Tikras lobynas – tiesiog po ranka: erškėtuogės giriamos už vitamino C gausą, gebėjimą deginti riebalus

Vitamino C erškėtuogėse daug daugiau negu citrinose, o jis padeda ne tik palaikyti gerą imuninę sistemą, bet ir skatina kolageno sintezę, apsaugo odos ląsteles nuo saulės pažeidimų, kas leidžia ilgiau išsaugoti odą stangrią ir jaunatvišką, taip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ tvirtina Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas.

Senovės graikai erškėtuoges vadino šunų rožėmis, nes tikėjo, kad geriausiai jos gydo šunų įkandimus. Be jų neapsėjo jokia kosmetikos priemonė. Viduramžiais šis tolimu rožės giminaičiu laikomas augalas buvo labai retas, o juo gydytis galėjo tik turtuoliai. Dabar iš šių nereiklių augalų formuojami įvairūs želdynai ir gyvatvorės visai pamirštant, kad po ranka – tikras lobynas, vitaminų ir mineralų šaltinis, sako daktaras.

Iš tiesų erškėtrožių vaistinė žaliava – ir vaisiai, ir lapai, ir šaknys, tačiau A. Unikauskas šįkart daugiausia dėmesio skyrė erškėčių uogų naudai sveikatai aptarti.

Antioksidantų šaltinis

„Erškėtuogėse daug polifenolių, karotinoidų ir vitaminų C ir E, kurie pasižymi galingomis antioksidacinėmis savybėmis. Antioksidantai – tai medžiagos, kurios neutralizuoja mumyse esančius mus žalojančius junginius.

Erškėtuogės / Pexels nuotr.

Įdomu tai, kad aukščiau augančiuose vaisiuose antioksidantų kiekis didesnis. Tyrimai rodo, kad šviežiose erškėtuogėse antioksidantų daugiau nei džiovintose, tad esant galimybei arbatą geriau gaminti iš šviežių uogų nei džiovintų“, – pataria gydytojas.

Dvylikos savaičių trukmės tyrime, kuriame dalyvavo 32 suaugę žmonės, turintys antsvorio, vartojant po 100 miligramų erškėtuogių ekstrakto kūno svoris ir pilvo riebalai, palyginti su kontroline grupe, žymiai sumažėjo.

Naudingos imuninei sistemai

Erškėtuogės palaiko sveiką imuninę sistemą. Vienas įspūdingiausių erškėtuogių pranašumų yra didelė vitamino C koncentracija. Pasak profesoriaus, vitamino C jose daug daugiau negu juodųjų serbentų uogose ar net citrinose. Taip pat šiose uogose daug vitamino A ir E.

Gerina širdies sveikatą

Dėl didelės antioksidantų ir vitamino C koncentracijos erškėčių uogos gali būti naudingos širdies sveikatai. Vienos metaanalizės metu nustatyta, kad suvartojant mažiausiai 500 miligramų vitamino C per dieną daugiau gali reikšmingai sumažėti blogojo cholesterolio ir trigliceridų kiekis kraujyje.

Kitas šešių savaičių trukmės tyrimas, kuriame dalyvavo 31 suaugęs nutukęs asmuo, nustatė, kad tiems, kurie kasdien vartojo gėrimą, kuriame buvo 40 gramų erškėtuogių miltelių, palyginti su kontroline grupe, reikšmingai pagerėjo kraujospūdis ir blogojo cholesterolio rodiklis.

Padeda lieknėjant

„Erškėtuogėse yra daug antioksidanto, vadinamo tilirozidu, kuris prisideda prie riebalų deginimo. Aštuonių savaičių trukmės tyrime su pelėmis, linkusiomis nutukti, į jų mitybą buvo įtrauktas 1 proc. erškėtuogių ekstraktas. Pelių kūno svoris ir pilvo riebalai buvo žymiai mažesni nei tų, kurios erškėtuogių ekstrakto negavo.

Tyrimai su žmonėmis rodo panašius rezultatus. Dvylikos savaičių trukmės tyrime, kuriame dalyvavo 32 suaugę žmonės, turintys antsvorio, vartojant po 100 miligramų erškėtuogių ekstrakto kūno svoris ir pilvo riebalai, palyginti su kontroline grupe, žymiai sumažėjo. Tiesa, reikia pabrėžti, kad tyrimuose naudotas erškėtuogių ekstraktas, dėl arbatos poveikio tyrimų atlikta mažiau. Taip pat pastebėta, kad erškėtuogių ekstraktas turi teigiamą poveikį sergantiems antro tipo diabetu“, – pasakoja A. Unikauskas.

Svoris / i yunmai/Unsplash nuotr.

Vitaminas C skatina kolageno sintezę ir apsaugo odos ląsteles nuo saulės pažeidimų, tai leidžia ilgiau išsaugoti odą stangrią ir jaunatvišką. Be to, erškėtuogių arbatoje yra karotenoido astaksantino, kuris veikia kaip senėjimą stabdanti medžiaga, padeda išvengti kolageno skilimo.

Mažina uždegimą ir skausmą

Erškėtuogių arbatoje gausu junginių, padedančių kovoti su uždegimais, įskaitant polifenolius ir galaktolipidus. Galaktolipidai yra pagrindinės riebalų rūgštys ląstelių membranose. Profesoriaus teigimu, apžvelgus tris tyrimus matyti, kad erškėtuogių vartojimas žymiai sumažina osteoartritu sergančių žmonių sąnarių skausmus. Be to, tie, kurie vartojo erškėtuogių du kartus dažniau, pranešė apie sumažėjusį skausmo lygį, palyginti su placebo grupe.

Stabdo odos senėjimą

„Vitaminas C skatina kolageno sintezę ir apsaugo odos ląsteles nuo saulės pažeidimų, tai leidžia ilgiau išsaugoti odą stangrią ir jaunatvišką. Be to, erškėtuogių arbatoje yra karotenoido astaksantino, kuris veikia kaip senėjimą stabdanti medžiaga, padeda išvengti kolageno skilimo. Aštuonių savaičių tyrimas, kuriame dalyvavo 34 žmonės, parodė, kad tiems, kurie suvartojo 3 gramus erškėtuogių miltelių per dieną, sumažėjo raukšlelių kiekis, taip pat pagerėjo odos drėgmė ir elastingumas“, – tvirtina laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas.

Veidas / makiažas / moteris / Septian simon/Unsplash nuotr.

Apie šalutinį erškėtrožių poveikį sveikatai nėra atlikta jokių rimtų tyrimų, tačiau nėščioms ir krūtimi maitinančioms moterims prieš jas vartojant geriau vis tiek pasitarti su specialistu. Dėl didelio vitamino C kiekio erškėtuogių arbata gali padidinti inkstų akmenų riziką, tad būkite atsargūs, jei inkstų akmenų rizika jums ir taip didelė.

Jei šiuo metu vartojate vaistus su ličiu, kurie skirti psichiniams sutrikimams gydyti, rekomenduojama vengti erškėtuogių arbatos, nes ji gali padidinti ličio koncentraciją organizme ir sukelti sunkų šalutinį poveikį.

Plačiau – gegužės 12 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.