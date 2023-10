Iš sostinės į Rygą nuvažiuojame dvigubai pigiau nei į Klaipėdą: kodėl už keliones Lietuvoje mokame daugiau?

Skaitytoja Kristina LRT GIRDI klausė, kodėl nuvažiuoti iki Klaipėdos autobusu kainuoja apie 25 eurus, nors panašų atstumą iki Rygos ji nuvažiuoja ir už 13 eurų. Ekonomistas teigė, kad kainas diktuoja rinka, vykstant į Rygą susidaro didesnė konkurencija, tai lemia keliautojui geresnes kainas.

Iš sostinės autobusu nuvažiuoti į pajūrį siūlo keletas bendrovių: „Vlasava“, „Klaipėdos paslaugos“, TOKS. Be nuolaidos kainos svyruoja apie 22–25 eurų, tai priklauso nuo važiavimo laiko, vietovių, per kurias vykstama, norint pasiekti Klaipėdą. Į kainų apžvalgą neįtraukėme „Kautros“ maršruto už 31,40 euro, nes jo kelionės laikas yra 2 valandomis ilgesnis (įprastai Klaipėdą kitais maršrutais galima pasiekti per 4 valandas).

LRT.lt domėjosi, kas lemia, kad šalies viduje už keliones be nuolaidų mokame brangiau nei vykdami į Rygą, nors atstumas yra panašus: nuo Vilniaus iki Rygos reikia įveikti apie 300 kilometrų, nuo Vilniaus iki Klaipėdos – 308 kilometrus.

Įtaką daro konkurencija

Tarptautinių pervežimų bendrovės „Ecolines“ Lietuvos–Lenkijos regiono vadovas Remigijus Dvareckas LRT.lt teigė, kad bilietų kainodarai įtaką visada daro sveika konkurencija ir norimas bei siekiamas pelningumas nuo kiekvieno parduoto bilieto.

„Ecolines“ / „Shutterstock“ nuotr.

„Tarptautinių keleivių pervežimų rinkoje yra didelė konkurencija tiek kainodaros prasme, tiek skirtingų vežėjų pasiūloje. Mūsų kainodara keičiasi kasdien, priklausomai nuo maršrutų, paklausos, vykimo dienų ir autobusų užpildymo. (...) Taip pat darome įvairių akcijų bilietams, dėl to galima įsigyti bilietų dar pigiau“, – kalbėjo pašnekovas.

Anot jo, rugsėjo pabaigoje įmonė pardavinėjo bilietus į Rygą ir nuo 5,50 euro.

„Todėl turbūt yra pigiau, kaip bebūtų keista, nuvažiuoti į Varšuvą nei į Klaipėdą, nors atstumas į Varšuvą yra dvigubai didesnis nei į Klaipėdą“, – vardijo R. Dvareckas.

Autobusas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Svarstydamas, dėl ko tarptautinės kelionės pigesnės nei kelionės Lietuvoje, jis sakė, kad tai turbūt lemia vietinių vežėjų konkurencijos stygius ir tai, kad siekiama didesnio pelningumo nei vykstant tarptautiniais maršrutais.

„Išlaidos autobusų eksploatacijai yra panašios“, – akcentavo R. Dvareckas.

Daug ką reiškia ir keleivių srautai

„Klaipėdos paslaugų“ generalinis direktorius Vaidas Ramanauskas LRT.lt teigė, kad bilietų kainoms įtaką daro tiesioginės sąnaudos, pavyzdžiui, degalai, vairuotojo darbo užmokestis, techninis autobusų aptarnavimas, ir netiesioginės sąnaudos – transporto priemonių įsigijimas ar atnaujinimas.

„Svarbūs ir keleivių srautai. Yra maršrutų, kuriuose keleivių daug ir jų srautai stabilūs, tuomet galima mažinti bilietų kainas, nes sąnaudos padengiamos greičiau. Tačiau daugelyje Lietuvos tarpmiestinių autobusų maršrutų keleivių srautai po COVID-19 karantino yra sumažėję. Mūsų bendrovė atsižvelgia į visus faktorius ir nustato kainas, kurios būtų konkurencingos ir padengtų sąnaudas“, – sakė pašnekovas.

Autobusas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Anot jo, dar vienas aspektas, kodėl Lietuvos viduje kelionės brangesnės, – tarptautinių maršrutų bilietams nėra taikomas PVM, o Lietuvoje vykdomų reguliaraus tolimojo susisiekimo maršrutų bilietams yra taikomas 9 proc. PVM.

