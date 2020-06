Gamtos paminklai: atgimsta senųjų veislių vaismedžiai

Medelynų savininkai sako sulaukiantys vis daugiau klientų, kurie nori auginti senųjų veislių obelis ar kriaušes.

Verslininkai sako, kad dažniausiai to pageidauja sodininkai mėgėjai – senųjų veislių vaisiai, pasak verslinių sodų asociacijos, į parduotuvių ar turgų lentynas nepatenka. Dar paveldo veislėmis vadinami vaismedžiai paskutiniais metais sulaukia daugiau dėmesio ir iš mokslininkų, kuriančių naujas veisles.

Obels, kurią prieš 70 metų pasodino verslininko Romo Vrublevskio senelis, šakos kasmet svyra nuo obuolių. Anot jo, derlius nenusileidžia nei gausa, nei skoniu.

„Pirmiausiai į tuos medžius žiūri kaip į gamtos paminklus, kadangi išsaugoti obelį kuriai per 50 metų – tai darbas ir triūsas, kuris reikalauja kantrumo. Dažnas atsakymas – man nereikia obuolių, man čia teršia aplinką, bet tas sklypas be tokio medžio būtų tuščias. Tai yra to sklypo dvasia“, – pasakoja R. Vrublevskis.

Verslininkas sako pastebintis, kad atsiranda vis daugiau klientų, kurie jam atveža šaką iš savo senelių sodų ir prašo atgaivinti tą pačią obelį. Dažniausiai – beržininkų ananasą.

„Atvežė krūvą bet kokių šakelių, aš įskiepijau 6 ar 7 – jau rodo gyvybę“, – aiškina jis.

Vis dėlto senosios vaismedžių veislės atgimsta tik mėgėjų soduose. Prekybos centruose dominuoja vėliau išvestų veislių obuoliai, kuriuos galima ilgiau sandėliuoti.

Obuoliai / Pixabay nuotr.

„Kiekvienas pirkėjas nori skanesnių, saldesnių, labiau sultingesnių ar traškesnių obuolių. Kiekvienas pasirenka – pasaulyje sukurta daug veislių, kai kurios tinkamos auginti ir Lietuvoje. Mūsų veislių sąstatas Lietuvoje keičiasi ir vis kokybiškesni obuoliai užauginami“, – nurodo asociacijos „Vaisiai ir uogos“ direktorius dr. Darius Kviklys.

Senosiomis vaismedžių veislėmis daugiau domisi ne tik sodininkai, bet ir mokslininkai. Jie tiek Europoje, tiek Lietuvoje keliauja po buvusius, dabar apleistus sodus ar išlikusius dvarų sodus – kaip, pavyzdžiui, grafų Tiškevičių, esančio Užutrakyje. Jame yra obelų, menančių Tiškevičių šeimą.

„Tarnų prisiminimuose rašoma ką visi dvaro darbuotojai žiemai gaudavo – bulvių ir obuolių. Reiškia tie obuoliai buvo svarbūs ir jų reikėjo daug. Ir sodas buvo didelis“, – sako Užutrakio dvaro sodybos vadovė Andželika Kriaučiūnienė.

Obelis / STOP kadras

Tokie seni sodai yra genų lobynas mokslininkams, vedantiems naujas vaismedžių veisles. Senosios – atsparesnės ligoms, todėl tai viena iš savybių, kurias mokslas stengiasi suteikti naujoms veislėms.

„Pagrinde kreipiamas dėmesys į atsparumą ligoms, ypač jeigu imtume kriaušes ar obelis. Tai būtų rauplės, pūliniai vaisių, tolerantiškumas vėžiui, obels pavyzdžiui, tai yra pagrindinės savybės“, – pabrėžia Augalų genų banko vyriausiasis patarėjas dr. Bronislovas Gelvonauskis.

Lietuvoje saugoma apie 20 senųjų obelų ir 5 kriaušių veislių.