Ant podiumo pasklido drugeliai: užsienio žvaigždes puošusi Agnė Kuzmickaitė pristatė naują kolekciją

Naujausią savo kolekciją, vasarį pristatytą Londono mados savaitės pagrindinėje programoje, viena ryškiausių šalies dizainerių Agnė Kuzmickaitė ketvirtadienio vakarą pristatė ir Vilniaus Rotušėje.

Tai jau aštuntoji dizainerės prêt-à-porter kolekcija. Ją dizainerė Vilniuje planavo tradiciškai pristatyti dar pavasarį, bet kovo viduryje paskelbtas karantinas sujaukė planus ir dizainerės mados šou teko nukelti iki liepos vidurio.

„Kai teko perkelti kolekcijos pristatymą buvo ir nerimo, ir nežinomybės, tačiau buvau nusiteikusi surengti šou vos tik bus tam galimybė – pagrindiniai pasiruošimo darbai jau buvo atlikti. <...> Beje, rudenį planuoju pristatyti jau kitą kolekciją, o jos pristatymas greičiausiai vėl vyks Londono mados savaitės metu“, – mintimis ir planais dalijosi A. Kuzmickaitė.

Agnės Kuzmickaitės kolekcija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Ji džiaugėsi, kad nors per karantiną daugelis darbų sustojo, jos vardas ir toliau skabėjo tarptautinėje žiniaskaliadoje, o kurtus drabužius mielai vilkėjo pasaulio garsenybės. Neseniai hito „Wish You Well“ atlikėja Becky Hill pristatė naujojo kūrinio „Heaven on My Mind“ vaizdo klipą, kuriame dėvi A. Kuzmickaitės trimačių drugelių sijoną.

Šių metų balandį kūrėją taip pat pasiekė džiugi žinia – naujausiam žurnalo „Tmrw“ viršeliui amerikiečių atlikėja N. Cyrus (atlikėjos, aktorės Miley Cyrus sesuo) taip pat pozavo pasipuošusi lietuvių dizainerės drabužiais.

Bene daugiausiai atgarsių dizainerės kūriniai sulaukė praėjusių metų rudenį, kai Paryžiuje koncertavusią britų atlikėją Ritą Orą Agnės drugeliai papuošė nuo galvos iki kojų.

Vilniaus Rotušėje pristatyta naujoji kolekcija susideda iš trijų dalių: pirmoji – duoklė drugeliui, kuris jau tapo dizainerės vizitine kortele. Nutūpęs ant glaustinukių, suknelių, megztukų, jis yra lengvai atpažįstamas kaip A. Kuzmickaitės kūrybos simbolis.

Kitą kolekcijos dalį sudaro iš plunksnų, kurios ir šį sezoną išlieka reikšminga mados tendencija, pasiūti drabužiai bei ilgi, spalvingi sijonai su giliais skeltukais.

Agnės Kuzmickaitės kolekcija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Trečioji dalis skirta šiuo metu ypač aktyviai plėtojamai bei aktualiai ekologijos temai. Erdvė, kurioje gyvename, pasak dizainerės, nėra monochrominė. Ji – spalvinga, prisotinta informacijos, tekstų ir logotipų. Taigi, eksperimentuoti su jau egzistuojančiais daiktais mėgstanti kūrėja naujam gyvenimui prikėlė ryškiaspalves padėvėtas sportines palaidines ir transformavo jas į figūrą pabrėžiančias, sukneles, ekstravagantiškus aukštakulnius ir kepurėles.

Kolekcijos pristatymo metu buvo galima išvysti ir archyvinį suknelės modelį, kuris pirmą kartą buvo pademonstruotas prieš vienuolika metų: „Tendencijų ratas apsisuko ir daugiau nei prieš dešimtmetį kurta suknelė vėl atrodo aktualiai bei atitinka šio sezono tendencijas.

Agnės Kuzmickaitės kolekcija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Mados industrija vis dažniau atsigręžia į ekologiją, tad šis modelis tarsi mano nebylus pritarimas, kad palaikau įdėją, jog svarbu lėtinti mados ciklą ir vengti neracionalios gamybos. Apskritai, verčiant kūrybinės karjeros lapus išties smagu prisiminti vykusius modelius“, – mintimis dalijosi dizainerė A.Kuzmickaitė.

Trys kolekcijos linijos sudaro vientisą kompoziciją, kuri nuo monochrominių raštų ir tamsių spalvų pereina į nuotaiką žadinančias spalvas.

Agnės Kuzmickaitės kolekcija / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tiesa, Londone Agnė pristatė tik moterims skirtus drabužių modelius, tačiau gerbėjai Lietuvoje išvydo kur kas daugiau – beveik pusšimtis moterims bei vyrams skirtų drabužių modelių. Agnei svarbus įvaizdžio išbaigtumas, pagrindo ir detalių harmonija, tad drabužių derinius papildė ne tik ekstravagantiškais ilgaauliais ar šį sezoną ypač madingomis kepurėlėmis, bet ir drugelio raštu margintais dirželiais, pirštinėmis, galvos aksesuarais.

„Kuo ilgiau esu mados versle ir kuriu drabužius, tuo dažiau man kyla mintis, jog nebūtina į madą ar gyvenimą apskritai žiūrėti tik labai rimtai – derėtų dažniau sau leisti pasimėgauti spontaniškumo idėja ir kasdieniniu džiaugsmu. Mes nuolat vertiname istorinį kontekstą, sekame naujienas žiniasklaidoje, socialinėje medijoje bei tam tikra prasme visuomet juntame kažkokias apokaliptines nuotaikas, kurios trukdo tiesiog džiaugtis.

Tadėl savo nauja kolekcija norėjau įkvėpti žmones mėgautis kiekviena akimirka bei neleisti nerimui užtemdyti šių pozityvių emocijų“, – kalbėjo A. Kuzmickaitė.

Naujausia Agnės Kuzmickaitės kolekcija – nuotraukų galerijoje.