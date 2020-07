Kvėpavimo pratimų nauda: nuo COVID-19 simptomų iki emocinio bagažo palengvinimo

Rinkoje gausu knygų ir mokymų, kuriuose teigiama, kad įvairios kvėpavimo technikos gali būti naudingos psichinei sveikatai, padėti įveikti miego sutrikimus ar net COVID-19. Tačiau kaip kvėpavimo metodus, kai miegantiesiems užklijuojama burna arba praktikuojamas spartus giluminis kvėpavimas pasitelkiant specialią muziką vertina specialistai?

2005 m. pradėjęs dirbti kvėpavimo instruktoriumi, Alanas Dolanas negalėjo sau leisti užsisakyti rinkos tyrimų. „Vietoje to išklausydavau Londono taksistų nuomonę. Papasakodavau jiems, kad pragyvenu, mokydamas žmones kvėpuoti, o jie imdavo šaukti: „Kokia puiki praturtėjimo schema!“, – „The Guardian“ pasakoja A. Dolanas.

Tačiau pastaruoju metu jų reakcija pasikeitė. „Dabar jie man ima pasakoti apie miego apnėją, nuo kurios kenčia, arba apie žmonos panikos priepuolius, klausia, kaip tai susiję su kvėpavimu ir neretai atsisiunčia mano programėlę“, – teigia specialistas.

Bendrovę pavadinimu „Breathguru“ įkūręs A. Dolanas moko žmones giliai, iš diafragmos kvėpuoti, įkvepiant ilgiau nei iškvepiant ir nedarant pauzės tarp šių dviejų veiksmų. Jis teigia, kad tai, be kita ko, gali sumažinti stresą, palengvinti depresiją, padėti įveikti miego sutrikimus, palengvinti kvėpavimo takų ligų eigą, suteikti energijos, sustiprinti imuninę sistemą ir padėti atsikratyti emocinio bagažo.

Kvėpavimo pratimai / Pixabay nuotr.

Kaip pats sako, iki COVID-19 Lansarotės saloje organizuojamų jo mokymų registracija užsipildydavo akimirksniu. Paklausa tokia didelė, kad A. Dolanas apmokė 24 trenerius, kurie savarankiškai veda panašaus pobūdžio mokymus.

Kiti kvėpavimo technikų specialistai klientų trūkumu taip pat nesiskundžia – socialiniuose tinkluose „YouTube“ ir „Instagram“ gausu pasiūlymų užsirašyti į kvėpavimo kursus, o knygų leidėjai taip pat pripažįsta, kad visai apsimoka leistis nešamam šios bangos.

Šiais metais jau išleistos tokios knygos kaip „Gerai kvėpuok“ (angl. „Breathe Well“), „Kvėpavimo technikų galia“ (angl. „The Power of Breathwork“), „Kvėpavimo knyga“ (angl. „The Breathing Book“) ir „Kvėpavimas kariams“ (angl. „Breathing for Warriors“).

2020 m. dar turėtų pasirodyti Jameso Nestoro „Kvėpuok: naujas pamiršto meno mokslas“ (angl. „Breath: The New Science of a Lost Art“), Richie Bostocko „Iškvėpk“ (angl. „Exhale“) ir Wimo Hofo „Wimo Hofo metodas“ (angl. „The Wim Hof Method“).

Kvėpavimas, ramybė / Shutterstock nuotr.

Kai kam tai gali pasirodyti šiek tiek keista. Žinoma, keletą kartų giliai įkvėpti jogos užsiėmimo pabaigoje visai malonu, be to, kai kurie žmonės naudoja paprastus kvėpavimo pratimus, kad greičiau atsipalaiduotų. Tačiau daugeliui žmonių 23 tūkst. ar daugiau kartų per dieną įkvėpti pavyksta ir per daug apie tai nesusimąstant, jau nekalbant apie vadovavimąsi kažkokiomis instrukcijomis.

Tad ar iš tiesų kvėpavimo technikos yra tokios naudingos fizinei ir psichinei sveikatai, kaip apie jas pasakojama? O gal tai tik išpūstas oro burbulas?

