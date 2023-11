Krosoveriai graibstomi, nors turi trūkumų: tobulumo paieškose gamintojai atsigręžė į tradicinius modelius

Nors apžvalgininkai retai gražiais žodžiais atsiliepia apie didesnės prošvaisos transporto priemones, pastaruoju metu automobilių rinkoje vis labiau įsitvirtina krosoveriai bei SUV. Šiuo atveju sąlygas diktuoja patys pirkėjai, transporto priemones įsigyjantys vedami tiek poreikių, tiek emocijų. Todėl jau nieko nestebina, kad rinkoje vienas po kito pasirodo nauji paaukštinti modeliai ir lėtai miršta tradiciniai sedanai, universalai bei hečbekai, rašoma „Velocitos“ pranešime žiniasklaidai.

O ar galima suderinti šiuos du atskirus – tradicinių kėbulo tipų ir krosoverių – pasaulius?

Lietuvoje jie ant bangos

Mažus automobilius mėgstančioje Europoje dar vis klesti B ir C segmento hečbekai. Tiesa, krosoveriai ir SUV sparčiai veržiasi į populiariausiųjų gretas. Pirmame populiariausių automobilių dešimtuke galima rasti 3 didesnio pravažumo automobilius, o antrame dešimtuke – jų jau 7. Pasak tyrimų bendrovės „JATO Dynamics“, 2022-aisiais Europos rinkoje 25 iš 50-ies pačių populiariausių naujų automobilių buvo didesnio pravažumo.

Lietuvoje pastarieji taip pat jau dominuoja. „Autoplius.lt“ barometro duomenimis, praėjusių metų ketvirtąjį ketvirtį iš 10-ies populiariausių naujų automobilių Lietuvoje net 7 buvo krosoveriai. Kas mėnesį „Autotyrimų“ skelbiamos ataskaitos rodo, kad situacija nesikeičia, didesnio pravažumo automobiliai ir toliau užima daugelį vietų perkamiausių sąrašuose.

„Manau, kad pirminė populiarumo priežastis yra labai sėkminga ir stipri gamintojų rinkodara. Krosoveriai gerai išreklamuoti, be to, turi kelis privalumus, kurie įtikina pirkėjus“, – aiškina automobilių istorijos patikros bendrovės „carVertical“ komunikacijos vadovas Matas Buzelis.

Antrindamas jam „Autoplius.lt“ komunikacijos specialistas Gintenis Dauparas pažymi, kad krosoveriuose sėdima aukščiau, yra geresnis matomumas, o tai itin aktualu mažiau patyrusiems ar vyresniems vairuotojams.

„Dar vienas privalumas – pravažumas. Aišku, aš nekalbu apie tokį pravažumą, kokiu pasižymi tikri visureigiai, bet žiemą užlipti ant bortelio sostinės S. Neries gatvėje su krosoveriu paprasčiau“, – privalumus vardija pašnekovas ir prideda, kad dėl populiarumo didesnio pravažumo automobiliai geriau išlaiko savo vertę.

Meta kelią dėl takelio?

Madingas, pasižymi aukštesne sėdimąja vieta ir lengviau užvažiuoja ant šaligatvių bortų neapgadindamas buferių. Šios savybės vairuotojus masina persėsti į krosoverius ir SUV, tradicinių hečbekų, sedanų ir universalų pardavimai dėl jų menksta. Tačiau ką jie praranda?

„Jeigu vienu žodžiu – viską praranda. O jei detaliau, tai užmiestyje ausį dirgina prastesnė krosoverių garso izoliacija, nes jie ne tokie aerodinamiški kaip žemesni automobiliai. Dėl tos pačios priežasties ir didesnio svorio jie naudoja daugiau degalų, išsiskiria prastesnėmis dinaminėmis bei valdymo savybėmis“, – trūkumus beria M. Buzelis.

Pasak specialisto, dažnu atveju žmonės praranda ir komfortą. Nors svoris yra pastarojo sąjungininkas ir didieji SUV iš tiesų pasižymi geru važiavimo komfortu, tai retai galioja kalbant apie B ir C segmento krosoverius, kurie yra pagaminti ant įprastų hečbekų platformų ir turi tokias pačias važiuokles.

Negana to, M. Buzelio teigimu, dideliais madingais ratlankiais su žemo profilio padangomis apautas krosoveris dėl didesnio ir aukščiau iškelto svorio kratys labiau nei analogiškas lengvasis modelis. Be to, net ir didesni SUV dėl trumpos galinės iškyšos nebus erdvesni nei klasikiniai universalai.

