kaupiasi daug skysčių ir pilvas pasidaro didelis. Dažniausia, bet ne vienintelė ascito priežastis – kepenų cirozė. Ascitui palengvinti vartojami diuretikai, tačiau drauge patartina vartoti ir natūralius diuretikus, t. y. diuretinių medžiagų turintį maistą.

„Be to, daugelis natūralių diuretikų turi kepenis stiprinančių savybių, pavyzdžiui, kiaulpienės, gudobelės ar smidrai gali sumažinti kepenų pažeidimo riziką“, – priduria profesorius.

Mažina policistinių kiaušidžių sindromo simptomus

Policistinių kiaušidžių sindromas atsiranda tada, kai moters organizmas gamina per daug vyriškų hormonų. Tai gali sukelti mėnesinių sutrikimus, svorio padidėjimą, depresiją ir aknę. Diuretikų tabletės dažnai vartojamos vandens pertekliui ir androgenams pašalinti, bet kai kurie natūralūs diuretikai, be gebėjimo išstumti hormonų perteklių bei skysčius, taip pat pasižymi antiandrogeniniu poveikiu. Pavyzdžiui, žaliojoje arbatoje yra katechinų, kurie gali padėti užkirsti kelią tam tikrų lytinių hormonų virsmui bei sumažinti policistinių kiaušidžių sindromo riziką.

Plačiau – balandžio 20 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.