Yra patikimų įrodymų, pagrindžiančių kvėpavimo pratimų naudą sergant astma. 2018 m. paskelbtame atsitiktinių imčių kontroliuojamame tyrime nustatyta, kad gyvenimo kokybės rodikliai buvo aukštesni tų astma sergančių Jungtinės Karalystės gyventojų, kurie buvo mokomi giliai, lėtai kvėpuoti per nosį ir diafragmą.

Jungtinės Karalystės gydytojų naudojamose rekomendacijose teigiama, kad kvėpavimo pratimai gali padėti nuslopinti astmos simptomus.

„Geriausių rezultatų pasiekiama intervencijų, kurias atlieka tinkamai apmokyti fizioterapeutai, metu“, – „The Guardian“ teigia astma sergančiųjų tyrimą atlikęs Sautamptono universiteto pirminės sveikatos priežiūros profesorius Mike`as Thomas.

Liga / koronavirusas / kvėpavimas / oro trūkumas / dusulys / plaučiai / AP nuotr.

M. Thomaso dėmesys registruotiems terapeutams susijęs su tam tikrų alternatyvių būdų naudojimu, pavyzdžiui, kontraversiškojo Buteiko metodo, kai miegantiems žmonėms užklijuojamos burnos, siekiant išmokyti juos kvėpuoti pro nosį, taikymu. Šios metodikos šalininkai teigia, kad ji gali padėti atsikratyti miego sutrikimų, palengvinti depresiją, aktyvumo ir dėmesio sutrikimą, lėtinio nuovargio sindromą, astmą ir kitus su kvėpavimu susijusius negalavimus.

Buteiko metodo specialistas iš Golvėjaus Patrickas McKeownas, pasisakantis už burnos užklijavimą miego metu, daug keliauja su pranešimais po įvairias konferencijas. Iki COVID-19 jo darbotvarkė buvo sudėliota 18 mėnesių į priekį. „Prieš penkerius metus visi buvo pamišę dėl miego, – sako jis. – Bet dabar ant bangos kvėpavimas.“

P. McKeownas įsitikinęs, kad šiuolaikinio žmogaus polinkis daugiau kvėpuoti per burną, kurį lemia mūsų mitybos įpročiai, gali sukelti ar pasunkinti įvairias su kvėpavimu susijusias ligas, pavyzdžiui, astmą. Jo teigimu, tokiu būdu į organizmą patenka per daug deguonies, sumažėja anglies dvideginio lygis kraujyje ir organai nepakankamai aprūpinami deguonimi.

Ramybė / meditacija / moteris / Pexels nuotr.

Profesorius M. Thomas, nors ir sutinka, kad dažnesnis kvėpavimas per nosį gali būti naudingas kai kuriems astma sergantiems pacientams, Buteiko metodą laiko primityvoku. „Astma sergantys žmonės nepersikvėpuoja, mes matavome CO2 lygį tokių pacientų kraujyje prieš ir po treniruočių ir neradome jokių sąsajų tarp astmos sunkumo ir CO2 kiekio, – aiškina jis. – Teiginys, kad astmą sukelia per didelis deguonies kiekis ir per žemas anglies dvideginio lygis yra moksliškai nepagrįstas.“

Daugelis tų, kurie praktikuoja kvėpavimo pratimus, tai daro siekdami numalšinti stresą ar nerimą. Nacionalinės sveikatos priežiūros tarnybos (angl. NHS) tinklalapyje skelbiama, kad tai padaryti padeda trumpi pilvinio kvėpavimo seansai. Mokslininkai jau ne vienerius metus domisi ir tiria tokių praktikų kaip joga ar meditacija poveikį, įveikiant stresą ar nerimą, tačiau tyrimų apie kvėpavimo naudą šiuo aspektu kur kas mažiau.

Vieno tokio tyrimo metu nustatyta, kad šešias savaites pranajama kvėpavimo pratimų mokytos studentų iš Indijos grupės nariams sumažėjo nerimo apraiškų, lyginant su tokių mokymų nelankiusia kontroline grupe. Be to, pastabėta, kad pranajamos grupės nariams padidėjo širdies ritmo kintamumas (ŠRK).

Meditacija / Pexels nuotr.

Kai įkvepiame, mūsų širdis suplaka kiek greičiau, kad paspartintų deguonies paskirstymą po organizmą. O kai iškvepiame, širdies ritmas kiek sulėtėja. ŠRK yra šių ritmų skirtumas – kuo jis didesnis tuo, manoma, kad organizmas yra atsparesnis ir lankstesnis, reaguojant į išorės dirgiklius.

2017 m. paskelbtame tyrime teigiama, kad po aštuonių savaičių gilaus diafragminio kvėpavimo seansų dvidešimties IT darbuotojų iš Pekino seilėse sumažėjo streso hormono kortizolio lygis – šis pokytis nefiksuotas tyrimo kontrolinės grupės atstovų organizmuose. Penkiolika ankstesnių tyrimų peržvelgę Italijos mokslininkai nustatė, kad sulėtinus kvėpavimą, kuriam laikui pakyla ŠRK, atsiranda komforto ir atsipalaidavimo jausmas, sumažėja nerimas.

Kol kas mokslininkams nepavyko išsiaiškinti, kokiu būdu lėtas, gilus kvėpavimas skatina atsipalaidavimą, tačiau daugelis mano, kad svarbiausia šioje vietoje yra padidėjęs ŠRK. ŠRK kontroliuoja autonominė nervų sistema, reguliuojanti nevalingus organizmo procesus, įskaitant kvėpavimo tempą ir kraujo spaudimą.

Joje išskiriama simpatinė nervų sistema, „įjungianti“ tokias organizmo reakcijas kaip „kovok arba bėk“, su kuria siejamas padažnėjęs širdies ritmas ir padidėjęs kraujo spaudimas, ir parasimpatinė nervų sistema, atsakinga už „ilsėkis ir virškink“ reakciją į aplinkinius įvykius.

Savaitgalis Vilniuje / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Parasimpatines reakcijas kontroliuoja klajoklinis nervas – ilgiausias galvinis nervas, siunčiantis signalus tarp smegenų ir kitų kūno dalių. Kuo didesnis žmogaus ŠRK, tuo stipriau jų klajoklinis nervas reaguoja į dirgiklius ir tuo greičiau jų organizmas gali suaktyvinti parasimpatinę reakciją į stresą.

Nyderlanduose įsikūrusio Leideno universiteto psichologas Roderikas Gerritsenas, atlikęs kontempliatyvios veiklos poveikio fizinei ir psichinei sveikatai analizę, nustatė, kad bendras dėmesys kvėpavimui sumažina stresą, suaktyvindamas parasimpatinės nervų sistemos veiklą.

„Sulėtinus kvėpavimą, sulėtėja širdies rimtas, stimuliuojamas klajoklinis nervas ir jūs savo organizmui tarsi sakote, kad viskas gerai, kad nėra reikalo reaguoti į kokias nors neišvengiamas grėsmes“, – aiškina R. Gerritsenas.

Kvėpavimo pratimai rekomenduojami gydant ir daugelio kitų susirgimų simptomus. Džordžijos valstijoje įsikūrusio Ogastos universiteto mokslininkai teigia, kad nemiga iš esmės atsiranda dėl neatitikimo tarp mūsų urvinių protėvių gyvenimo būdo ir „kenksmingo ilgalaikio simpatinės nervų sistemos suaktyvinimo“, būdingo šiuolaikiniam žmogui.

Kvėpavimas / knarkimas / Shutterstock nuotr.

Anot jų, lėtas, gilus kvėpavimas gali padėti stimuliuoti parasimpatines organizmo reakcijas, kurios padeda užmigti vakare ar netikėtai nubudus vidury nakties.

Tam tikros kvėpavimo technikos taikomos skausmo valdymo srityje. Sausį paskelbti tyrimų, kuriuose dalyvavo 48 savanoriai, rezultatai rodo, kad gilus kvėpavimas padeda sumažinti karščio sukeltą skausmą, ypač kai kvėpuojama maždaug 6 įkvėpimų per minutę tempu. Kiti tyrimai kvėpavimo pratimus sieja su sumažėjusiu širdies rimtu ir kraujo spaudimu širdies ir kraujagyslių ligomis sergantiems pacientams.

