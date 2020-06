Norite sulaukti 100 metų? Tvarkykite spintą, padėkite kaimynui ir nebūkite vieni

Lenkų kilmės Kanados rašytojos, žurnalistės Martos Zaraskos knyga griauna kai kuriuos ilgaamžiškumo mitus ir pataria, kaip iš tiesų nugyventi ilgą gyvenimą. Galbūt nustebsite sužinoję, kad ilgo, sveiko ir gražaus gyvenimo paslaptis – ne stebuklingi maisto papildai ar kosmetika, o gerumas, draugystė, optimizmas ir vienatvės vengimas, rašo „The Guardian“.

Kai gimė dukra, M. Zaraska buvo pasiryžusi jai suteikti visa, kas geriausia. „Dygliuotojo ožerškio (goji) uogos, ispaninio šalavijo (chia) sėklos, lapiniai kopūstai – kaip išprotėjusi laksčiau po parduotuves, ieškodama sveikiausio maisto, kitaip tariant, visų dalykų, kurie, kaip man atrodė, padės jai išgyventi iki 100 metų“, – „The Guardian“ atviravo moteris.

Tačiau netrukus ji suvokė, kad už madingiausius stebuklingus maisto produktus ar treniruoklius kur kas svarbiau tai, kaip mes gyvename. Vis dėlto teisės mokslus baigusi mokslo srities žurnalistė norėjo konkrečių įrodymų. M. Zaraska pradėjo skaityti šimtus mokslinių straipsnių, apklausė dešimtis mokslininkų ir specialistų.

Jos tyrimai peržengė mokslo ribas. Žurnalistė apsilankė Portugalijoje veikiančioje ilgaamžiškumo stovykloje ir Lenkijoje įsikūrusiame apsikabinimų salone, išbandė Japonijos aštuoniasdešimtmečiams ir vyresniems skirtus džiovintų gėlių komponavimo užsiėmimus, kol galiausiai keliai ją atvedė į Prancūziją, kur gyvena seniausias pasaulio žmogus.

Savo knygoje „Jaunėjimas: kaip draugystė, optimizmas ir gerumas gali padėti sulaukti 100 metų“ (angl. Growing Young: How Friendship, Optimism, and Kindness Can Help You Live to 100) M. Zaraska rašo, kad viskas priklauso nuo asmenybės.

Remdamasi JAV, Japonijos, Švedijos ir Nyderlandų mokslininkų atliktais tyrimais, žurnalistė teigia, kad ekstravertai gyvena ilgiau už intravertus. Viename Nyderlandų mokslininkų darbe netgi rašoma, kad vienas papildomas asmuo žmonių, su kuriais nuolat bendraujama, rate net dviem procentais sumažina tikimybę mirti per artimiausius 5 metus.

Tačiau net jei esate visiškas intravertas, tam tikri dalykai gali padidinti jūsų galimybes sulaukti 100 metų. Kokie? Nesijaudinkite, kad neturite plataus draugų rato. Geriau pasirūpinkite tais draugais, kurie yra jūsų gyvenime.

Laimei, asmens būdo bruožai nėra nekintami. Juos sudaro per laiką susikaupiančios ydos ir elgesio modeliai, kuriuos galima keisti, pasitelkiant terapiją, meditaciją ir savidiscipliną. Vieni pokyčiams pasiduoda lengviau, kiti –sunkiau.

Penki paprasti būdai, kaip pailginti gyvenimą

1. Pasisiūlykite nupjauti kaimyno veją

Padėdami kitiems žmonėms, užsitikrinate gerą savijautą, o kartu ir stiprinate sveikatą, tačiau svarbiausia, kad tai garantuoja tiesioginį kontaktą su žmonėmis. O visa tai suderinę su šiokia tokia mankšta, turime kaip tik tai, ko reikia.

2. Nepervertinkite organinio maisto ir maisto papildų galių

Kur kas sveikiau kartu su gyvenimo draugu išgerti puodelį kavos, nei valandų valandas plušėti virtuvėje, ruošiant itin sveiką patiekalą. Be to, „nutukimo paradoksą“ tiriantys mokslininkai įrodė, jog žmonės, kurių KMI siekia 30–35, turi daugiau galimybių įveikti kai kurias pakankamai dažnai pasitaikančias ligas nei lieknesni asmenys.

3. Stenkitės išsaugoti draugus

Smagus socialinis gyvenimas ne tik suteiks daugiau optimizmo, bet ir sumažins dėl vienatvės organizme pasigaminančių toksinų kiekį. Jei kuriam laikui draugystes tenka perkelti į socialinius tinklus, ką padarysi, tačiau pasistenkite labai neįnikti į savo telefoną, kad artimiausieji nesijaustų atstumti.

4. Pasirūpinkite savo ikigai

Japonijoje, kur užfiksuotas ne vienas ilgaamžiškumo rekordas, vyresni žmonės stengiasi būti kiek įmanoma labiau užsiėmę darbu ar organizuotais hobiais, taip užsitikrindami vadinamąjį ikigai – gyvenimo tikslą.

5. Susitvarkykite pagaliau tą kojinių stalčių

Praktikuokite savidiscipliną tokiu būdu, koks jums atrodo priimtinas – užsiimkite joga ar meditacija. Tai padės geriau jaustis, o gal ir nugyventi 100 metų, jei neimsite dėl to per daug nervintis.