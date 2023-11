Skuodis: europinio geležinkelio Vilnius–Klaipėda tiesimo pradžia – iki 2030 metų

Europinės geležinkelio vėžės greitajam traukiniui Vilnius–Klaipėda tiesimas gali prasidėti iki 2030 metų, teigia susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Anot jo, šis tikslas gali būti pasiektas Klaipėdą įtraukus į visos Europos Sąjungos (ES) transporto tinklą (TEN-T) tinklą.

„Pirmuosius teisinius pamatus Europos Sąjungos lygiu jau pavyko įtvirtinti: geležinkelio jungtis su Klaipėda įtraukta į visos ES transporto tinklo projektą. (...) Tikslas – iki 2030 metų pradėti tiesti europinę vėžę greitajam traukiniui Vilnius–Klaipėda“, – ministerijos pranešime sakė M. Skuodis.

Į TEN-T projektą Klaipėda įtraukta rugsėjį Barselonoje įvykusiame neformaliame ES susisiekimo ministrų tarybos susitikime, jį dar turi tvirtinti Europos Parlamentas.

Užbaigus europinės vėžės į Klaipėdą įteisinimą ES lygiu, bus rengiama skirtingų trasos tarp sostinės ir uostamiesčio pasirinkimo galimybių studija, šiuo metu turimais duomenimis, galimos kelios preliminarios alternatyvos – per Šiaulius, nuo Kauno per Tauragę arba Pagėgius arba nuo Kazlų Rūdos per Tauragę.

Anot M. Skuodžio, ši geležinkelio vėžė ne tik pagreitintų susisiekimą tarp Vilniaus ir Klaipėdos, padėtų greičiau diversifikuoti Klaipėdos uosto ir geležinkelių veiklą, bei sudarytų sąlygas keistis visam transporto ir logistikos sektoriui.

Europine vėže „Rail Baltica“ Lietuvos ir Lenkijos geležinkelius planuojama sujungti iki 2028 metų, o Baltijos šalių sujungimą su Europa numatyta užbaigti 2030 metais. „Rail Baltica“ sujungs Taliną, Pernu, Rygą, Panevėžį, Kauną, Vilnių ir Varšuvą, Lietuvoje šis ruožas tęsis 392 kilometrus.