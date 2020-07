12 protarpinio badavimo klaidų, trukdančių numesti svorio

Gal persistengiate valgydami riebalus, o gal suvartojate per mažai kalorijų? Tada nesistebėkite, jei laikantis protarpinio badavimo svoris nekrenta. Kaip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ sako prof. Alvydas Unikauskas, per gausiai vartojant riebalų kūnui nėra reikalo naudoti savų, o kalorijų stygius lėtina medžiagų apykaitą, nes organizmas tausoja save ir ruošiasi sunkiems laikams.

„Lietuva patenka į labiausiai nutukusių Europos šalių penketuką. Vienas Lietuvoje atliktas tyrimas parodė, kad penktadalis žmonių, kurie pradeda bėgioti, tai daro vedami noro numesti svorio – protarpinio badavimo imasi greičiausiai dėl tos pačios priežasties. Paprastai protarpinis badavimas – garantuotas būdas svoriui normalizuoti, tačiau būna žmonių, kuriems svoris ne tik nekrenta, bet netgi šiek tiek padidėja. Kokios klaidos dažniausiai pasitaiko laikantis protarpinio badavimo?“ – kalba Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius.

Kartais pasigirsta nuomonių, kad protarpinis badavimas – moksliškai nepagrįstas mitybos būdas, tačiau, anot A. Unikausko, tai netiesa – moksliškai ši mityba jau pagrįsta, antra, ar galima sakyti, kad moksliškai nepagrįsta tai, ką gali paaiškinti fundamentinė medicina?

„Mano nuomone, jeigu viską paaiškino fundamentinė medicina, t. y. fiziologijos, biochemijos, anatomijos, farmakologijos mokslai ir t. t., turime suvokti, ar mūsų gauti rezultatai atitinka tuos kanonus, ar ne. Jeigu neatitinka, vienas iš dviejų: arba suklydo fundamentinė medicina, kas nelabai tikėtina, arba buvo padaryta techninė klaida organizuojant patį tyrimą“, – teigia jis.

Mityba / maistas / valgymas / dieta / protarpinis badavimas / kalorijos / Shutterstock nuotr.

Kokie apskritai turėtų būti mitybos tikslai?

– Deginti riebalus, kad būtų gaunama energija

– Palaikyti medžiagų apykaitą ir tiekti energiją

– Mažinti atsparumą insulinui

– Išlaikyti raumenis

– Didinti augimo hormono gamybą

Visa tai užtikrina protarpinis badavimas, tačiau jo laikantis neretai padaroma nemažai klaidų. Šįkart – apie jas. A. Unikauskas aptarė 12 dažniausiai pasitaikančių klaidų, dėl kurių laikantis protarpinio badavimo ne tik nenumetama svorio, bet kartais jo net priaugama.

1. Per daug angliavandenių

Jeigu svoris nekrenta, greičiausiai jūsų mityboje angliavandenių per daug. Jie didina atsparumą insulinui, o didelis atsparumas insulinui visada lydimas didėjančio svorio.

Nepaisant to, kad reikia valgyti mažiau angliavandenių ir daugiau riebalų, išlieka galimybė, kad riebalų valgote per daug. Jeigu į savo organizmą dedate daug riebalų, jūsų kūnui nėra reikalo deginti jau turimų jumyse.

2. Per daug baltymų

Vieniems tai gali nedaryti jokios įtakos, tačiau jeigu jūsų kūnas užsispyręs ir svoris niekaip nekrenta, gali būti, kad baltymų jūsų mityboje per daug. Pasak profesoriaus, baltymai taip pat didina atsparumą insulinui, nors ir daug mažiau negu angliavandeniai.

3. Per daug riebalų

„Nepaisant to, kad reikia valgyti mažiau angliavandenių ir daugiau riebalų, išlieka galimybė, kad riebalų valgote per daug. Jeigu į savo organizmą dedate daug riebalų, jūsų kūnui nėra reikalo deginti jau turimų jumyse. Jūs nemesite svorio, nes ir taip kūnui duodate energijos“, – pabrėžia medikas.

4. Per daug kalorijų

Kartais kalorijos gali tapti priežastimi, dėl kurios negalite pasiekti savo tikslo. Gali būti, kad valgote labai skanų maistą ir persivalgote. Jei nesivaldote ir nuolat persivalgote, tikėtina, kad suvartojate per daug kalorijų. Būtent tai gali trukdyti svoriui mažėti, aiškina laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas.

Maistas / Pexels nuotr.

5. Per mažai kalorijų

Jeigu valgome per mažai, itin apribojame suvalgomo maisto kiekį, neduodame organizmui pakankamai energijos ir maistinių medžiagų. Kaip kūnas nuo to ginasi? Kaip teigia A. Unikauskas, jis pradeda lėtinti medžiagų apykaitą, įjungia taupymo režimą, nes supranta, kad gyventi reikia, vadinasi, reikia koreguoti medžiagų apykaitą taip, kad užtektų energijos visoms gyvybinėms funkcijoms palaikyti.

6. Kalorijų ribojimas

Dažnai kalorijos priešinamos su protarpiniu badavimu. Yra dvi situacijos: viena, kai mažinate kalorijų kiekį, t. y. maisto kiekį, bet nevalgote rečiau, toliau maitinatės dažnai; kita, kai laikydamiesi protarpinio badavimo valgote rečiau, bet kalorijų kiekio nemažinate. Didelis skirtumas, kaip kūnas interpretuoja šias dvi situacijas.

