Unikauskas: vaistai – ne tik ne vienintelė, bet kartais ir ne pagrindinė priemonė kraujo spaudimui mažinti

Fizinis krūvis nuostabi ir perspektyvi kraujo spaudimą mažinanti priemonė, LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ teigia Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas. Yra ir daugiau būdų kraujo spaudimui sumažinti ne vaistais, o vien pakoregavus savo veiksmus, tačiau kai kurie internete sklandantys patarimai netiesa, pavyzdžiui, tai, kad reikėtų visai atsisakyti druskos.

Aukštas kraujo spaudimas, arba hipertenzija, kamuoja 4 iš 10 Lietuvos gyventojų, o kiek žmonių apie galimą ligą net neįtaria? Vaistai, anot laidos „Klauskite daktaro“ vedėjo, nėra vienintelis, o kartais – net pagrindinis būdas kraujo spaudimui sumažinti.

„Normalus kraujo spaudimas, sakoma, yra 120 ir 80, bet tai yra idealus kraujo spaudimas. Per parą kraujo spaudimas gali svyruoti ir gana žymiai, tai individualu, tačiau kai kraujo spaudimas padidėjęs nuolat, ar padėti gali vien vaistai? Turime suprasti, kad organizmas kraujo spaudimą padidina ne šiaip sau“, – kalba A. Unikauskas.

Padidėjęs kraujo spaudimas – signalas mums, kad savo gyvenime būtina kažką keisti. Neretai vien šito gali ir pakakti, tikina medikas.

Kraujospūdis / Pexels nuotr.

„Atrinkau dažniausius patarimus, kurie būna viešojoje erdvėje, pavyzdžiui, internete, ką daryti, kai yra padidėjęs kraujo spaudimas. Paaiškinsiu, ar visi jie tinkami“, – sako gydytojas.

Mažinkite svorį ir pilvo riebalus

„Dažnai sakoma, kad dėl aukšto kraujo spaudimo kaltas nutukimas. Į tai nereikėtų taip žiūrėti, tai iš principo neteisingas tvirtinimas – sakyti, kad dėl nutukimo būna aukštas kraujo spaudimas. Iš tikrųjų yra šiek tiek kitaip.

Viskas prasideda nuo to, kad dėl mūsų mitybos galiausiai išsivysto atsparumas insulinui. Valgome dažnai, valgome daug miltų, visokio cukraus ir t. t. Išsivysto atsparumas insulinui ir tai lemia daug būklių, bet nutukimas ir aukštas kraujo spaudimas – tos pačios būklės rezultatas. Nėra taip, kad aukštas kraujo spaudimas būna dėl nutukimo – nutukimas ir aukštas kraujo spaudimas būna dėl atsparumo insulinui. Į tai reikėtų žiūrėti taip“, – pasakoja profesorius.

Jeigu jūs intensyviai sportuojate, jūsų viršutinis kraujo spaudimas, net jeigu esate visiškai sveikas žmogus, gali padidėti ir iki 220. Fizinis krūvis – signalas mūsų smegenims. Jos žino, kad pradėjome sportuoti, ir į tai reaguoja: iš pradžių priima padidėjusį kraujo spaudimą, o po to įjungia mechanizmus, mažinančius kraujo spaudimą.

Mankštinkitės

„Yra žmonių, kurie galvoja, kad, kai kraujo spaudimas padidėjęs, mankštintis negalima. Aišku, tai gali priklausyti nuo skaičių, kuriuos mes matome aparate. Jeigu viršutinis kraujo spaudimas viršija 180, sportuoti nebus protinga, bet jeigu mes kalbame apie žmogų, kuriam kraujo spaudimas linkęs būti padidėjęs, situacija kita.

Pradėkime nuo to, kad, jeigu jūs intensyviai sportuojate, jūsų viršutinis kraujo spaudimas, net jeigu esate visiškai sveikas žmogus, gali padidėti ir iki 220. Kaip suprantate, kai kalbame apie pratimus, normalu, kad kraujo spaudimas padidėja – taip turi įvykti, nes pats fizinis krūvis reikalauja daug daugiau deguonies. Fizinis krūvis – signalas mūsų smegenims. Jos žino, kad pradėjome sportuoti, ir į tai reaguoja: iš pradžių priima padidėjusį kraujo spaudimą, o po to bando jį sureguliuoti, įjungia mechanizmus, mažinančius kraujo spaudimą. Mes pranešame smegenims: padirbėk truputį, reikia sureguliuoti kraujo spaudimą. Jos tą ir padaro, veikdamos hormonus.

Bet vis tiek turite pasitarti su gydytoju, ar esant jūsų kraujo spaudimo matams galite sportuoti. Bet jeigu kraujo spaudimas padidėjęs nedaug, tam tikri fiziniai krūviai visada naudingi. Fizinis krūvis nuostabi ir perspektyvi kraujo spaudimą mažinanti priemonė“, – tvirtina A. Unikauskas.

Mankšta / Pixabay nuotr.

Žiūrėkite, ką valgote

Viena galingiausių priemonių, galinčių pakelti mūsų kraujo spaudimą – didelis insulino kiekis kraujyje. Jeigu valgome daug angliavandenių, insulino mūsų kraujyje visą laiką daug, o tokiu atveju inkstai neleis pašalinti pertekliaus natrio, paskui kurį visada eina vanduo. Visa ši situacija lemia tai, kad jūsų kraujo spaudimas kyla.