Teigiama, kad paprasti kvėpavimo pratimai gali būti naudingi ir COVID-19 sergantiems pacientams. Pavyzdžiui, balandį gydytojas iš Londono išplatino vaizdo įrašą, kuriame rekomenduoja pacientams penkis kartus giliai įkvėpti ir sulaikyti orą penkias sekundes, o tada gerai išsikosėti. Po to tą patį pakartoti dar kartą ir, atsigulus ant pilvo, 10 minučių giliai kvėpuoti.

Kvėpavimas / Pexels nutor.

Įrašu buvo plačiai dalinamasi socialiniuose tinkluose. Kai kurie pacientai teigė, kad tai padeda, nors Kvalifikuotų kvėpavimo takų ligas gydančių fizioterapeutų asociacijos atstovai teigia, kad tokie pratimai mažai veiksmingi sauso kosulio, koks pasireiškia daugeliui COVID-19 pacientų, atvejais.

Yra daug su gyvūnais ir žmonėmis atliktų trumpalaikių laboratorinių tyrimų, rodančių, kad lėtas, gilus kvėpavimas sukelia organizme sveikatai palankius pokyčius. Tačiau tai toli gražu nereiškia, kad yra rimtų įrodymų, jog kvėpavimo pratimai gali padėti žmonėms pakeisti kvėpavimo įpročius ir tokiu būdu pagerinti sveikatą.

Gydytojas iš Italijos Luciano Bernardi įrodė, kad kvėpavimo kontrolės mokymai padėjo lėtine širdies nepakankamumo liga sergantiems pacientams akivaizdžiai sulėtinti kvėpavimo tempą ir tokiu būdu prailginti mankštinimosi laiką.

„Praėjus mėnesiui po tyrimo pabaigos šis poveikis vis dar buvo juntamas, be to, nustatėme, kad daugelis pacientų vis dar praktikuoja išmoktas kvėpavimo technikas, – „The Guardian“ teigia L. Bernardi. – Čia kaip ir su bet kokiomis kitomis treniruotėmis – jei jas tęsiate, ir toliau juntate jų teikiamą naudą, jei sustojate, naudingas poveikis pamažu išblėsta.“

Meditacija / Pixabay nuotr.

JAV tyrėjai nustatė, kad aukštą kraujo spaudimą turintiems asmenims, keturias savaites kasdien dariusiems lėto kvėpavimo pratimus, pavyko trumpam, bet ne ilgam, laikui numušti kraujo spaudimą.

„Problema ta, kad daugelio tyrimų su žmonėmis atveju bet koks lėto, gilaus kvėpavimo poveikis yra tiriamas tik laboratorijos sąlygomis, – sako Atlantoje įsikūrusio Emory universiteto fiziologas Donas Noble`as. – Nepaisant keleto vilčių teikiančių tyrimų, ilgalaikių gerai kontroliuojamų poveikio žmonėms analizių kol kas nėra atlikta.“

Spragas moksliniuose tyrimuose pasiruošę užpildyti knygas rašantys ir mokymus pardavinėjantys „specialistai“. Sunkiai įtikimi tvirtinimai, kad kvėpavimo technikos gali padėti išgydyti sunkias ligas ir pagerinti bendrą organizmo savijautą yra grįsti preliminariomis išvadomis, mažos apimties tyrimais ir analizėmis, rodančiomis vien tik asociacijas.

Meditacija / Pexels nuotr.

Pavyzdžiui, Wimo Hofo tinklalapyje randami teiginiai, kad jo taikomas metodas padeda palengvinti reumatoidinio artrito, išsėtinės sklerozės ar Parkinsono ligos simptomus, nėra paremti aukštos kokybės moksliniais tyrimais. A. Dolanas savo tinklalapyje cituoja JAV gydytoją, kuris teigia, kad „turbūt vienas veiksmingiausių kada nors išrastų ŽIV ir kitų infekcinių, degeneracinių ar lėtinių ligų (įskaitant vėžį) gydymo būdų yra deguonies terapija“.