„Gali būti dar blogiau: valgote mažai kalorijų turintį maistą, bet daug angliavandenių. Taip kelis kartus per dieną siunčiate signalą organizmui, kad jis kažką sandėliuotų. Jeigu valgote mažiau, ribojate kalorijas, jūsų kūnas jaučia nuolatinį trūkumą, jam vis negana. Maistas reguliariai į organizmą patenka, bet jo negana, vadinasi, reikia lėtinti medžiagų apykaitą, dalį atidėti sunkioms dienoms.

Protarpinis badavimas / Shutterstock nuotr.

Tai niekada nenutinka, kai laikotės protarpinio badavimo: valgote sočiai, kūnui nereikia lėtinti medžiagų apykaitos, dar suteikiate jam galimybę nevalgymo periodu imti energiją iš kūno riebalų atsargų. Pirmuoju atveju anksčiau ar vėliau organizmas atsargas pradės kaupti, antruoju – svoris mažės natūraliai“, – pasakoja daktaras.

7. Vandens ar mineralų trūkumas

Dažnas klausia: ką gerti, jeigu ėmiausi protarpinio badavimo? Reikia suprasti, kad vanduo išlieka geriausias pasirinkimas, nepaisant to, kad kavos ir arbatos gerti nedraudžiama. Kai norite gerti, gerkite vandenį. Taip pat būtina gauti užtektinai mineralų, nes esant jų trūkumui prarandamas vanduo.

„Druskos turėtų būti suvartojama nei per mažai, nei per daug – nuo 4 iki 6 gramų per dieną. Labai tinka mineralinis vanduo. Dar vienas pastebėjimas: kartais jums atrodo, kad jūs alkanas, nors iš tiesų tiesiog ištroškęs. Kartais išgėrę sūdyto vandens ar tiesiog vandens suprasite, kad visai nebuvote alkanas“, – tikina medikas.

Kiekvieno mūsų organizmas į viską reaguoja skirtingai. Kad suprastumėte, kas tinka jums, turite tiesiog bandyti. Jeigu jums tinka – puiku. Jeigu ne – kažką keiskite. Jeigu tai, ką jūs valgote, jums tinka, nereiškia, kad tiks jūsų vyrui, žmonai, kaimynui ar dar kažkam.

Mineralinis vanduo / Shutterstock nuotr.

8. Kontrolės netekimas

Jeigu jūs per alkanas, alkį slopinate per dažnai, nepaliekate organizmui laiko įsisavinti riebalų, valgote bet ką, nekokybišką maistą (perdirbtą maistą, angliavandenius, cukrų), tikimybė, kad persivalgysite, visada didelė. Neleiskite sau tapti per daug alkanam, stebėkite savo organizmą ir nusistatykite savo valgymo ritmą. „Jeigu maistas tikras, jis bus sotus. Planuokite, ką ir kada valgysite, tikras maistas sotumo suteikia ilgam“, – pataria gydytojas.

9. Fizinio aktyvumo nebuvimas

Net jei įmanoma numesti svorio nesportuojant, nesvarbu – mankšta jūsų sveikatai duoda tiek naudos, kad jūs net negalite svarstyti tokio varianto, kaip galimybė nesimankštinti.

„Mankšta ir mažina atsparumą insulinui, ir didina augimo hormono kiekį. Jėgos ir didelio intensyvumo intervalinės treniruotės didina augimo hormono kiekį. Protarpinis badavimas ir didelio intensyvumo intervalinės treniruotės kartu augimo hormono kiekį padidina labai stipriai. Valanda aerobikos salėje netinka, nes tai taps anaerobiniais pratimais. Labai gerai vaikščiojimas, žemo intensyvumo treniruotės“, – vardija profesorius.

Raumenys / sportas / treniruotė / moteris / Shutterstock nuotr.

10. Stresas

Bet koks stresas yra trukdis – tiek fizinis nuo per ilgų didelio intensyvumo treniruočių, tiek emocinis, miego trūkumas ir pan. Visa tai kelia kortizolio lygį kraujyje, o nuo to kyla cukraus kiekis kraujyje. Įsidėmėkite – stresuodami būsite labiau atsparūs insulinui, nes taip nuolat daugėja cukraus kraujyje.

11. Netinkama miego kokybė

„Jeigu miegate nekokybiškai, per mažai, nereguliariai, skirtingomis paros valandomis, tai didina kortizolio kiekį ir atsparumą insulinui“, – tvirtina medikas.

12. Rutina

Visą laiką naudingiau keisti laiką, tarpus, maistą, kad kūnas neaptingtų ir nepriprastų. Anot laidos „Klauskite daktaro“ vedėjo, mūsų kūnui geriau, kai valgome atsitiktiniu būdu, ne tą pačią valandą, kaitaliojame ritmą – pasirodo, tai yra geriau.

„Kiekvieno mūsų organizmas į viską reaguoja skirtingai. Kad suprastumėte, kas tinka jums, turite tiesiog bandyti. Jeigu jums tinka – puiku. Jeigu ne – kažką keiskite, kad pasiektumėte norimų tikslų. Jeigu tai, ką jūs valgote, jums tinka, nereiškia, kad tiks jūsų vyrui, žmonai, kaimynui ar dar kažkam. Tai yra individualu“, – perspėja A. Unikauskas.

Plačiau – birželio 8 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.