Iškylai gamtoje – šašlykai juodųjų serbentų marinate

Atėjus šiltajam sezonui kiemuose ir gamtoje vėl rūksta kepsninės. Dėl karantino apribojus keliones toks laisvalaikio leidimo būdas tapo dar populiaresnis. Tačiau kartu išaugo ir noras daugiau eksperimentuoti, išbandyti naujus skonius, rašoma pranešime žiniasklaidai.

Metams bėgant lietuviai nori išbandyti vis daugiau naujų skonių. Kita vertus, yra keletas tokių, kurie visą laiką išlieka populiarūs.„Mėgstamiausia – medaus–garstyčių, Alabamos, vyšniniame, česnakiniame, BBQ marinatuose kepti paruošta mėsa. Nors turime pirkėjų, kurie vis nori išbandyti ką nors įdomesnio. Pavyzdžiui, apelsininė ar čili–mango vištiena“, – apie lietuvių mėgiamus skonius pasakojo „Gardžios mėsos krautuvėlės“ atstovas Marius Damavičius.

Virtuvės šefas Gediminas Abraškevičius sako, kad minėti skoniai didžiąja dalimi yra kepimo ant žarijų klasika, todėl toks lietuvių pasirinkimas nestebina.

Mėsa kepti ant griliaus / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

„Jei mėsa gera, labai skanu ir be jokių ypatingų priemonių ir marinavimo. Geriausia jei mėsa turi to jungiamojo audinio su riebaliuku – kiaulienos sprandinė arba steikui skirta jautiena. Užtenka iškepus druskos, pipirų – ir viskas, karališkas skonis. Brandintos jautienos steiką ant žarijų dažniausiai kepu su vyšninių pomidoriukų keke ir labai plonai pjaustytomis bulvėmis, iškepus be druskos ir pipirų galima dar nedidelį gabalėlį sviesto uždėti, kad ištirptų.

Geros kiaulienos sprandinės šašlyką kepu gruziniškai – tiesiog šviežią mėsą gabaliukais ant iešmo, prieš pat kepant pabarstau druska. Iškepus dedu į puodą su pjaustytais svogūnais, uždengęs palaikau 10 min. Valgom su tandyr krosnyje kepta tikra gruziniška duona (tokios jau galima gauti Lietuvoje), šiek tiek daržovių“, – pasakojo G. Abraškevičius.

Anot jo, kalbant apie amerikietiškus skonius lyderiauja – BBQ, Alabama, ir medaus bei garstyčių. Iš labiau netradicinių variantų šefas minėjo čili–mango vištieną ir šašlykus su juodaisiais serbentais.

Mėsa kepti ant griliaus / Pranešimo žiniasklaidai autorių nuotr.

„Čili–mango padažo galima įsigyti parduotuvėje ir marinuoti jame, galima pasidaryti ir patiems, naudojant mango sultis ir čili miltelius. Kilogramui vištienos krūtinėlės užteks maždaug pusės stiklinės mango sulčių, maždaug trečdalio citrinos sulčių, ant šaukštelio galo čili miltelių, nedidelis žiupsnelis druskos, cukraus, šaukštas alyvuogių aliejaus.

Vištieną pamarinuoti bent kelias valandas ir kepti. Labai rekomenduočiau pabandyti tiems, kurie mėgsta aštriau ir nebijo išskirtinių skonių. Mangas suteikia švelniai krūtinėlei ryškų išskirtinį savo skonį, o čili aštrumas ir vos jaučiamos saldumo, sūrumo, rūgštumo natos sudaro tikrai neblogą ansamblį“, – teigė pašnekovas.

Iškyla / Pexels nuotr.

Vis tik labiausiai išbandyti lietuviams G. Abraškevičius siūlė šašlykų, marinuotų juoduosiuose serbentuose receptą: „Man jis toks ir netradicinis kažkiek, bet ir grynai lietuviškas skonis. Keista, kad Lietuvoje jis dar mažai žinomas, bet kiek esu vaišinęs lietuvių, sutinka su manimi, kad primena Tėvynę. Aš pats, kai dirbu užsienyje irgi kartais pasidarau ir rodos, sėdžiu, valgau tą šašlyką močiutės sode.“

Šašlykinė / Pexels nuotr.

Kiaulienos sprandinės šašlykai juodųjų serbentų marinate

Reikės:

– 1 kg kiaulienos sprandinės;

– apie 70 g juodųjų serbentų uogų;

– pusės svogūno;

– 2 šaukštų aliejaus;

– 2 šaukštų Provanso žolelių mišinio.

Kiaulienos sprandinę supjaustykite gabalėliais, serbentus sutrinkite plaktuvu, svogūną supjaustykite plonais pusžiedžiais. Viską kartu su aliejumi ir prieskoniais sudėkite į didelį indą, gerai išmaišykite, mėsą gerai išmasažuokite spaudydami rankomis. Uždengtą palaikykite šaltai bent porą valandų ir kepkite ant žarijų. Juodųjų serbentų, svogūnų ir Provanso žolelių derinys suteiks švelnų, bet charakteringą skonį, iškepusi mėsa bus minkšta, sultinga ir kvapni.