„Mityba šioje situacijoje tampa labai svarbi, esminį vaidmenį vaidina mūsų polinkis valgyti angliavandenius: miltus, cukrų ir kt. Kai mes kalbame apie padidėjusį kraujo spaudimą, labai svarbus vitaminas D – jo turi pakakti, kad kraujo spaudimas būtų normalus, – ir magnis“, – pažymi daktaras.

Mažinkite druskos suvartojimą

Turbūt ne kartą esate girdėję: jeigu jūsų kraujo spaudimas aukštas, nevalgykite druskos. Tai yra mitas, nebent jums – inkstų nepakankamumas, teigia medikas.

Druska / Jason Tuinstra/Unsplash nuotr.

Žinoma, kaip visada egzistuoja pusiausvyra, tad ir druskos maiste turi būti nei per daug, nei per mažai – svarbiau, kad nebūtų per mažai. Atlikta daugybė tyrimų, kurie patvirtina, kad per mažas druskos kiekis kraujyje didina mirtingumo tikimybę. Per dieną turėtumėte suvartoti maždaug 4–6 g druskos, o tai – maždaug vienas arbatinis šaukštelis.

Nevartokite alkoholio

Jei jūsų kraujo spaudimas aukštas ar linkęs padidėti, išties turėtumėte atsisakyti alkoholio, nes jo vartojimas didina kraujospūdį. Pasak A. Unikausko, taip yra todėl, kad alkoholis yra tiesiog angliavandeniai, kurie didina atsparumą insulinui.

Meskite rūkyti

„Kai mes rūkome, dėl nikotino poveikio hemoglobine, t. y. raudonuosiuose kraujo kūneliuose, deguonies vietą užima anglies monoksidas. Dalį deguonies vietos užėmus anglies monoksidui deguonies trūksta. Ką daro organizmas? Jis kelia kraujo spaudimą, kad kuo efektyviau panaudotų likusį deguonį“, – pažymi profesorius.

Rūkymas. Cigaretės / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sumažinkite suvartojamo kofeino kiekį

Mažinti kofeino kiekį patariama visiems, tačiau reikia suprasti, kad kofeinas kenkia ne visada. Jis veikia panašiai kaip adrenalinas: susiaurina kraujagysles, kad pakeltų spaudimą. Bet išgėrus kavos puodelį kraujo spaudimas gali padidėti tik trumpam – nėra taip, kad geriama kava nuolat palaikytų aukštą kraujo spaudimą, nebent ją geriate su pienu. Yra atlikta tyrimų, įrodančių, kad kava su pienu ilgainiui lemia padidėjusį kraujo spaudimą.

Jeigu jūsų antinksčiai pavargę, o jeigu jūs patiriate stresą, jie ir bus pavargę, tada papildoma kofeino dozė gali turėti esminę reikšmę, tai galima tvirtai susieti su padidėjusiu kraujo spaudimu.

„Kur problema? Jeigu jūsų antinksčiai pavargę, o jeigu jūs patiriate stresą, jie ir bus pavargę, tada papildoma kofeino dozė gali turėti esminę reikšmę, tai galima tvirtai susieti su padidėjusiu kraujo spaudimu. Turite spręsti patys.

Jeigu jūs išsimiegoję, pailsėję, jūsų nuotaika puiki, išėjote ant pievutės su kavos puodeliu – nuostabu, bet jeigu jūs dirbate įtemptą protinį darbą, patiriate didžiulę įtampą, stresą, geriate kavą ir tikitės, kad tai padės neužmigti ar pan., tai blogas veiksmas. Tai išties tampa pavojinga“, – teigia medikas.

Kava / Pixabay nuotr.

Mažinkite stresą

Stresinė būsena iš organizmo reikalauja daug resursų – nenuostabu, kad spaudimas taip pat pakeliamas. Mažinti stresą – tai ne vengti jo kupino pasaulio. Kaip išvengti streso? Pats lengviausias būdas, ką galime padaryti, nustoti žiūrėti žinias, pataria daktaras.

„Turime kontroliuoti savo reakciją į stresą, mokytis nusiraminti. Tai meditacija, atsipalaidavimo, kvėpavimo pratimai“, – kalba A. Unikauskas.

Stebėkite, matuokitės savo kraujo spaudimą, o jeigu jis aukštas – medituokite, atlikite kvėpavimo pratimus, darykite bet ką, kas jums padeda nurimti. Jeigu jūsų gyvenimo būdas nejudrus, fiziniai pratimai gali tapti gelbėjimosi ratu – kartais net vieninteliu.

Mankšta, sportas / D. Umbraso/LRT nuotr.

O jeigu kraujo spaudimas nekrenta, vadinasi, reikia daryti daugiau, keisti kai kuriuos įpročius. Gydytojas apibendrina, ką tikrai galite padaryti patys, kad sumažintumėte padidėjusį kraujo spaudimą – kontroliuokite šiuos dalykus ir kontroliuosite savo kraujospūdį.

1. Atsisakykite angliavandenių ir dažno valgymo.

2. Atkreipkite dėmesį į tai, ar jūsų organizmas turi padidėjusį deguonies poreikį (pavyzdžiui, taip bus, jei rūkote).

3. Išmokite valdyti stresą.

Plačiau – balandžio 27 d. laidos „Klauskite daktaro“ įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.