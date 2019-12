Širdies permušimai pavalgius – kalio trūkumo ir žalingų įpročių pranašai

Lietuvos sveikatos mokslų universiteto profesorius Alvydas Unikauskas įsitikinęs – jausmą, it širdyje kažkas apsiverstų, yra pajutęs kiekvienas. Kaip LRT TELEVIZIJOS laidoje „Klauskite daktaro“ sako jis, taip gali nutikti ir tiesiog pavalgius, tačiau problema gali slypėti ne tik virškinimo sistemoje: dėl ekstrasistolijos gali būti kaltos ir cigaretės, ir kava, ir net arbata.

Normaliai širdis dirba ritmiškai. Normalus širdies susitraukimų dažnis per minutę, t. y. pulsas, yra nuo 60 iki 80. Kaip teigia daktaras, egzistuoja teorija, kad širdis per gyvenimą daugiausiai gali susitraukti apie 3 milijardus karų, kitaip tariant, jeigu jūsų pulsas – 80, jūs niekada nesulauksite 100 metų, o jeigu jūsų širdis per minutę susitraukia vidutiniškai 55 kartus, vadinasi, jūs gyvensite ilgai. „Tačiau tai tik teorija“, – pabrėžia A. Unikauskas.

Tačiau egzistuoja ir kitas dalykas, vadinamas ekstrasistolija – žmonės tai įpratę vadinti širdies permušimais. „Jeigu per parą patiriama daugiau nei 10 tūkst. permušimų, kardiologas jau susirūpina“, – sako profesorius.

Anot jo, žemės planetoje nėra suaugusio žmogaus, kuris niekada nebūtų jautęs širdies permušimų. Kodėl taip nutinka ir kaip tai sustabdyti? Svarbu pažymėti, kad šįkart A. Unikausko tikslas – aptarti širdies permušimų priežastis, atsirandančias pavalgius, mat gali nutikti ir taip.

Virškinimas / Shutterstock nuotr.

Jei širdis susitraukia per anksti, nei turėtų, jai reikia laiko atsigauti. Tuo metu į skilvelius pribėga daug kraujo ir kai ateina laikas kitam susitraukimui, žmogus pajunta, tarsi širdyje kažkas apsiverčia ar stukteli – tai ir yra širdies permušimas. „Jeigu širdies permušimus jaučiate dažnai, jie kartojasi, privalote kreiptis į kardiologus“, – perspėja daktaras.

Kartais ritmiška širdies veikla sutrinka pavalgius. Žmonės, kurie sveikata nesiskundžia, po valgio, ypač, jei pietūs buvo gausūs, pajunta, kad jų širdis pradėjo plakti greičiau, galiausiai jaučiami ir permušimai.

Mažas kalio kiekis – viena pagrindinių širdies permušimų ir apskritai širdies ritmo sutrikimų priežasčių.

Kad galėtumėte pašalinti problemą, pirmiausia reikia žinoti dažniausias aplinkybes, sukeliančias su valgiu susijusią ekstrasistoliją.

Širdis / Pexels nuotr.

Virškinimo problemos

„Medicina kol kas tiksliai nežino, kodėl prisivalgius būna širdies permušimų. Bet samprotavimų, teorijų šia tema yra. Virškinimo problemos gali sukelti įtampą tulžies latakuose. Kai pavalgome, tulžis turi nutekėti, bet jei tulžyje ar tulžies latakuose yra akmenų, jei jus kankina refliuksas, nuolatinis pilvo pūtimas, visa tai sukelia įtampą tulžies zonoje“, – aiškina profesorius.

Jei tulžies zona yra įsitempusi, labiau dirginami nervai, taip pat ir širdis, nes ji čia pat: tokia situacija širdyje gali sukelti nepageidaujamą slėgį, įtampą, atsiranda širdies permušimai arba širdis ima plakti per dažnai.

„Yra žmonių, kuriems nepatinka gulėti ant kairio šono, nes taip gulėdami jie pradeda jausti plakančią širdį. Jeigu žmogus valgo netinkamai, per daug angliavandenių, jo kepenys suriebėja, o suriebėjusios kepenys padidėja, pasunkėja. Gulint ant kairio šono labiau slegiama širdis, jai sunkiau dirbti – pradedamas jausti širdies plakimas, permušimai“, – pasakoja medikas.

Virškinimo sistema / Shutterstock nuotr.

Mažas kalio kiekis

Mažas kalio kiekis – viena pagrindinių širdies permušimų ir apskritai širdies ritmo sutrikimų priežasčių. Pasak A. Unikausko, kalis yra vienas pagrindinių elektrolitų, reikalingų normaliai širdies veiklai. Kiti reikalingi elektrolitai: natris, magnis, chloras, kalcis.

Kalio gali pradėti trūkti dėl:

– streso,

– mažai kalio maiste,

– diuretikų,

– mažo skrandžio rūgštingumo,

– lėtinio viduriavimo.

Kaip pasakoja profesorius, jei patiriate stresą, antinksčiai išskiria daug kortizolio. Jei kūne kortizolio kiekis padidėja, organizmo terpė šarmėja, o kai kraujo pH yra didesnis, kalis pasišalina kartu su šlapimu.

Įsivaizduokite, kad išgėrėte nuodų, kurie ardo organizmo ląsteles – jie nesirinks, ką ardyti, ardys viską iš eilės. Tą patį daro iš alkoholio pagamintas acetaldehidas, taip pat ir su širdimi, tik tai neįvyksta staigiai.

Stresas / Pexel nuotr.

Kofeinas, alkoholis, rūkymas

Kofeinas yra stimuliantas – jis stimuliuoja visą kūną, įskaitant ir širdį. Be to, gydytojas primena, kad kofeino yra ne vien kavoje ar energiniuose gėrimuose. Kofeino būna ir arbatoje, tad jei ją gersite be saiko, padauginsite kofeino, galinčio sukelti širdies permušimus.

„Ką alkoholis padaro su širdimi? Kepenys suskaido alkoholį ir pirmiausia paverčia jį acetaldehidu. Tai ir yra medžiaga, kuri mus naikina.

Įsivaizduokite, kad išgėrėte nuodų, kurie ardo organizmo ląsteles – jie nesirinks, ką ardyti, ardys viską iš eilės. Tą patį daro iš alkoholio pagamintas acetaldehidas, taip pat ir su širdimi, tik tai neįvyksta staigiai. Alkoholis pamažu ardo širdį, taip pat ardomi širdyje esantys „elektros laidai“, dėl kurių širdis susitraukia“, – teigia A. Unikauskas.

Rūkymas veikia truputį kitaip – jis pablogina širdies aprūpinimą krauju per vainikines arterijas, didina kraujo krešumą, trombocitų agregaciją, pažeidžia arterijų sieneles. Taip galiausiai širdis nukenčia, pažymi profesorius.

Daržovės / Shutterstock nuotr.

Tad kuo daugiau pavalgome, tuo didesnis slėgis apsunkina širdies darbą. Ką daryti, kad pavalgius jūsų nekankintų širdies permušimai?

1. Nepersivalgykite.

2. Pasitarę su gydytoju laikykitės protarpinio badavimo.

3. Užtikrinkite įvairiapusę mitybą, kad gautumėte visų reikalingų mineralų, įskaitant kalį. Daržovės – puikus kalio šaltinis.

4. Vartokite obuolių actą, kad palaikytumėte tinkamą skrandžio rūgštingumą – taip iš maisto pasisavinami visi mineralai.

Plačiau – laidos įraše.

Parengė Indrė Česnauskaitė.