Be jokios abejonės, daugeliui žmonių kvėpavimo pratimai yra naudingi. Tačiau išpūsta jų poveikio reklama kiek glumina mokslininkus, manančius, jog šios technikos gali būti ir plačiau taikomos, tačiau tam reikia solidžių mokslinių įrodymų.

„Greičiausiai kvėpavimo technikas bus galima pritaikyti gydant įvairias ligas, – sako M. Thomas. – Tačiau net ir tokiu atveju tai nėra stebuklingas mygtukas, todėl reikia pakankamai skeptiškai žiūrėti į tokius tvirtinimus ir atlikti atitinkamus mokslinius tyrimus, siekiant išsiaiškinti, ar jos veikia, ar ne. Jei nerimaujate dėl savo sveikatos, tai tokie dalykai tikrai nepakenks. Tiesiog nereikia tikėtis, kad keletas užsiėmimų apvers jūsų gyvenimą aukštyn kojomis.“

Meditacija / Pixabay nuotr.

Kvėpavimas: kas madinga, o kas jau nebe?

Kvėpavimo technikos nėra jokia naujiena. Jogai, mistikai ir kiti nuo seno sutrikusį kvėpavimą sieja su ligomis ir pasisako už kvėpavimo kontroliavimą kaip sveikos gyvensenos ir kelio į nušvitimą prielaidą. Kvėpavimu grįstų gydymo metodų aukso amžius išaušo septintajame ir aštuntajame praėjusio amžiaus dešimtmečiuose. Visgi yra kelios dešimtys būdų prisotinti organizmą deguonimi.

Pranajama

Kvėpavimo technikos yra jogos pagrindas. Kvapo sulaikymas, kvėpavimas pakaitomis per vieną ar kitą nosies šnervę, sprogstamieji iškvėpimai, liežuvio iškišimas ir kiti metodai taikomi, siekiant nuraminti ar sužadinti kūną, palaikyti jogos pozas ir yra laikomi neatsiejamais kelio į nušvitimą palydovais.

4-7-8 kvėpavimas

Skirtas mažinti stresą, atsikratyti nerimo ir padėti užmigti. Taikant šią metodiką, keturias sekundes įkvepiama per nosį, septynioms sekundėms sulaikomas oras ir aštuonias sekundes iškvepiama per nosį. Taip, galima atsisiųsti programėlę.

Orai/Žalieji ežerai/ Ežeras/ Paplūdimys / D. Umbraso/LRT nuotr.

Holotropinis kvėpavimas

Septintajame praėjusio amžiaus dešimtmetyje sukurta psichoterapijos metodika, kurią taikant praktikuojamas spartus giluminis kvėpavimas, naudojama speciali muzika ir fizinės atramos, kad sukeltų pakitusias sąmonės būsenas, padedančias atsikratyti emocinių blokų ir išsigydyti užslėptas psichologines traumas. Laikomas nesaugiu sergantiems širdies ir kraujagyslių ligomis, turintiems aukštą kraujo spaudimą ar psichinės sveikatos problemų.

Buteiko metodas

Kontraversiška alternatyvi kvėpavimo pratimų terapija, kurios metu žmonėms užklijuojamos burnos, kad šie kvėpuotų lengvai per nosį. Yra bendrosios praktikos gydytojų, teigiančių, kad ji padeda žmonėms, tačiau tvirtinimai, kad daugelis sveikatos problemų kyla dėl nuolatinio persikvėpavimo, nėra moksliškai pagrįsti.

Wimo Hofo metodas

Kontroliuojamos hiperventiliacijos ciklai, ištęstas iškvėpimas ir oro sulaikymas, derinamas su šalčio ir meditacijos poveikiu, tikima, sukelia teigiamus pokyčius imuninėje sistemoje. Galima pamatyti per „Netflix“ rodomame seriale su Gwyneth Paltrow „Goop Lab“.