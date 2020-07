Unikauskas paneigė populiarius mitus apie mažai angliavandenių turinčią mitybą

II tipo cukriniu diabetu žmogus suserga dėl to, kad be saiko nuolat valgo angliavandenius. Kaip galima sakyti, kad mažai angliavandenių turinti mityba, mažinanti cukraus kiekį kraujyje, tokiam žmogui netinka, prof. Alvydas Unikauskas nesupranta. LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ jis atskleidė tikrąsias tiesas apie madingą, bet tikrai veiksmingą mažai angliavandenių turinčią mitybą.

Dar visai neseniai be šių produktų ant savo stalo daugelis neįsivaizdavo nei dienos, tačiau dabar, kai informacija lengvai pasiekiama, vis daugiau žmonių supranta, kad angliavandeniai nėra mums būtini. Be to, jie netgi žaloja imuninę sistemą.

Jeigu esate sveikas, valgote tuos angliavandenius, kurie laikomi krakmolu, – viskas gerai, valgykite, jeigu tai valgydami jaučiatės gerai, tačiau, anot Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesoriaus, problema ta, kad dėl įpročio valgyti angliavandenius sulaukę tam tikro amžiaus tampame nebesveiki.

Apie mažai angliavandenių turintį maistą pilna įvairiausių mitų ir nuomonių – šįkart A. Unikauskas paneigė didžiausius mitus apie mažai angliavandenių turinčią mitybą.

Mažai angliavandenių turinti mityba madinga, nes veiksminga

„Jeigu jūs maitinatės mažai angliavandenių turinčiu maistu ir jis jums tinka, normalizavosi svoris, nebėra alkio, atsirado daug energijos, savijauta gera, kodėl to netęsti? Vien todėl, kad mums sako: neišsidirbinėkite? Kartais aiškinimai yra nesuvokiami. „Dabar jaučiatės gerai, bet, būkite geri, valgykite angliavandenius, nes taip kadaise sukurta mitybos piramidė.“

Angliavandeniai / Shutterstock nuotr.

Beje, tai piramidei 45 metai. Kažkodėl tai priimama kaip nekintantis dalykas, nors iki tol visa žmonija žinojo, ką daryti, kad netuktų. Dar vienas klausimas: kodėl blogai, kai veiksmingas dalykas tampa madingas? Mažai angliavandenių turinti mityba populiarėja ne dėl mados, o todėl, kad yra veiksminga“, – pabrėžia daktaras.

Visi puikiai žino, kad egzistuoja nepakeičiamų aminorūgščių. Tai tokios aminorūgštys, kurių organizmas negali pasigaminti pats ir mes jų privalome gauti su maistu. Kalba eina apie baltymus. <...> Tačiau nepakeičiamų angliavandenių nėra.

Mažai angliavandenių turinti mityba veiksminga žvelgiant iš ilgalaikės perspektyvos

Sakoma, kad mažai angliavandenių turinti mityba tinka metant svorį, bet ilgainiui tampa žalinga. Bet jeigu mes pradedame riboti angliavandenius, turime kažkuo juos pakeisti, nes išimdami angliavandenius prarandame energijos šaltinį. Kitas energijos šaltinis – sveikieji riebalai, dar lieka baltymai ir skaidulos. Skaidulos yra angliavandeniai, bet tai kitokie angliavandeniai – organizmas jų negali suskaidyti iki cukraus.

Tokiu būdu mes pradedame maitintis tikru maistu: mėsa, žuvimi, riešutais, avokadais, kokybiškais aliejais, daržovėmis ir pan. Medikas nesupranta, kaip tai gali būti žalinga sveikatai. „Kaip gali būti žalinga sveikatai tai, kas evoliucionavo per daugybę šimtų tūkstančių metų būtent su tokia mityba?“ – kalba jis.

Sveikieji riebalai infarkto tikrai nesukels

Visiškai neteisingas, bet itin populiarus mitas, kad riebalai, kuriuos valgysite, sukels infarktą. Atminkite, yra dviejų rūšių riebalų: vieni riebalai tikrai mums kenksmingi ir gali baigtis infarktu, insultu ar kitomis lėtinėmis ligomis – tai hidrinti riebalai (transriebalai), pagaminti žmogaus, o ne gamtos; kiti riebalai yra sveikieji – tai tie riebalai, kuriuos žmonija valgydama ir evoliucionavo.

„Be abejo, bet kuriuo atveju turime jausti saiką. Jeigu valgysime vien riebalus, kad ir sveikuosius, irgi bus blogai. Visur turi būti saikas. Bet valgykite sveikuosius riebalus, kurie turi daug naudos sveikatai“, – pasakoja laidos vedėjas.

