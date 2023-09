Tikslas – nulis žūčių keliuose, bet šiemet jų išaugo ketvirtadaliu: ar jau laikas laidoti ambicingą valstybės eismo saugumo viziją?

104 – tiek gyvybių šalies keliuose šiemet jau pareikalavo avarijos. Pernai per tą patį laikotarpį žūčių fiksuota ketvirtadaliu mažiau, t. y. 82. Nors tiek Susisiekimo ministerija, tiek Lietuvos kelių policijos tarnyba (LKPT) vis primindavo apie įgyvendinamą saugaus eismo programą „Vizija 0“, kurios siekis iki 2050-ųjų pasiekti, kad keliuose nežūtų nė vienas žmogus, bent šiemet žuvusiųjų kreivė staigiai kopė į viršų. Tad kyla klausimų, kodėl turime atvirkštinį efektą ir ar apskritai realu įgyvendinti ambicingą valdžios tikslą?

Pernai – apdovanojimas, šiemet – kruvinų avarijų šuolis

Pernai Lietuva buvo apdovanota už indėlį į eismo saugą – pelnytas Europos transporto saugos tarybos apdovanojimas „PIN Award“, žymintis įvertinimą už per 10 metų pasiektus rezultatus.

Per pastarąjį dešimtmetį, nuo 2011 iki 2021 metų, žuvusiųjų kelyje skaičius šalyje sumažėjo perpus, o 2023 metų pradžioje Europos Komisija, paskelbusi preliminarius 2022 m. žūčių keliuose duomenis, įvertino, kad didžiausias sumažėjimas − daugiau nei 30 proc. − užfiksuotas Lietuvoje ir Lenkijoje.

Paklaustas, kodėl šiemet situacija bent kol kas verčia sunerimti, Viešosios tvarkos biuro viršininkas Vytautas Grašys LRT.lt pabrėžė, kad, lyginant šių metų žuvusiųjų, sužeistųjų ir eismo įvykių skaičius su pernykščiais, reikėtų vertinti juos kelerių metų kontekste.

„Eismo įvykių informacinės sistemos preliminarūs duomenys rodo, kad maždaug nuo vasario pabaigos pagal žuvusiųjų skaičių grįžome į pandeminius 2020-uosius metus, kai eismas buvo ribojamas, ir turime beveik tiek pat žuvusiųjų: 102 žuvo 2020 m. ir 104 – 2023 m. Tačiau tai yra apie 37 proc. daugiau nei pernai, nes pernai per tą patį laikotarpį buvo žuvę 76 žmonės.

Deja, dvejų metų rezultatai, kai buvo mažesnis žuvusiųjų kelyje skaičius, vėl ūgtelėjo. Jeigu ir kitais metais šie skaičiai augs, galėsime įžvelgti dar pavojingesnę tendenciją. Sužeistųjų ir eismo įvykių skaičius vos vos mažesnis nei pernai, bet jau pernai jis buvo didesnis nei 2020 ir 2021 metais. Šie metai yra įspėjimas mūsų visuomenei, kad, būdami neatidūs ir nedrausmingi, neprasmingai prarandame savo piliečius“, – portalui kalbėjo V. Grašys.

0 žūčių keliuose – ne tik Lietuvos tikslas

V. Grašys nepamiršo ir šiemet įvykusios tragiškos avarijos Vilniaus rajone, per kurią žuvo motina, trys jos vaikai ir teisės vairuoti neturėjęs lengvojo automobilio vairuotojas. Kaip buvo nustatyta ikiteisminio tyrimo metu, vairuotojas nepasirinko saugaus važiavimo greičio ir išvažiavęs į priešpriešinę eismo juostą trenkėsi į krovininį automobilį.

Tokios nelaimės iš esmės tik įrodo, kad iki „Vizijos 0“ įgyvendinimo laukia išties dar ilgas kelias. Savo ruožtu Viešosios tvarkos biuro viršininkas pabrėžė, kad minėta programa yra įgyvendinama žingsnis po žingsnio ir tai nėra tik Lietuvos tikslas.

„Jo atkakliai siekia visos Europos šalys. ROADPOL organizacijoje, kurios nariai esame, mes aptariame tuos dalykus. Spartaus gerėjimo nebus, nes tokie dalykai neapsiverčia per dieną ar dvi, per metus ar dvejus. Visos institucijos seka situaciją, analizuoja ir koreguoja savo planus, imasi veiksmų. Prie tikslo siekimo prisideda nevyriausybinės organizacijos su rūpestingomis iniciatyvomis. Visi siekia paveikti žmogų – padėti jam susimąstyti ir nedaryti klaidų, galvoti apie kitus eismo dalyvius, nes nuo to priklauso ir mūsų pačių, ir mūsų artimųjų saugumas“, – teigė V. Grašys.

