Autoservisą turintis musninkietis Alvydas spėja ne tik automobilius remontuoti: sukonstravo mobilią sceną koncertams, organizuoja parodas

Istorija ir kultūra turtingame Širvintų rajono miestelyje Musninkuose, kuriame susikerta net penki keliai, galima rasti autoservisą, kuriame darbuojasi visa gyvenimą čia gyvenęs Alvydas. Vis tik vyriškis ne vien užsiima automobilių remontu, bet ir dešimtmetį yra miestelio bendruomenės siela.

Musninkuose šiuo metu gyvena apie 400 gyventojų ir Alvydo autoservisas – vienintelis gyvenvietėje. Vyras sako, kad net ir seniau, kai dirbo kitokius darbus, po darbo sugrįždavo į garažą.

„Aš visą gyvenimą su automobiliais. <...> Nuo mažens, nuo jaunystės traukdavo mane kažkaip technika. Ir sugalvojau, kad būtų kaip ir užsiėmimas, verslas“, – apie tai, kodėl įkūrė remonto dirbtuves, pasakoja jis.

Alvydas pasakoja savo verslą pradėjęs kurti praktiškai nuo nulio – nusipirko kone sugriuvusį buvusį kolūkio automobilių garažą ir pradėjo jį įrenginėti.

„Aš jas jau nupirkau apleistas, be stogo, be elektros, vandens, <...> praktiškai plytų krūvą“, – teigia vyriškis pridurdamas, kad šiuo metu patalpas turi susiremontavęs, liko tik sutvarkyti išorę.

Pašnekovas sako tikėjęs, kad verslas nusiseks, kadangi apylinkėse kitų autoservisų tiesiog nėra. Tačiau svarbiausia yra ne tai – Alvydas sako turintis daug nuolatinių klientų, kurių mašinomis rūpinasi eilę metų. Tokie klientai neretai atvyksta net iš už 40 kilometrų esančio Vilniaus.

Autoservisas / E. Genio/LRT nuotr.

„Svarbiausia neapgauti žmogaus – nemeluoti, padaryti sąžiningai. Žmogus, kai tavimi pasitiki, jam tas 40 kilometrų yra ne kliūtis. Jis žino, kad yra garantuotas“, – įsitikinęs pašnekovas.

„Yra savi klientai, jau eilę metų prižiūri jų mašinas, stengiesi daryti gerai, kad pasitikėjimą įgauti – ir jam nekliudys ir iš Vilniaus atvažiuoti. <...> Turiu daug tokių klientų“, – sako mechanikas.

Alvydo autoservisas, nėra niekur reklamuojamas, netgi iškabos neturi. Anot jo savininko, žinia apie dirbtuves Musninkuose sklinda iš lūpų į lūpas. Be to, kadangi Musninkai yra strategiškai patogioje vietoje, neretai pasitaiko, kai pagalbos į specialistą kreipiasi miestelį pravažiuojantys.

Vyriškis priduria kad autoservise su juo dirba dar du jauni mechanikai. Tačiau ir šiandien Alvydas lįsti po sugedusiu automobiliu nesibodi.

„Mėgstu aš tą tepalo kvapą, tai tvarkau, dirbu ir pats“, – šypsosi jis.

Parodos ir koncertai ant priekabos

Tačiau musninkiečio Alvydo gyvenime – ne tik automobiliai ir tepalai – jis jau dešimtmetį vadovauja Musninkų bendruomenei. Sako, tai daro norėdamas padaryti kažką gero kraštui, kuriame gimė ir užaugo.

„Man patinka mano kraštas ir aš stengiuosi kažką nuveikti su bendraminčiais, bendruomenė, kur žmonės yra darbštūs, atsidavę savo kraštui. <...> Ne visa ta Lietuva yra prasigėrusi“, – sako Alvydas.

Bendruomenė „Spindulys“ įsikūrė visų pirma tam, kad galėtų palaikyti miestelio kultūrinį gyvenimą. Alvydui atrodo svarbu, kad kultūra būtų ne vien didmiesčiuose, bet ir pasiekiama čia pat, Musninkuose.

„Man atrodo, pačiam maloniau, kai gali vietinius žmones sukviesti, pasikviesti kažkokį atlikėją, suorganizuoti kažkokią parodą. <...> Bendravimas tada yra visai kitas, šiltas – visi pažįstami daugmaž, tada malonu“, – neslepia Alvydas.

Jis pažymi, kad menas ir kultūra Musninkų gyventojus domina.

„Nežinau, ar tie musninkiečiai taip meno ar kultūros pasiilgę, bet nebuvo pas mus renginiuose, kad būtų vienas, du žmonės, <...> 40–50 žmonių visada susirenka“, – pabrėžia pašnekovas pridurdamas, kad dėl tiek stengtis tikrai verta.

Tuo metu koncertai Musninkuose neįsivaizduojami be dar vienos Alvydo avantiūros rezultato – mobilios scenos renginiams.

„Musninkuose yra aktyvi bendruomenė, buvo daug dainuojančių, šokančių, neturėjome erdvės, kur pasirodyti, pakviesti atlikėjų“, – sako jis.

Taip ir gimė mintis iš priekabos sumontuoti sceną, kurią paruošti užtrunka vos valandą. Miestelio reikmėms priekaba tarnauja jau dešimtmetį.

Alvydas Rolis / E. Kubiliaus / LRT nuotr.

„Pasikelia stogas, transformuojasi ir išeina 24 kvadratų dydžio scena. Aš su lengvuoju automobiliu, su savo „Subaru“ – pusdžipiu – lengvai nutraukiu tą sceną iki taško“, – juokiasi vyriškis.

Savo rankomis antram gyvenimui prikėlė ne vieną miestelio pastatą

Alvydas savo ir bendraminčių rankomis restauravo ne vieną Musninkų pastarą. Ir pačios „Spindulio“ bendruomenės istorija prasidėjo tada, kai jie rekonstravo istorinę sandėliu paverstą varpinę, kuriame dabar vyksta renginiai ir šventės.

Be to, prieš dvejus metus bendruomenė be jokios paramos suremontavo ir bendruomenės reikmėms paruošė 19 amžių menantį mokyklos dirbtuvių pastatą, kuriame pastaraisiais dešimtmečiais buvo sandėlis. Jis pabrėžia, kad šis pastatas sentimentų kelia daugeliui gyventojų.

„Vieni ateina, sako, 1956 metais aš prie šito lango sėdėjau, kitas prisimena, kad 1970 metais čia buvo medžio dirbtuvės, išmoko plaktuką laikyti“, – tikina pašnekovas.

„Spindulio“ pirmininkas sako, kad prie pastato restauravimo prisidėjo tiek pats, tiek kiti su miesteliu susiję žmonės – vietos verslininkai ir net JAV lietuvė.

Alvydas yra įsitikinęs – Lietuvos provincijoje dabar gyventi gera, o kad būtų dar geriau, tereikia imti ir kažką daryti. O Musninkams pašnekovas prognozuoja šviesią ateitį.

„Mano manymu, Vilnius taps Musninkų priemiesčiu“, – juokiasi Alvydas, tačiau jau rimtai priduria – į miestelį keliasi vis daugiau jaunų šeimų, o sodybą čia nupirkti, jo žodžiais, jau problema.

Tuo tarpu pats autoserviso savininkas sako apie savo ateitį itin daug negalvojantis.

„Oi, nežinau dar. Apie tai net nesusimąsčiau. Gal nebus laiko pasenti“, – šypsosi 58-erių Alvydas, paklaustas, ar jau žino, ką veiks, kai išeis į pensiją.