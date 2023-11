Piktinamasi neatsakingu tėvų, vežančių vaikus į mokyklas, elgesiu: iki nelaimės – tik vienas žingsnis

Panevėžiečiai tėvai, kiekvieną rytą veždami vaikus į mokyklas ir išlaipindami juos neleistinose vietose, pažeidžia Kelių eismo taisykles, sukelia avarines situacijas bei rizikuoja vaikų saugumu. Dalis tėvų sako neturintys kitos išeities.

Renkasi, kas patogiau

Panevėžyje, Ramygalos gatvėje, yra kelios pėsčiųjų perėjos, per kurias į greta esančią „Vilties“ progimnaziją ar J. Miltinio gimnaziją kiekvieną rytą skuba moksleiviai.

Šias pėsčiųjų perėjas daugybė automobiliais vaikus į mokyklas vežančių tėvų naudoja kaip stoteles, kelioms sekundėms sustabdę automobilį, tiesiog pėsčiųjų perėjoje ar šalia jos išleidžia savo vaikus. Dalis tėvų renkasi kitą, galbūt saugesnį, būdą, tačiau taip pat pažeidžia Kelių eismo taisykles – vaikus išleidžia autobusų stotelėje.

Saugiausias būdas

Kodėl ir kaip taisykles pažeidžia, naujienų portalui JP pasakojo, kas rytą dukrą į „Vilties“ progimnaziją atvežanti mama Inga.

„Dažnai Ramygalos gatvėje esančios automobilių parkavimo vietos būna užimtos, todėl trumpam sustoju autobusų stotelėje, įjungiu avarinį signalą ir laukiu, kol dukra išlips iš automobilio. Anksčiau važiuodavau į prieš mokyklą esantį daugiabučio kiemą, bet buvau apšaukta gyventojo, neva čia važiuoti negalima. Be to, ne kartą esu mačiusi, kaip tėvai sustoja prieš perėją ir ten paleidžia vaikus, kurie net nesidairo, bėga tiesiai per gatvę“, – pasakojo Inga.

Elgiasi kitaip

Patirtimi dalinosi ir į „Minties“ gimnaziją, Kniaudiškių gatvėje, kas rytą sūnų atvežantis Laimonas.

„Dažniausiai sustodavau prie perėjos, nes niekur nebūdavo laisvų vietų pastatyti automobilį. Ir tą kartą taip išleidau sūnų, o už manęs stovėjęs automobilis nusprendė nelaukti. Vairuotojas išvažiavo į priešpriešinę eismo juostą ir vos pėsčiųjų perėjoje nepartrenkė mano vaiko. Nuo to karto, jau geriau sugaištu daugiau laiko, kad ir kaip nepatogu, važiuoju aplinkui ir sūnų paleidžiu mokyklos kieme“, – aiškino Laimonas.

Tenka apsišarvuoti kantrybe

Tokia pati situacija kas rytą kartojasi ir Ramygalos gatvėje esančios „Žemynos“ progimnazijos bei kitų miesto mokyklų. Kantrybės netenka ir vairuotojai.

„Nesuprantu, kas yra su tuo vaikų paleidinėjimu vidury gatvės. Negi tėvai nemąsto, kad jie eismą trikdo, per juos žmonės vėluoja į darbus. Šį rytą prieš mane stovėjo du automobiliai įsijungę avarinį signalą ir lyg niekur nieko stovi, laukia, kol vaikai išlips, o už manęs – eilė mašinų“, – piktinosi vairuotojas Mindaugas.

Tėvų atsakomybė

Panevėžio apskrities vyriausiojo policijos komisariato Kelių policijos tarnybos viršininkas Virginijus Mačėnas primena – tėvų atsakomybė yra užtikrinti vaiko saugumą, mokyti pagarbos kitiems eismo dalyviams.

„Kai vaikus į ugdymo įstaigas atvežantys tėvai stoja prieš perėją nepaliekant 5 metrų, arba dar blogiau, sustoja ant pėsčiųjų perėjos, nepaiso sustoti ar stovėti draudžiančių ženklų, tokį jų elgesį mato vaikai. Ir, kai mes kalbame apie prevenciją, kad pasikeisime, kad užaugs kita karta, deja, kitokie nebūsime, kol tėvai savo vaikams rodys tokį pavyzdį“, – naujienų portalui JP sakė V. Mačėnas ir pridūrė, kad įjungtas avarinis šviesos signalas, paleidžiant vaikus neleistinose vietose, neatleidžia nuo atsakomybės.

Baudų nepaiso

„Kelių eismo taisyklės nurodo kada reikia įjungti avarinį signalą. Jeigu galima sustoti, reiškia, avarinio signalo nereikia. Vairuotojai, išleisdami vaikus bet kur ir įjungdami avarinį, jau parodo, kad sustojo neleistinoje vietoje. Iš kitos pusės, avarinis signalas nėra blogai. Jį įjungdamas vairuotojas, atkreipia kitų dėmesį, bet tai nereiškia, kad jis nepažeidžia Kelių eismo taisyklių. Kai kurių vairuotojų nuo tokio elgesio neatgraso nei stebėjimo kameros, nei baudos, nei policininkų perspėjimai“, – teigė V. Mačėnas.