Visgi paklaustas, ar pats dar tiki programa „Vizija 0“ ir realia galimybe įgyvendinti joje iškeltus tikslus, pašnekovas aptakiai atsakė tikintis žmonių sąmoningumu ir jo augimu.

„Ypač tikime aktyvios, pilietiškos visuomenės branda, kai žmonės vienas kitą sudrausmina. Pirmiausia tai daro šeimoje, kolektyve, visuomenėje neprotingo ir nutrūktgalviško elgesio netoleruoja draugai, kaimynai.

Jie pastebi sėdantį prie vairo neblaivų žmogų ir imasi priemonių, kad toks atsakomybės stokojantis asmuo neišvažiuotų į kelią, į neblaivaus ir neturinčio teisių vairuotojo vairuojamą automobilį nesodina savo vaikų ir nesėda patys. Važiuodami pareikalauja, kad vairuotojas pasidėtų mobilųjį telefoną, nesinaudotų juo, kad prisisegtų saugos diržus, pasirinktų saugų greitį. Esame nedidelė šalis ir galime pasiekti rezultatų“, – vylėsi V. Grašys.

Žūčių vis dar per daug

Savo ruožtu Susisiekimo ministerija LRT.lt skirtame komentare pripažino, kad nors nuo 2011 iki 2021 m. pavyko perpus sumažinti žūčių keliuose skaičių ir buvo padaryta didžiulė pažanga, žūčių šalies keliuose vis dar per daug.

„Tragiškos avarijos ir pastaruoju metu augantis žuvusiųjų skaičius reiškia, kad turime ieškoti naujų priemonių, kurios duotų didesnį efektą“, – pridūrė ministerijos atstovai.

Susisiekimo ministerija taip pat pažymėjo, kad, 2021 m. pradžioje pasikeitus strateginio valdymo metodikai, valstybinė eismo saugumo programa „Vizija 0“ pakeitė formą ir jos priemonės pagal kompetenciją perkeltos į už eismo saugumą atsakingų institucijų – Susisiekimo, Vidaus reikalų, Sveikatos apsaugos, Švietimo, mokslo ir sporto ministerijų, Policijos departamento, Kelių direkcijos ir Lietuvos transporto saugos administracijos – plėtros programas.

Susisiekimo ministerija tiesiogiai neatsakė, ar ji pati dar tiki minėta programa, tik pridūrė, kad, siekdama mažinti eismo įvykių skaičių, šiuo metu Vidaus reikalų ministerija rengia teisėkūros pakeitimus dėl sugriežtinimų vairuotojams, nuolat pažeidinėjantiems Kelių eismo taisykles, ir papildomų saugumo priemonių, kurios galėtų atsirasti šalies keliuose. Tiesa, Susisiekimo ministerijos atstovai teigė oficialiai dar negavę derinti minimų pasiūlymų.

Svarbu užtikrinti baudžiamumą

Susisiekimo ministerijos teigimu, momentinių sprendimų, kurie galėtų kardinaliai pakeisti eismo situaciją šių tragiškų avarijų kontekste, nėra, todėl eismo saugos klausimai sprendžiami kompleksiškai.

„Valstybinės reikšmės kelių saugumas didinamas rekonstruojant pavojingus kelių ruožus, įrengiant inžinerines eismo saugumo priemones. Itin daug dėmesio skiriama juodosioms dėmėms keliuose šalinti. Iki 2025 m. valstybinės reikšmės kelių tinkle planuojama rekonstruoti visas nesaugias perėjas. Ypač svarbus švietimo elementas, nes įvykių analizė rodo, kad daug tragiškų avarijų įvyksta dėl neatsargaus vairavimo, alkoholio vartojimo, pasirenkamo nesaugaus atstumo ir panašiai“, – vardijo ministerija.

Ji taip pat išskyrė, kad greičio matuokliai yra viena efektyviausių priemonių siekiant sumažinti avaringumą, todėl Kelių direkcija numato plėsti vidutinio greičio matuoklių ir momentinio greičio matuoklių tinklą, taip pat plačiau diegti šiuolaikiškas, efektyvias eismo dalyvių elgesio kontrolės sistemas: daugiafunkcius kontrolės postus ir pan.

