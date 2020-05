Citrinos – ne vien peršalimo ligoms gydyti: Unikauskas pasidalijo 6 citrinų teikiamomis naudomis

Dažnai sakoma, kad citrinos gali padėti numesti svorio – pasak LRT TELEVIZIJOS laidos „Klauskite daktaro“ vedėjo prof. Alvydo Unikausko, viena iš teorijų skelbia, kad tai padeda padaryti citrinų žievelėje esantis tirpus pektino pluoštas, kuris plečiasi skrandyje ir taip padeda ilgiau jaustis sotiems, tačiau juk nedažnas ryžtasi valgyti citriną su visa žievele.

Kažkada šis vaisius buvo laikomas tikru stebuklu, ypač gydant peršalimo ligas. Ilgainiui jis tapo vitamino C simboliu, nors tyrimai rodo, kad kai kuriuose vaisiuose ar daržovėse šio vitamino yra daugiau. Nepaisant to, dar ir dabar sunegalavus pirmiausia griebiamasi citrinos. Ir visgi šis vaisius vertingas ne vien dėl vitamino C – citrinos nauda sveikatai tikrai neapsiriboja vien peršalimo ligų gydymu.

„Citrinose, be visų taip garbinamo vitamino C, yra ir ląstelienos, įvairių naudingų augalinių junginių, kurie atlieka keletą svarbių funkcijų organizme“, – pažymi Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius.

Citrinos palaiko širdies sveikatą

Vienoje citrinoje yra maždaug 31 miligramas vitamino C, o tai – pusė dienos normos. Tyrimai rodo, kad valgant vaisius ir daržoves, kuriose gausu vitamino C, sumažėja širdies ligų ir insulto rizika, tačiau citrinos naudingos jūsų širdžiai ne tik dėl vitamino C.

Kardiograma / Pexels nuotr.

„Jose esančios skaidulos ir augaliniai junginiai taip pat gali žymiai sumažinti kai kuriuos širdies ligų rizikos veiksnius, pavyzdžiui, vienas tyrimas atskleidė, kad kiekvieną mėnesį suvalgant 24 gramus citrusinių skaidulų sumažėja bendras cholesterolio kiekis kraujyje. Taip pat nustatyta, kad cholesterolio kiekį mažina ir citrinose esantys augaliniai junginiai, tokie kaip hesperidinas ir diosminas“, – pasakoja daktaras.

Citrinų ekstraktuose esantys augaliniai junginiai gali trukdyti didėti svoriui

Citrinos dažnai reklamuojamos kaip svorio metimo produktas. Kaip šie vaisiai susiję su svorio metimu, yra kelios teorijos. Viena iš paplitusių teorijų skelbia, kad citrinų žievelėje esantis tirpus pektino pluoštas plečiasi jūsų skrandyje ir taip padeda ilgiau jaustis sotiems, tačiau nėra daug žmonių, kurie valgytų visą citriną.

Kita teorija sako, kad numesti svorio padeda šilto vandens su citrina vartojimas, tačiau ir pasitelkus šį metodą svoris sumažėja laikinai, nes tiesiog atsikratoma vandens pertekliaus. Dar kiti tyrimai rodo, kad užkirsti kelią svoriui didėti gali padėti citrinų ekstraktuose esantys augaliniai junginiai.

Citrinų rūgštis neleidžia formuotis inkstų akmenims

„Citrinų rūgštis gali padėti išvengti inkstų akmenų susidarymo, nes padidina šlapimo kiekį ir šlapimo pH. Šlapimas tampa šarmingesnis, tad sukuriama mažiau palanki aplinka formuotis inkstų akmenims. Vien pusės puodelio citrinų sulčių per dieną gali pakakti, kad citrinų rūgštis padėtų išvengti inkstų akmenų susidarymo žmonėms, kurie jų jau turėjo“, – teigia A. Unikauskas.

Citrinos / Francesca Hotchin/Unsplash nuotr.

Citrinos pagerina geležies įsisavinimą iš augalinių maisto produktų

Citrinos tam tikra prasme saugo nuo mažakraujystės. Kodėl? Viena iš dažniausių mažakraujystę lemiančių priežasčių – geležies trūkumas, t. y. kai iš valgomo maisto negauname geležies. Visi žino, kad lengviausiai geležies gauti iš mėsos, žuvies, jos taip pat yra augaluose, bet iš jų geležies įsisavinama beveik 10 kartų mažiau negu iš mėsos. Vitaminas C, esantis citrinose, padeda įsisavinti geležį iš augalų.

Tyrimų metu mėgintuvėliuose daugelis citrinų junginių užmuša vėžio ląsteles, tačiau ar jie tą patį daro ir žmogaus organizme, tyrimų dar trūksta.

Citrinose esantys augaliniai junginiai gali turėti priešvėžinį poveikį

Sveika mityba, kurioje gausu vaisių ir daržovių, gali padėti išvengti kai kurių vėžio formų. Įdomu tai, kad per kai kuriuos stebėjimus nustatyta, jog žmonėms, kurie valgo daugiau citrusinių vaisių, rizika susirgti vėžiu mažesnė.

Vėžys / Pixabay nuotr.

„Tyrimų metu mėgintuvėliuose daugelis citrinų junginių užmuša vėžio ląsteles, tačiau ar jie tą patį daro ir žmogaus organizme, tyrimų dar trūksta. Kai kurie tyrinėtojai mano, kad citrinose esantys augaliniai junginiai, tokie kaip limonenas ir naringeninas, gali turėti priešvėžinį poveikį. Problema ta, kad tiriant buvo naudojamos labai didelės citrinose esančių junginių koncentracijos, kurių natūraliai mes negauname – turėtume suvalgyti labai daug citrinų“, – aiškina laidos „Klauskite daktaro“ vedėjas.

Citrinose esantis pektinas pagerina žarnyno sveikatą

Pagrindinis citrinose esantis skaidulų kiekis yra pektinas, tirpios skaidulos, kurios gali pagerinti žarnyno sveikatą ir sulėtina cukraus bei krakmolo virškinimą. Dėl šio poveikio gali sumažėti cukraus kiekis kraujyje, tačiau norint gauti naudos iš citrinų skaidulų reikia valgyti šių vaisių minkštimą.

Parengė Indrė Česnauskaitė.