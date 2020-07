Eugenijus Laurinaitis apie pagundas per atostogas: proga nusukti į kairę ar sustiprinti santykius?

Kartais atostogos tampa proga patirti kažką naujo, pasiduoti pagundoms ar atleisti įprastomis gyvenimo aplinkybėmis prilaikomus stabdžius, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Labas rytas, Lietuva“ kalba psichoterapeutas, psichiatras Eugenijus Laurinaitis. Kad ir kaip norėtųsi atsipūsti ir apie nieką negalvoti, prieš ką nors darant E. Laurinaitis pataria gerai pasverti, kokią kainą teks už tai sumokėti.

„Atostogos, kaip ir daugybė kitų gyvenimo atvejų, yra proga. Proga kažkam. Tai yra galimybė, tarsi durys, pro kurias galime kažkur išeiti. Tačiau kur išeisime, labai priklauso nuo mūsų pačių“, – atkreipia dėmesį E. Laurinaitis.

Pasak jo, daugeliui žmonių atostogos yra stabdžių atleidimo laikas, kai atrodo, kad per kelias savaites bus galima atsiimti už visus metus.

„Visus metus dirbau, dar išvargino namuose privertęs sėdėti karantinas, o dabar atėjo atostogos, tad paleisime arklius. Šis momentas – paleisti arklius – turbūt yra viena iš didžiausių pagundų atostogų metu, kai atrodo, kad dauguma stabdžių, normų, taisyklių, moralinių dėsnių tarsi ne visai galioja“, – kalba E. Laurinaitis.

Eugenijus Laurinaitis / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kad per atostogos paleidžiamos vadžios ir „arkliai šuoliuoja laisvai“, netrūksta pavydžių ir klasikiniuose filmuose, literatūroje, atkreipia dėmesį psichoterapeutas. „Atrodo, kad per atostogas viskas pateisinama ir leistina, todėl nėra per daug apie ką galvoti ir kalbėti“, – sako E. Laurinaitis.

Vis dėlto specialistas įspėja – taip nėra, o kiekvienas veiksmas turi pasekmes, kurios kažkada vienokiu ar kitokiu būdu atsiliepia. „Iš tiesų pagrindinis dalykas mūsų gyvenime sprendžiant, ką daryti ir ko nedaryti, yra pasekmės. Reikia galvoti, kas bus po to.

Tai nėra linksma, ypač jaunimui tai nelabai patinka. Vis dėlto labai svarbu mokėti apskaičiuoti, ką gausiu, arba, kitaip tariant, kokią kainą man teks sumokėti už tai, ką sau leisiu“, – kalba E. Laurinaitis.

Santykiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Ir nors per atostogas visai nesinori nieko galvoti, galvos, ankstesnio gyvenimo ir užmegztų santykių namuose palikti nepavyks, sako E. Laurinaitis.

„Gal važiuojant atostogų galima galvą padėti į šaldytuvą ir važiuoti tik apatine savo dalimi? Ne, nes niekada nenusiimsime galvos, nepamiršime santykių, ryšių su kitais žmonėmis, kurie buvo užmegzti iki tol ir mums yra labai svarbūs. Būtent todėl reikia galvoti, kas bus paskui“, – sako E. Laurinaitis.

Psichoterapeutas pasakoja, kad jo darbo praktikoje pasitaiko šeimų, kurios visus metus gyvena kartu, tačiau atostogauti vyksta atskirai. Tai – akivaizdus ženklas, kad santykiuose kažko trūksta, sako E. Laurinaitis.

„Praktikoje turiu šeimų, kurios visus metus tarsi gyvena gražiai, o atostogų važiuoja atskirai. Tai yra svarbus rodiklis, kokio iš tiesų gilumo yra šie santykiai. Tai – tikras signalas, kad kažkas ne visai gerai. Juk atostogos yra proga pabūti greta visą parą.

Beje, karantininis laikotarpis taip pat buvo didžiulis išbandymas, tam tikra atostogų repeticija. Kai reikėjo visas valandas suktis vienam apie kitą, kai kam tai labai padėjo, žmonės surado naują kalbą, naują ryšį vienas su kitu, o kai kam tai buvo krizė ir jie dabar eina ieškoti pagalbos“, – kalba E. Laurinaitis.

Santykiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pasak psichoterapeuto, poros atostogos gali tapti proga ne tik pasukti į kairę. Priešingai, tai labai palanki proga ir galimybė sustiprinti santykius.

„Dažniausiai atostogose nėra kasdieninės buities, tačiau kartu leidžiamas laikas priverčia galvoti, ką kartu darysime. Tada kaip ant negatyvo juostelės užpylus ryškalo pasimato, ar mes turime, ką kartu daryti, ar nelabai. Jei nelabai, kyla paprastas klausimas: kas mus jungia?“ – dėsto E. Laurinaitis.

Beje, atostogos gali tapti puikia proga pradėti kalbėtis temomis, kurios pasimiršta įsisukus buities ir kasdienių užduočių rate. „Jei pažiūrėtumėme į šeimų gyvenimo realybę, tai dažniausiai kalbama apie buitį, pinigus, vaikus, maistą, tačiau nekalbama apie santykius.

Atostogos gali būti proga pradėti šnekėtis apie tai, kas mus laiko, dėl ko mes kartu gyvename, dėl ko mes norime toliau kartu gyventi“, – atkreipia dėmesį E. Laurinaitis.

Santykiai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Beje, tie žmonės, kuriems karantinas išėjo į naudą, pamatė, kad kalbėjimas apie sudėtingus dalykus ne griauna, o tvirtina santykius, sako psichoterapeutas.

„Mums, lietuvaičiams, dažnai yra nuostabu, kad galima šnekėtis apie sudėtingus dalykus, ir tai nesugriauna mūsų santykių, o net, atvirkščiai, juos sustiprina. Todėl manau, kad atostogos gali būti labai gera proga santykiams sustiprinti“, – sako E. Laurinaitis.

Visas pokalbis su psichoterapeutu – laidos įraše: