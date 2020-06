Grilis, šašlykai ir dešrelės: kas jūsų laukia, jei mėgausitės kiekvieną savaitgalį

Kepant mėsą gali susidaryti kancerogeninės medžiagos, skatinančios vėžinių ląstelių atsiradimą. LRT.lt kalbintos specialistės dalijasi įžvalgomis, kaip paruošti mėsą prieš kepant ją ant grotelių, kad ji būtų sveikatai palankesnė, kokios marinavimui tinkamos žolelės apsaugo nuo kancerogenų susidarymo ir kaip pasirinkti kepti tinkamas dešreles.

Vasara – iškylų metas, tad LRT.lt rengia straipsnių ciklą, kuriame apžvelgiami daugelio šiltuoju metų laiku itin mėgstami produktai ir patiekalai, dalijamasi specialistų įžvalgomis, kuo jie naudingi, kenksmingi ir ko apie juos dar nežinojote.

Vasarai įsibėgėjant, vis dažniau laisvalaikį su draugais leidžiame susibūrę prie laužo ar kepsninės, uosdami dūmo kvapą ir laukdami ant grotelių keptų šašlykų, dešrelių, žuvies ar daržovių. Tie, kurie rūpinasi savo sveikata ir savijauta, dažniausiai renkasi sveikatai palankiausius ir kokybiškiausius produktus, tačiau specialistai sako, kad bene svarbiausia, kaip maistas, skirtas kepti ant grotelių, yra paruošiamas ir kaip kepamas.

„Taip paruoštas maistas paįvairina racioną. Bet svarbu pabrėžti, kad ragauti taip pagamintų patiekalų gali tik tie, kurie nesiskundžia tam tikromis sveikatos problemomis. Pavyzdžiui, tie, kurie turi virškinimo sistemos sutrikimų (kasos, žarnyno, kepenų susirgimų) ant grilio kepto maisto turėtų vengti“, – sako gydytoja dietologė dr. Edita Gavelienė.

Edita Gavelienė / stop kadras

Pasigirstant svarstymų, ar ant grotelių keptas maistas tikrai palankus sveikatai, E. Gavelienė sako, kad visko skirstyti tik į juoda ir balta nereikėtų: „Viskas priklauso nuo to, kaip maistas bus paruoštas. Tą pačią mėsą galime paruošti ir sveikatai palankiu būdu, ir sugadinti perkepdami ar pasirinkę marinatą, kuriame yra sveikatai nepalankių priedų, pvz., daugiau cukraus.“

Dr. E. Gavelienė sako, kad ant grotelių keptos mėsos nereikėtų valgyti kiekvieną savaitgalį. „Viskas gerai, jei kartais pasilepinate tokiu maistu, bet jei per dažnai rinksitės ant grilio ruoštus patiekalus, savo racioną veikiau nuskurdinsite.

Kepsninė / Pexels nuotr.

Be to, valgyti reikėtų saikingai – mėsą (neskaitant perdirbtų mėsos produktų) pakanka valgyti 2–3 kartus per savaitę, o savaitgalį išsikepę mėsos nesistenkite per vieną vakarą suvalgyti visos savaitės normos – valgykite tik tiek, kiek patogiai telpa į jūsų skrandį. Vidutiniškai suaugusio žmogaus skrandžio tūris – apie pusę litro. Porcijos dydis, žinoma, priklauso ir nuo amžiaus, lyties, fizinio aktyvumo, kokiu paros metu valgoma, ir panašiai“, – vardija E. Gavelienė.

Skonio įvairovė, pasak gydytojos, yra dalis valgymo žavesio, tad natūralu, kad keptą mėsą gardiname įvairiais prieskoniais ar padažais. „Į pramoniniu būdu gaminamus padažus dedama daugiau įvairių priedų, bet galima atrasti gaminių, kuriuose maisto priedų palyginti nedaug“, – sako gydytoja ir primena, kad įvairūs priedai, ypač riebesni, didina patiekalo kaloringumą.

Panašios nuomonės laikosi ir maisto technologė, maisto saugos ir kokybės specialistė Raminta Bogušienė. Pasak pašnekovės, sveikatai palankiausias termiškai apdorotas maistas – virtas vandenyje ir ant garų, troškintas ar keptas orkaitėje.

„Keptas maistas mums dažniausiai atrodo skanesnis, nors tikrai nėra sveikiausias. Kepimo metu susidaro tam tikros medžiagos, kurios suteikia papildomą skonį ir kvapą. Ant grilio keptų patiekalų aromatai ypač vilioja – taip yra dėl kepant išsiskiriančių angliavandenilių. Tai kancerogeninės medžiagos, skatinančios vėžinių ląstelių atsiradimą organizme, tad mūsų mityboje jų turėtų kuo mažiau būti“, – pasakoja specialistė.

