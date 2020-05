„Įdomiosios pamokos tiesiogiai“: Oksfordo studentė apie kalbos ypatumus ir Andriaus Talžūno namų darbai

Pirmadienį specialaus karantino projekto „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ laidoje – Oksfordo kalbotyros ir filosofijos studentės Gabrielės Makarevičiūtės pasakojimas apie kalbos funkcijas, kaip kalbėdami galime kurti savo įvaizdį, kokioms kalboms gresia išnykimas ir ar gyvūnai gali kalbėti. Namų darbus užduoda gerai žinomas vaizdo tinklaraštininkas Andrius Talžūnas. Pamoka 13 val. prasideda per LRT TELEVIZIJĄ, portale LRT.lt ir LRT feisbuke.

Be to, LRT ir „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ specialusis projektas „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ pradeda didžiausia padėkos akcija „Padėkok mokytojui – duok penkis“. Laikas ištarti AČIŪ per karantiną milžinišką darbą dirbantiems mokytojams, būrelių vadovams, treneriams.

LRT „Įdomiosios pamokos“ kviečia vaikus, jų tėvelius ir visus, kurie yra dėkingi mokytojams, užrašyti AČIŪ ant savo delnų, nusifilmuoti ar nusifotografuoti, kelti į socialinius tinklus su grotažyme #ačiūMOKYTOJAU ir siųsti aciu@tukstantmeciovaikai.lt

Iš visų el. paštu atsiuntusių vėliau rinksime laimėtojus, kurie gaus kompiuterius sau ir savo mokytojui.

Akcijos finalas vyks Vilniaus Katedros aikštėje, kur sudėliosime didžiausią pasaulyje padėkos mozaiką iš jūsų siųstų kadrų.

Beje, „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ vyksta ir jūsų išmaniuosiuose įrenginiuose. Tereikia atsisiųsti „Prototo“ programėlę – galėsite ne tik žiūrėti pamoką, bet ir žaiskite kartu.

Kartu su žiūrovais „Prototo“ programėlėje savo jėgas išbandys ir rezultatus apžvelgs Vidas Bareikis. Geriausias žaidėjas bus apdovanotas specialiais „Lietuvos tūkstantmečio vaikai“ prizais.

Specialus LRT „Lietuvos tūkstantmečio vaikų“ projektas „Įdomiosios pamokos tiesiogiai“ – darbo dienomis nuo 13 val. per LRT TELEVIZIJĄ ir portale LRT.lt.

