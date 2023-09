Pandemijos pasekmė: Lietuvos įmonių garažuose – itin prabangūs automobiliai, tačiau darbuotojai gauna minimalias algas

Lietuvos įmonių garažuose – itin prabangūs automobiliai, tačiau darbuotojai per mėnesį gauna minimalias algas. Mokesčių inspekcijos teigimu, tai verslo etikos ir socialinio atsakingumo klausimas. Be to, tūkstančiai įmonių vengia mokėti mokesčius, kai tarnybinis automobilis naudojamas asmeniniais tikslais.

„Ferrari F430“ kaina gerokai viršija 100 tūkstančių eurų. Vienoje įmonėje jis, pavyzdžiui, skirtas pramogai – automobilį nuomojančiai įmonei generuoja pajamas. Panašaus kalibro transporto priemonių šalies įmonių garažuose apstu, tačiau kai kuriose įmonėse darbdavys vairuoja prabangų automobilį, o darbuotojui moka minimalų atlyginimą. Susisiekus su dalimi tokių įmonių, jos nuo komentarų LRT susilaikė.

/ LRT stop kadras

„Kad atlyginimai yra mažesni, labai maži atlyginimai, o automobiliai prabangūs, tai yra verslo pasirinkimas, kokį jis nori verslą daryti. Dažniausiai modernus verslas, jeigu taiko investicijas į modernias, atsinaujinančias technologijas, kurias valstybė skatina, tai dažniausiai sudaro sąlygas ir mokėti didesnius atlyginimus“, – sako finansų viceministrė Rūta Bilkštytė.

Finansų ministerijos duomenimis, įmonių autoparke yra maždaug 200 tūkstančių lengvųjų automobilių.

Valstybinė mokesčių inspekcija pastebi, kad prabangūs įmonių automobiliai neretai pasitarnauja ir verslininkų asmeninėms reikmėms, o už tai reikia mokėti mokesčius, tačiau verslas tą daryti neretai vengia. Matematika paprasta – kuo didesnė automobilio vertė, tuo didesnė mokesčio dalis už jo naudojimą asmeninėms reikmėms.

„Tokiais atvejais visada pagal tam tikrus teisės aktus yra skaičiuojamos pajamos natūra. Jos yra apmokestinamos, apskaičiuojami tam tikri mokesčiai, kurie turi būti deklaruojami ir sumokami“, – komentuoja Mokesčių inspekcijos atstovė Vaimira Jakienė.

Įmonių garažai prabangiais automobiliais pasipildė per pandemiją, kai valstybė verslams išmokėjo paramas. Automobilių pardavėjai sako, kad dabar prabanga tviskančius automobilius visgi dažniau perka fiziniai asmenys.

/ J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Būdavo tokių atvejų, kai įmonės daugiau pirkdavo tokių išskirtinių automobilių, prabangesnių, įmonės veiklai. Ar buvo naudoti įmonės veiklai, negalime pasakyt, netikrinom, bet padidėjęs srautas pirkėjų iš tų juridinių asmenų buvo“, – sako „BRC Lietuva“ atstovas Zbignevas Podskorbis.

Praėjusiais metais dėl įmonių turto naudojimo asmeninėms reikmėms Valstybinė mokesčių inspekcija drausminančius raštus ir klausimynus išsiuntė 18,5 tūkstančio įmonių. Dalis suskubo deklaracijas tikslinti. Tada šalies biudžete kaip mat atsirado papildomi 800 tūkstančių eurų. Vis tik didžioji stebėtų įmonių dalis Mokesčių inspekcijos raginimus atsakingai naudotis įmonių turtu ignoruoja, dėl to Mokesčių inspekcija priversta imtis seklio vaidmens.

Pinigai / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Mes turime duomenų, pavyzdžiui, kad konkretus automobilis savaitgaliais, švenčių dienomis vyko į kurortines zonas arba, pavyzdžiui, jis buvo paliktas oro uosto stovėjimo aikštelėje, kai tuo metu sužinome, kad darbuotojas buvo išvykęs atostogų“, – teigia Mokesčių inspekcijos atstovė V. Jakienė.

Mokesčių inspekcija primena, kad per patikrinimus nustačius, jog įmonių vadovų, savininkų ar darbuotojų asmeniniai poreikiai buvo tenkinami įmonių lėšomis, už tai gali būti priskaičiuota nesumokėtų mokesčių suma ir delspinigiai. Gali būti pritaikyta administracinė atsakomybė arba skiriama bauda. Pernai už įmonių automobilių naudojimą asmeninėms reikmėms į biudžetą buvo sumokėta daugiau nei 2 milijonai eurų.