Raminta Bogušienė / Asmeninio albumo nuotr.

Pasak pašnekovės, tai nereiškia, kad turėtume visiškai atsisakyti grilio patiekalų, bet svarbu laikytis kelių taisyklių.

„Maisto negalima kepti ant atviros ugnies, o jei šašlykai per daug apskrudę ir apdegę, jų geriau nevalgyti. Be to, kartais nepastebime, kad nuo mėsos varvantys riebalai, mėsos sultys, patekusios ant žarijų ar ugnies, ima kaisti ir skleidžia dūmus. Taip kancerogeninės medžiagos aromatiniai angliavandeniliai susidaro kepamoje mėsoje.

Vienas iš būdų, kaip apsaugoti maistą nuo atviros ugnies, – folija, į ją prieš kepant galima suvynioti ir mėsą, ir daržoves“, – pataria R. Bogušienė. Anot jos, tinkamai paruošta mėsa ir neapdeginta netgi gali turėti savų privalumų – iš kepamos mėsos pašalinami pertekliniai riebalai, o tai yra sočiųjų riebalų šaltinis ir jų mityboje turi būti mažiau.

Kepa šašlykus / Shutterstock nuotr.

Dar vienas svarbus aspektas – kaip mėsa paruošiama kepti, kaip marinuojama. „Jei šašlykus marinuojame patys, geriausia būtų rinktis liesą mėsą. Pavyzdžiui, vištos odelė kepamą mėsą padarys sultingesnę, bet prieš valgant ją reikėtų nulupti.

Marinavimui puikiai tiks prieskoninės žolelės (čiobreliai, rozmarinai, raudonėliai), kurios, kaip rodo moksliniai tyrimai, ne tik suteikia puikų aromatą, bet ir apsaugo nuo kancerogeninių medžiagų susidarymo. Taip pat marinavimui tiks svogūnas, česnakas, į jautienos marinatą galima įdėti kivių. Kai kurie marinatui renkasi kefyrą ar graikinį jogurtą“, – vardija R. Bogušienė.

Žolelės / Pixabay nuotr.

Specialistė rekomenduoja paruošimui nenaudoti prieskonių mišinių, kuriuose daug maisto priedų ir druskos. „Jei perkate jau paruoštus šašlykus, paskaitykite etiketę. Rinkitės tuos patiekalus, kuriuose kuo mažiau druskos (iki 1,7 g – 100 g patiekalo), nėra nitritinės druskos (etiketėje žymima E250), o šašlykams naudojama liesa mėsa. Kuo trumpesnis sudėtinių dalių sąrašas – tuo geriau“, – atskleidžia specialistė.

Dar vienas lietuvių mėgstamas pasirinkimas – dešrelės. Jos priskiriamos perdirbtų mėsos gaminių grupei, tad ir dietologė dr. E. Gavelienė, ir maisto technologė R. Bogušienė rekomenduoja kuo rečiau jas valgyti.

„Blogiausia tai, kad ne visi žino, jog ne visos parduotuvių lentynose esančios dešrelės tinkamos kepti. Daugelyje jų yra nitritinės druskos, o jas kepant susidaro kancerogeninės medžiagos – nitrozaminai. Jei vis dėlto nusprendėte kepti dešreles, išsiaiškinkite, ar jos tam tinka.

Dešrelės / Pexels nuotr.

Dažniausiai gamintojai tai nurodo ant pakuotės. Geriausia rinktis aukščiausios rūšies dešreles be nitritinės druskos, su mažiau riebalų ir įvairių priedų. Ir šiuo atveju galioja taisyklė – kuo trumpesnis sudėtinių dalių sąrašas, tuo geriau. Beje, kepti tinkamos dešrelės dažniausiai būna šviesios spalvos. Jei rinksitės netinkamas kepti rūkytas ar virtas dešreles, organizmą prisotinsite kancerogeninių medžiagų, skatinančių vėžinių ląstelių atsiradimą“, – įspėja R. Bogušienė.

Be įvairios mėsos, ji siūlo ant grotelių išsikepti žuvį, pvz., skumbrę, vilkešerį, doradą. „O prie mėsos ar žuvies būtinai reikėtų valgyti daržoves, tinka ir keptos ant grilio – tai užtikrina geresnį virškinimą. Prie ant grotelių keptos mėsos patiekite citrinos, nes ji irgi padeda virškinti.

Žolelės / Pixabay nuotr.

Jei vis dėlto nutarėte daržoves kepti, nepamirškite, kad kepti reikia labai trumpai, kad išliktų traškios. Taip jos išsaugos dalį naudingų medžiagų“, – primena maisto technologė ir mitybos, maisto saugos bei kokybės specialistė. Kad nesutriktų virškinimas, svarbu maistą gerai sukramtyti, jausti saiką ir nepersivalgyti, primena R. Bogušienė.