„Norint objektyviai įvertinti Rygos krypties vežėjų kainodarą, reikėtų atsižvelgti į daug kitų dedamųjų, kurių mes nežinome: ar laikomasi vairuotojams privalomo darbo ir poilsio režimo, gal vežėjas kovoja dėl rinkos ir dempinguoja kitą vežėją, kokia paslaugos kokybė ir pan. ES neturi kontrolės mechanizmo tarptautiniams keleivių pervežimams, tad skirtingos konkurencinės sąlygos skirtingose šalyse irgi gali turėti įtakos kainodarai“, – teigė V. Ramanauskas.

Didėjančios kainos rodo keleivių trūkumą

„Lux Express“ verslo plėtros Baltijos šalyse vadovas Aldis Ķibēns LRT.lt kalbėjo, jog keleivių vežimo kainoms didelę įtaką daro du pagrindiniai elementai: keleivių skaičius, kurie naudojasi paslauga, ir konkurencijos lygis rinkoje.

„Mūsų tarptautinių maršrutų įperkamumą daugiausia lemia atviros rinkos ir stiprios konkurencijos principai. Bendrovė investuoja į itin patogius, aukščiausios klasės autobusus, dėl to patiria nemažai kapitalo sąnaudų. (...) Nors pozicionuojame save kaip aukščiausios klasės autobusų vežėją, lygiai taip pat stengiamės išlaikyti aukštą savo autobusų užimtumą“, – teigė vadovas.

„Lux Express“ / „Shutterstock“ nuotr.

Anot jo, keleivių vežimas iš esmės yra verslas, priklausantis nuo keleivių skaičiaus.

„Padidėjusios kainos dažnai reiškia, kad trūksta keleivių, norinčių naudotis paslauga, arba rinkoje trūksta konkurencinės dinamikos. Bendrovėje pripažįstame, kad mūsų konkurencija apima ne tik kitus autobusų vežėjus, bet ir privačius automobilius bei geležinkelių transportą, todėl kruopščiai rengiame savo paslaugas, kad suteiktume geresnę ir prieinamesnę kelionės patirtį nei važiuojant privačiu automobiliu“, – teigė A. Ķibēns.

Keleivių pervežimo bendrovės TOKS tarptautinių pervežimų vadovė Renata Petkevič LRT.lt taip pat sakė, kad iš dalies kainas lemia konkurencija.

„Konkurencingomis kainomis vežėjai skatina keleivius persėsti iš nuosavų automobilių į autobusus bei keliauti jais“, – teigė E. Petkevič.

LRT.lt komentaro dėl kainų skirtumo taip pat kreipėsi ir į keleivių pervežimo įmones „Vlasava“ bei „Flixbus“.

Autobusas / A. Ufarto / BNS nuotr.

Natūrali paklausa į Rygą yra didesnė

Banko „Citadele“ ekonomistas Aleksandras Izgorodinas LRT.lt komentavo, kad kelionės Lietuvos viduje gali būti brangesnės, o į Rygą pigesnės dėl keleivių srauto.

„Manau, kad tai lemia paklausos pusė. Įsivaizduoju, kad gyventojai, kurie važiuoja iš Vilniaus į Klaipėdą, turi nemažai pasirinkimo, kaip keliauti: nuosavu transportu, traukiniu (tai irgi gana patogu) ar autobusu. Tiesiog poreikis keliauti iš Vilniaus į Klaipėdą yra mažesnis negu keliauti iš Vilniaus į Rygą. Tai yra esminė priežastis – mažesnė paklausa šiuo atveju reiškia mažesnę rinką, o mažesnė rinka automatiškai reiškia aukštesnes kainas“, – sakė A. Izgorodinas.

Aleksandras Izgorodinas / E. Blaževič / LRT nuotr.

Anot jo, keliaudami į Rygą žmonės pasirenka autobusą, nes tai gana patogus variantas.

„Nemažai žmonių važiuoja verslo tikslais ir jie keliaudami dirba. Iš esmės ta paklausa galbūt labiau fiksuota – manau, kad kelionių į Klaipėdą paklausa labiau šokinėja negu kelionių į Rygą, kur paklausa labiau fiksuota. Aš įsivaizduoju, kad vežėjai gali geriau prognozuoti rinkodarą. Šiuo atveju natūrali paklausa važiuoti į Rygą yra didesnė negu važiuoti į Klaipėdą – tai reiškia ir didesnę rinką, dėl kurios konkuruoja daugiau žaidėjų“, – teigė ekonomistas.