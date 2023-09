„Nevilties šauksmas“: Ramongalių gyventojai pastatė „Sausų vaikų paviljoną“ ir tikisi atkreipti valdžios dėmesį

Biržų rajono Ramongalių bendruomenė, nesulaukusi, kada kaime bus įrengta autobusų stotelė su stogine, veiksmų ėmėsi pati – įsirengė laikinąją stoginę bei pavadino ją „Sausų vaikų paviljonu“. Tikimasi ne tik atkreipti valdžios dėmesį, bet ir lyjant lietui mokiniams suteikti pastogę.

„Tik pažadais viskas liko“, – sako Ramongalių kaimo gyventoja Reda Vaitiekūnienė.

Biržų rajono Ramongalių kaimo gyventojai džiaugiasi kol kas visai nerudeniškais orais ir su nerimu laukia lietingųjų. Kadangi kaime nėra autobusų stotelės su stogine, vaikams, vykstantiems į mokyklą, nėra kur pasislėpti nuo lietaus.

„Rudenį, žiemą, kai sniegas vėjas, autobusas slidžiu keliu, jeigu vėluoja, tai tenka jiems palaukti ir stovi susigūžę ir šlapi“, – nurodo A. Urbonienė.

Gyventojai jau kelerius metus mina įvairių valdžios institucijų slenksčius, prašo įrengti autobusų stotelei stoginę.

„Kažkaip eilė ne artėja, bet kiekvienais metais tolėja. Mes kreipėmės ir į savivaldybę, ir į merus, žodžiu, visur kur įmanoma, ir ji [eilė] mums tolėja. Mes praradom viltį ir pasistatėm laikiną“, – pasakoja Ramongalių kaimo gyventoja R. Vaitiekūnienė.

Pastatę laikiną stoginę ir pavadinę ją „Sausų vaikų paviljonu“, Ramongalių gyventojai taip tikisi atkreipti valdžios dėmesį.

„Nevilties šauksmas, kad kažkas išgirstų ir pamatytų mūsų problemą“, – pažymi Ramongalių kaimo gyventoja A. Urbonienė.

Stotelė Ramongaliuose / LRT stop kadras

Bendruomenės pirmininkas sako, kad gyventojai ir patys galėtų pasistatyti stoginę už rėmėjų lėšas, tik leidimo negauna. Be to, esą pranešta, kad jos vis dėl to nupirktos, tik neatsiranda, galinčiųjų sumontuoti.

„Kaip sakė kelių ruožo viršininkas, trūksta lėšų pastatyt joms. Nu, gal nenumatytos lėšos“, – svarsto Ramongalių bendruomenės pirmininkas Vaidas Umbra.

Stotelė Ramongaliuose / LRT stop kadras

Lietuvos automobilių kelių direkcijos (LAKD) direktorius sako, kad šiuo klausimu dar pernai buvo derėtasi su Biržų savivaldybe. Anot jo, šioje vietoje įrengti paviljoną nėra techninių galimybių, savivaldybei pasiūlyta parengti kapitalinio remonto projektą, kuris panaikintų kliūtis ir čia būtų galima statyti paviljoną. Tokiu atveju, LAKD vietos valdžiai perduotų įgaliojimą statyti paviljoną savo lėšomis.

„Tai turėtų padaryti kelių direkcija, bet mes turime prioritetinę eilę. Bet pagal prioritetinę eilę šituo atveju eilė dar nepriėjo, tačiau, jeigu savivaldybė prisideda ir finansuoja šimtu procentu minėtus darbus, mes galime suteikti galimybę ir pasirašę bendradarbiavimo sutartį, gauti tą rezultatą“, – teigia LAKD vadovas Remigijus Lipkevičius.

Remigijus Lipkevičius / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau LAKD iki šiol nesulaukė atsakymo iš savivaldybės. Ši informavo, kad praėjusios kadencijos valdžia neperdavė informacijos apie šią situaciją. Todėl artimiausiu metu bus vertinama kiek reikėtų lėšų iš biudžeto ir tada bus priimtas sprendimas dėl bendradarbiavimo su automobilių kelių direkcija.