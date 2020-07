Gaminame iš subproduktų: pigu ir paprasta, bet ne prasta

Nors subproduktai dažnai yra nuvertinami ir laikomi antrarūšiais, daugelio jų maistinė vertė nenusileidžia mėsai. Jie – pigūs, tačiau patiekalai iš subproduktų vis dažniau atsiduria ir prabangių restoranų valgiaraščiuose, rašoma pranešime žiniasklaidai.

„Mėsos subproduktų patiekalai tinka ir gurmaniškiems vakarėliams, ir kasdieniams šeimoms pietums. Be to, kai kurie mėsos subproduktai yra itin maistingi ir naudingi. Pavyzdžiui, kepenys, kuriose yra gausu geležies, fosforo, fermentų, vitaminų D, E, C, A, B6, B12. Liežuviai, širdys, skrandžiai ir plaučiai yra mažesnės vertės subproduktai, tačiau turi beveik tiek pat baltymų kaip ir mėsa“, – pažymi prekybos tinklo „Maxima“ Maisto gamybos direktorė Brigita Baratinskaitė ir dalinasi receptais iš subproduktų.

Vištų širdelių iešmeliai

Ingredientai:

1 kilogramas vištų širdelių

3 skiltelės česnako

aliejus

druska ir pipirai

prieskoninės žolelės

Į dubenį sudėkite vištų širdeles, įtarkuokite česnako, įberkite druskos, pipirų, įpilkite šlakelį aliejaus, viską gerai išmaišykite ir palikite marinuotis.

Širdeles sumaukite ant iešmelių arba medinių pagaliukų. Kepkite ant grilio arba iki +180 °C įkaitintoje orkaitėje apie 20 minučių.

Šalia keptų vištų širdelių B. Baratinskaitė rekomenduoja patiekti keptus burokėlius su fetos sūriu. Šiam garnyrui reikės: virtų burokėlių, fetos sūrio, balzaminio acto, aliejaus, druskos ir pipirų.

„Virtus burokėlius supjaustykite stambiais gabalėliais, sudėkite į dubenį, įpilkite šiek tiek aliejaus, įberkite druskos, pipirų, įpilkite balzaminio acto ir gerai išmaišykite. Burokėlius sudėkite į kepimo indą ir kepkite orkaitėje. Jei širdeles kepate orkaitėje ant grotelių, po jomis apačioje padėkite indą su burokėliais, kad ant jų nutekėtų skystis nuo širdelių. Burokėliai taps dar gardesni“, – receptu dalijasi B. Baratinskaitė.

Karštus burokėlius sudėkite į lėkštę, aptrupinkite fetos sūriu, o šalia padėkite širdelių iešmelius. Patiekalą apibarstykite mėgstamomis prieskoninėmis žolelėmis.

Paštetas / Wikimedia Commons nuotr.

Kepenėlių paštetas su spanguolėmis

Ingredientai:

600 gramų vištų kepenėlių

200 gramų sviesto

alyvuogių aliejus

svogūnas

čiobrelio šakelės

džiovintos spanguolės

druska ir pipirai

Kepenėles nuplaukite, nusausinkite ir išpjaustykite visas plėves bei pažaliavusias vietas. Supjaustykite vienodais mažais gabaliukais. Tuomet keptuvėje įkaitinkite truputį aliejaus, sudėkite kubeliais supjaustytą svogūną ir kepkite, kol suminkštės. Tada sudėkite 150 gramų sviesto, kai išsilydys, dėkite kepenėles, čiobrelio šakeles, pagardinkite druska, juodaisiais pipirais ir troškinkite ant mažos ugnies maždaug 15 minučių.

Po to išimkite čiobrelio šakeles, keptuvės turinį sudėkite į virtuvinį smulkintuvą ir sumalkite iki vientisos masės. „Sudėkite paštetą į norimus indelius ir užpilkite 50 gramų išlydyto sviesto. Papuoškite džiovintomis spanguolėmis ir padėkite į šaldytuvą, kad sustingtų. Po poros valandų galite tepti ant prancūziško batono ar skrudintos baltos duonos riekės“, – sako B. Baratinskaitė.

Morkos / Pixabay nuotr.

Skilvelių (skrandukų) troškinys su morkomis

Ingredientai:

1 kilogramas vištienos skrandukų (skilvelių)

3 morkos

2 svogūnai

200 ml grietinėlės (35% riebumo)

aliejaus

druskos ir pipirų

petražolės

Skilvelius (skrandukus) kruopščiai nuplaukite po tekančiu vandeniu ir nusausinkite.

Smulkiai supjaustykite svogūnus ir morkas, pakepinkite aliejuje troškinimui skirtame puode. Daržovėms suminkštėjus įdėkite vištienos skrandukus (skilvelius), įberkite druskos ir pipirų. Kepinkite apie 15 minučių, kol pradės skirtis sultys.

Sumažinkite ugnį, įpilkite grietinėlę ir troškinkite uždengę troškintuvą dangčiu apie pusvalandį, kol skrandukai (skilveliai) taps minkšti. Baigus troškintis suberkite smulkintas petražoles.

„Tai – skanus ir sotus patiekalas, kuris puikiai tinka ir kasdieniams pietums, ir šventei. Patiekite su virtomis šviežiomis bulvėmis ar bulvių koše“, – tikina B. Baratinskaitė.