Ne visi bandymai būna sėkmingi

Ekspertai neretai sako, kad krosoveriai ir SUV dažniausiai tėra įvairių savybių kompromisas. O ar įmanoma įvairias naudingas automobilių savybes suderinti taip, kad neliktų kompromisų?

„Yra bandyta tai daryti su „Volkswagen Alltrack“, „Audi Allroad“ versijomis. Tai normalūs automobiliai, kuriems gamintojai iš tiesų suteikė daugiau pravažumo su visų varančiųjų ratų pavara“, – užsimena G. Dauparas.

Didesnio pravažumo universalas iš tiesų nėra naujiena. Juos gamintojai kepa jau nuo šio amžiaus pradžios. „Volkswagen Passat Alltrack“, „Audi A6 Allroad“, „Volvo V60 Cross Country“ – populiarių universalų didesnio pravažumo versijos su aukštesne prošvaisa, plastikine kėbulo apdaila ir visų varančiųjų ratų pavara.

Teoriškai šiuose modeliuose dera praktiškumas, gerosios klasikinių kėbulo tipų važiavimo savybės ir pravažumas. Tačiau jie niekada neįgijo tokio populiarumo kaip krosoveriai, nes tai tėra tradicinių universalų versijos.

Prancūzai pažėrė naujų idėjų

Naujausią idėją, kaip suderinti skirtingų pasaulių geriausias savybes, pateikė įmonė „Citroën“, pristačiusi C5 X modelį, kurio kėbule dera universalo, hečbeko, kupė bei krosoverio stilistika ir klasikinio universalo praktiškumas. Jis turi sudominti klasikinių universalų mėgėjus, kurie šiuo metu praktiškai nebeturi iš ko rinktis, ir tuos, kurie nori būti madingi, matomi, sėdėti aukščiau.

Pirmiausia tai pasireiškia erdve salone. 4,8 m ilgio prancūzų kūrinys – visavertis vidutinės klasės kreiseris, kurio gale yra daug vietos suaugusiesiems, jis taip pat lenkia paklausiausius krosoverius 545 l siekiančiu bagažinės tūriu.

Pavyzdžiui, „Nissan Qashqai“ turi 504, „Volkswagen Tiguan“ – 520, o „Hyundai Tucson“ – 540 l kroviniams skirtą erdvę. Palyginus su šiais krosoveriais, prancūziškas universalas neatsilieka ir prošvaisos aukščiu. „Citroën“ prošvaisa siekia 194 mm, „Volkswagen“ – 200 mm, „Hyundai“ – 192 mm, „Nissan“ – 188 mm.

Apžvalgininkai atkreipia dėmesį ir į „Citroën Advanced Comfort“ aktyviąją pakabą, kuri aprūpinta progresyviomis hidraulinėmis pagalvėmis, o amortizatoriai yra valdomi elektronika. Tai užtikrina ne tik komfortą, bet ir lengvajam automobiliui būdingas valdymo savybes bei stabilumą kelyje.

Visų varančiųjų nebereikia

„Citroën“, kaip ir „Allroad“ modelius gaminanti „Audi“, siekia suderinti geriausias tradicinių kėbulo tipų ir didesnio pravažumo automobilių savybes. Tik prancūzai, priešingai nei vokiečiai, sukūrė visiškai naują šiam tikslui pritaikytą modelį, o ne modifikavo esamą. Be to, jis parduodamas su priekinių varančiųjų ratų pavara ir toks sprendimas veikiausiai priimtas neatsitiktinai.

Kad ir kaip keista, šiandien daugiausia didesnio pravažumo modelių yra nuperkama būtent su priekinių varančiųjų ratų pavara, o nemažai modelių daliai visi varantieji netgi nėra siūlomi. Tai tik įrodo, kad brangiai kainuojanti visų ratų pavara pirkėjams nėra būtina.

„Per pastarąjį dvidešimtmetį pasiekta stulbinama pažanga saugumo srityje. Pirmiausia – toli pažengė padangos. Jau nebesvarbus nei varančiųjų ratų skaičius, nei kuri ašis varo, nes geros padangos padaro savo darbą. Ir patys automobiliai tapo protingi, turi išmanias stabilumo programas, kurios padaro viską už vairuotoją.

O ir kokios tos žiemos? Nors ši pasižymėjo gausiu snygiu, bet daugiausia gal 3 valandas per metus buvo tokia situacija, kai nepavyko niekur išvažiuoti. Tačiau ir čia daugiau vairuotojo meistriškumo klausimas“, – įsitikinęs M. Buzelis.