Netiesa, kad taip valgyti ilgai neįmanoma, nes tai panaikina alkio jausmą

„Kai laikotės mažai angliavandenių turinčios mitybos, atsikratote alkio priepuolių, ypač nesveiko maisto troškimo. Tie žmonės, kurie jautrūs insulinui, gali valgyti krakmolingus angliavandenius ar grūdus, bet su saiku. Bet jeigu jūs atsparus insulinui, geriausia išeitis riboti angliavandenius. Jūs būsite priversti valgyti baltymus, riebalus ir skaidulas, dėl ko ilgainiui alkio jausmas kaip tik praeina, to galima laikytis be problemų“, – tikina gydytojas.

Nėra sveiko cukraus arba rafinuotų angliavandenių

Kartais manoma, kad nesveika atsisakyti tam tikrų maisto grupių. Šis teiginys, daktaro manymu, iš tikrųjų sugalvotas maisto gamintojų, nes būtent jie parduoda maisto produktus, kurių net neturėtų būti mūsų mityboje.

Cukrus / Pixabay nuotr.

„Visi puikiai žino, kad egzistuoja nepakeičiamų aminorūgščių. Tai tokios aminorūgštys, kurių organizmas negali pasigaminti pats ir mes jų privalome gauti su maistu. Kalba eina apie baltymus. Yra nepakeičiamų ir riebalų rūgščių, kurių organizmas negali pasigaminti ir privalo gauti su maistu. Tačiau nepakeičiamų angliavandenių nėra. Tai yra absoliučiai neegzistuojantis dalykas. Jeigu mūsų organizmui reikia cukraus, jis jo pasigamina pats. Nėra tokio dalyko, kaip sveikas cukrus arba rafinuoti angliavandeniai“, – komentuoja A. Unikauskas.

Mažas angliavandenių kiekis gali padėti sumažinti cukraus kiekį kraujyje ir geriau valdyti diabetą. II tipo cukriniu diabetu žmogus ir suserga dėl to, kad be saiko nuolat valgo angliavandenius.

Suvalgomų daržovių kiekio sumažinti nereikės – daržovės būtinos

Netiesa, kad valgant mažai angliavandenių turintį maistą būsite priversti sumažinti ir suvalgomų daržovių kiekį, kas bus blogai. Visų pirma, daržovių kiekio iš esmės sumažinti nereikės, nes dauguma daržovių, ypač lapinės, yra skaidulos, o skaidulos yra angliavandeniai, kurių mūsų organizmas negali suvirškinti ir kurias mėgsta mūsų žarnyne esančios gerosios bakterijos.

„Jūs iš daržovių gaunate maistinių medžiagų, vitaminų, mikroelementų, o gerosios bakterijos, gavusios skaidulų, pagamina jums vitaminų, hormonų, aminorūgščių. Tai niekada nėra pagaminama iš cukraus“, – pažymi profesorius.

Daržovės / Shutterstock nuotr.

Smegenų maistas ne angliavandeniai, o ketoninės medžiagos

Esame įpratinti prie teiginio, kad vienintelis smegenų maistas yra gliukozė, tačiau dabar jau aišku, kad tai netiesa – smegenys su mielu noru kaip maistą, energijos šaltinį priima ir ketonines medžiagas, kurias organizmas pagamina iš suvalgytų arba atsargose esančių riebalų. Tiesa yra labai paprasta – ketoninės medžiagos yra puikus maistas smegenims.

Mažai angliavandenių turinti mityba diabetikams tinka, nes sumažina cukraus kiekį kraujyje

„Mažas angliavandenių kiekis gali padėti sumažinti cukraus kiekį kraujyje ir geriau valdyti diabetą. II tipo cukriniu diabetu žmogus ir suserga dėl to, kad be saiko nuolat valgo angliavandenius. Tai kaip galima sakyti, kad tai netinka? Mes susergame nuo angliavandenių ir toliau privalome valgyti angliavandenius, kurie mums toksiški?“ – retoriškai klausia gydytojas.

Daugiau baltymų valgyti neturėsite, nes angliavandenius pakeičia sveikieji riebalai

Energijos į energiją pakeitimas įmanomas tik vienu būdu – angliavandenius pakeičiant sveikaisiais riebalais. Baltymai, kurių dideli kiekiai kenkia, pasak daktaro, šioje situacijoje niekuo dėti. Kiek jūs jų valgėte, tiek ir valgykite – tai įtakos neturi.

„Ne veltui dažnai kartoju, kad nereikia tikėti viskuo, kas rašoma internete. Atsirinkite informaciją ir pasikliaukite mokslu pagrįstais šaltiniais arba pasitarkite su savo gydytoju“, – pataria laidos vedėjas.

Plačiau – birželio 1 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.