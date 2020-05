Gydytojas įspėja – nemažai traumų namuose nutinka dėl vaikštynės

Mažieji susižeisti gali net ir miegodami, pastebi Vaikų chirurgijos gydytojas rezidentas Benediktas Jonuška, atkreipdamas dėmesį į tai, kad ne visos dviaukštės lovos yra pritaikytos mažiesiems. Be to, jo teigimu, net ir vaikiška kėdutė ar vaikštynė gali būti rimtos traumos priežastimi.

Per karantiną dauguma traumų, dėl kurių vaikai atvyksta į priėmimo-skubios pagalbos skyrių, įvyksta namuose, o jas dažniausiai patiria vaikai iki 5 m. amžiaus ir kūdikiai, sako gydytojas.

Jo teigimu, vaikai dar neturi tokio savisaugos jausmo, be to, ne viską įvertina: „Vedami smalsumo ar norėdami pasiekti matomus daiktus, jie lipa ant baldų, mažesnieji gali nukristi nuo vaikiškų kėdučių (dažniausiai dėl to, kad būna neprisegti ir bando atsistoti arba kėdė apvirsta).

Tačiau nukritę iš mažesnio nei 90 cm aukščio labai retai patiria rimtas traumas. Beje, vaikai traumas patirti gali net ir miegodami – vieno tyrimo rezultatuose rašoma, kad iš 85 vaikų, kurie pateko į ligoninę iškritę iš lovos, 22 proc. patyrė sunkius sužalojimus nukritę nuo viršutinio dviaukštės lovos gulto.“

Benediktas Jonuška / Asmeninio albumo nuotr.

Pasak B. Jonuškos, norint išvengti su baldais susijusių traumų rekomenduojama:

– kėdutes vaikams statyti stabiliose vietose ir naudoti apsauginius diržus;

– kėdutes laikyti toliau nuo stalų, kad vaikai negalėtų atsistumti;

Vaikas / Pexels nuotr.

– niekada nepalikti kūdikių ant lovų, sofų, stalų ar kitų baldų nepaisant, to kad jie dar nemoka apsiversti;

– lopšiuose ar ant vystymo stalų naudoti apsauginius turėklus;

– naujagimių kėdutes dėti ant grindų, o ne ant stalų;

– nuleisti vaiko čiužinį lovelėje, kai vaikas pradeda sėdėti ar bando stotis, nebenaudoti lovos, kai turėklų aukštis yra mažesnis nei trys ketvirčiai vaiko ūgio;

– neleisti jaunesniems nei 6 m. amžiaus vaikams miegoti viršutinėje dviaukštės lovos dalyje;

– dviaukštėse lovose viršutinis gultas turi turėti turėklus abiejose pusėse,tarpas tarp turėklų neturėtų būti didesnis nei 9 cm.

Dviaukštė lova / Pexels nuotr.

Gydytojas atkreipia dėmesį ir į kritimus vonioje: „Vienoje apžvalgoje aprašoma, kad traumas vonioje dažniausiai patiria 3 metų vaikai (tiriami buvo 4 mėn.-16 m. amžiaus vaikai ir paaugliai). Po tokių traumų du trečdaliai vaikų atvyksta į ligoninę dėl įvairių žaizdų, 68 proc. vaikų nukentėjo galva ir kaklas (be to, 85 proc. atvejų, kai vaikai iki 5 m. amžiaus patyrė traumas, šalia buvo suaugusieji). Todėl vonioje rekomenduojama naudoti neslystančius kilimėlius.“

Vaikas / Pexels nuotr.

Į skubiosios pagalbos skyrių, anot gydytojo, atvyksta ir vaikai, kurie patiria traumas, susijusias su vaikštynėmis, pavyzdžiui, įvairias kaklo traumas, kaukolės lūžius ar smegenų sukrėtimą.

„Dažniausiai vaikai susižeidžia su vaikštyne nukritę nuo laiptų (74 proc.) arba iškritę iš vaikštynės (15 proc.). 3proc. traumų įvyksta tada, kai vaikai pasiekia daiktus (pvz., karštus gėrimus ar aštrius įrankius), kurių negalėtų pasiekti be vaikštynės ir kurie turėtų būti jiems nepasiekiamoje vietoje. Kone trys ketvirtadaliai šių pacientų patiria nudegimus.

Vaikštynė / Shutterstock nuotr.

Kalbant apie šių traumų prevenciją, vaikštynės nėra rekomenduojamos vaikams net ir prižiūrint suaugusiesiems, nes prižiūrintis asmuo dažniausiai nespėja sureaguoti, todėl išvengti traumų dažnai neįmanoma. Jeigu nusprendėte įsigyti vaikštynę, ji turėtų atitikti saugumo standartus (tinkamas dydis, stabdymo mechanizmas ir pan.). Beje, Kanadoje vaikštynės uždraustos nuo 2004 m.“, – pastebi B. Jonuška.