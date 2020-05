Vėlyva vakarinė treniruotė, žemas kraujospūdis – netikėtos priežastys, dėl ko šokteli cukraus kiekis kraujyje

Kai pajaučiame, kad cukraus kiekis kraujyje padidėjo, stengiamės prisiminti, ką neseniai suvalgėme, tačiau LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas teigia, kad, jei per dieną suvalgėte gausybę daug angliavandenių turinčio maisto, cukraus kiekis kraujyje gali padidėti net po paros.

Kartais nutinka taip, kad pastebite, jog cukraus jūsų kraujyje daugiau už normą, tačiau šiam pokyčiui lyg ir nėra jokio paaiškinimo: diabetu nesergate, angliavandenių nevalgėte... Pavalgius apskritai visada padidėja cukraus kiekis kraujyje, o kai vartojate angliavandenių gausų maistą, cukraus kiekis šokteli labiausiai. Tačiau yra keletas netikėtų priežasčių, dėl kurių kraujyje gali pakilti cukraus lygis.

Gydytojas primena, kad cukraus kiekis kraujyje paėmus jo iš venos neturi būti didesnis nei 6, iš piršto – didesnis nei 5,5.

1. Cukraus kiekio kraujyje šuolį gali sukelti kortizolis – streso hormonas

„Jei mums reikia nuo kažko pabėgti, organizmas išskiria kortizolį. Ką padaro kortizolis? Jis iš mūsų raumenų ištraukia ten sukauptą glikogeną – faktiškai gliukozės atsargas tam, kad mes staigiai gautume energijos. Jis dar pakelia kraujo spaudimą – tada turime jėgų.

Kortizolio sukeltas efektas bus ypač problematiškas, jeigu turite antinksčių problemų, atsparumą insulinui. Tad kortizolis ištraukia iš raumenų cukraus atsargas ir kraujyje padidėja cukraus kiekis“, – pasakoja A. Unikauskas.

Kai cukraus kiekis kraujyje per mažas, kortizolis ir kiti hormonai stengiasi tai ištaisyti, iš atsargų paima gliukozę ir taip padidina cukraus kiekį kraujyje.

2. Viena iš „šokinėjančio“ cukraus kiekio kraujyje priežasčių – hipoglikemija

Kad ir kaip tai paradoksaliai beskambėtų, dėl padidėjusio cukraus kiekio kraujyje gali būti kaltas per mažas cukraus kiekis kraujyje. Pastaroji būklė vadinama hipoglikemija.

„Kai cukraus kiekis kraujyje per mažas, kortizolis ir kiti hormonai (adrenalinas, gliukagonas) stengiasi tai ištaisyti, iš atsargų paima gliukozę ir taip padidina cukraus kiekį kraujyje. Tai gali nutikti bet kuriuo paros metu, kai jūs per daug arba per dažnai valgote angliavandenių“, – perspėja profesorius.

3. Užkandžiavimas naktį taip pat gali padidinti cukraus kiekį kraujyje

Dar vienas įprotis, kuris gali sukelti cukraus kiekio kraujyje padidėjimą – užkandžiavimas naktį. Ypač pavojingi užkandžiai, pilni angliavandenių – jų suvalgę naktį ryte galite pajusti, kad jūsų cukraus kiekis kraujyje padidėjęs.

4. Cukraus kiekis kraujyje gali būti padidėjęs, jeigu dieną prieš tai valgėte daug cukraus

Kai cukraus kiekis kraujyje padidėja, iškart bandome atsiminti, ką suvalgėme prieš valandą ar dvi. Anot daktaro, jeigu vakar maitinotės maistu, kuriame buvo gausybė angliavandenių, didelis suvartotas cukraus kiekis gali padidinti cukraus kiekį kraujyje net po 24 valandų.

5. Su padidėjusiu cukraus kiekiu kraujyje gali būti susijęs ir žemas kraujospūdis

„Noriu perspėti žmones, kurie geria vaistus nuo padidėjusio kraujo spaudimo ir nesilaiko daktaro rekomendacijų ar vartoja per dideles dozes. Kai jūsų kraujyje cukraus kiekis žymiai sumažėja, tai organizmui stresas, jis į tai reaguoja išskirdamas hormonus, kurie, stengdamiesi padidinti kraujo spaudimą, padidina ir cukraus kiekį kraujyje“, – kalba laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas.

Didelio fizinio krūvio metu žmogus išeikvoja turimas atsargas, taip pat ir gliukozės. Ryte atsikėlę galite pastebėti, kad organizmas šį praradimą kompensavo į kraują išstumdamas dar daugiau cukraus.

6. Cukraus kiekį kraujyje gali padidinti stresas

Trauma, nerimas ir panašios būklės organizme padidina kortizolio kiekį, kuris, kaip minėta, gali lemti ir cukraus kiekio kraujyje padidėjimą.

7. Cukraus kiekis kraujyje ryte bus didesnis, jei vakare aktyviai treniravotės

„Didelio fizinio krūvio metu žmogus išeikvoja turimas atsargas, taip pat ir gliukozės. Ryte atsikėlę galite pastebėti, kad organizmas šį praradimą kompensavo į kraują išstumdamas dar daugiau cukraus“, – situaciją apibūdina A. Unikauskas.

8. Cukraus kiekį kraujyje gali „šokdinti“ maisto produktų priedai

Cukraus kiekio kraujyje padidėjimą ne visada lemia patys produktai, kuriuos valgome, bet tai gali padaryti juose paslėpti priedai, ypač mononatrio glutamatas ar dirbtiniai saldikliai.

Norint suvaldyti šiuos „šokinėjimus“ dažniausiai užtenka apriboti suvartojamų angliavandenių kiekį, tačiau itin verta padaryti nors vieną ilgesnę nevalgymo pertrauką per dieną. Jei pasinaudosite šiais patarimais, organizmas ilgainiui pats sutvarkys visus šiuos procesus.