Viešosios tvarkos biuro viršininkas V. Grašys kalbėjo, kad eismo dalyvių kontrolė yra tik viena iš priemonių užkirsti nelaimėms kelią, tačiau ji būtina, jeigu norima ilgalaikių pokyčių ir užkardyti daromus KET pažeidimus.

„Žmonės turi žinoti, kad padarę prasižengimą jie sulauks atsakomybės ir kiekvienam prasižengimui pastebėti bus parinkta tinkamiausia priemonė. Policinės priemonės primena žmonėms taisykles ir padeda keisti įpročius. Tačiau pati efektyviausia priemonė yra visų šalyje parinktų ir taikomų tikslinių priemonių visuma ir nuoseklumas ugdant sąmoningesnį eismo dalyvį.

Turime daug priemonių, tačiau labai svarbu, kad jos būtų parinktos taip efektyviai, kad pačiu geriausiu būdu sustabdytų arba padėtų išaiškinti pažeidėjus, kad kiekvienam atvejui būtų galima pritaikyti tinkamiausią priemonę, padedančią išvengti žūčių, sužeidimo ar nelaimės“, – sakė V. Grašys.

Reikia išauginti naują kartą

Lietuvos automobilininkų sąjungos (LAS) viceprezidentas Tomas Būdvytis LRT.lt teigė dar tikrai nelaidojantis programos „Vizija 0“ ir yra įsitikinęs, kad pasiekti pagrindinius jos tikslus yra įmanoma. Vis tik pašnekovas oponavo Susisiekimo ministerijai dėl greičio matuoklių efektyvumo ir akcentavo, kad vienintelė reali išeitis yra eismo dalyvių, ypač vaikų, edukacija.

„Avaringumo problema, be abejo, yra ir ji dabar yra stipriai paaštrėjusi. Viskas iš esmės prasideda nuo mokyklos. <...> Galima statyti greičio matuoklius, daryti avarinius įvažiavimus ar išvažiavimus, įrengti automagistrales, didinti baudas, griežtinti techninę apžiūrą ar persodinti žmones į naujus automobilius – tai bus pasyvus saugumas, jis duos tam tikrą efektą, bet pagrindas vis tiek išlieka mokykloje paklojamas pamatas eismo saugumo situacijai gerinti.

Mes tiesiog turime užauginti jaunąją kartą. Jeigu nuo čia mes pradėtume tvarkytis, esu įsitikinęs, kad po kokių dešimties metų, kai tie vaikai užaugtų ir atsisėstų prie automobilio vairo, jie būtų jau sąmoningi, žinotų tą discipliną ir visiškai kitaip priimtų informaciją iš vairavimo mokyklų ir perkeltų ją į važiuojamąją dalį“, – kalbėjo T. Būdvytis.

LAS atstovo teigimu, Švietimo, mokslo ir sporto ministerija kartu su Susisiekimo ministerija turėtų apsvarstyti idėją parengti ir į bendrą ugdymo programą 1–5 klasių mokiniams įtraukti privalomą mokymą apie saugų eismą ir KET.

„Tai automatiškai jau įeitų į „Viziją 0“, kai visos valstybės mastu augantys piliečiai išmanytų Kelių eismo taisykles, jų laikytųsi ir žiūrėtų pagarbiai į kitus eismo dalyvius. Deja, šitas dalykas jau gerus dešimt metų Lietuvoje yra absoliučiai įstrigęs. Vairavimo mokyklos tam yra pasirengusios, bet jos nežino, kaip tą būtų galima įgyvendinti, nes trūksta įstatyminės teisės aktų bazės ir panašių dalykų, kurie padėtų parengti minėtus kursus vaikams“, – kalbėjo T. Būdvytis.

Keliams – milijonai eurų

Susisiekimo ministerijos pateiktais duomenimis, 2014–2020 m. laikotarpiu kelių infrastruktūros plėtrai Lietuvoje buvo skirta 690,38 mln. eurų, iš jų 514,19 mln. eurų sudarė Europos Sąjungos investicijos ir 176,19 mln. eurų Kelių priežiūros ir plėtros programos ir savivaldybių biudžetų lėšos.

Be to, 338,38 mln. eurų skirta transeuropinio transporto kelių tinklo (TEN-T) techniniams parametrams gerinti, įskaitant saugos priemonių diegimą, 130,07 mln. eurų miestų aplinkkeliams tiesti, 118,02 mln. eurų – krašto keliams rekonstruoti, diegiant inžinerines eismo saugumo priemones.

Dar 102,59 mln. eurų investuota į vietinių kelių techninių parametrų ir eismo saugos gerinimą, o 65,65 mln. eurų skirta automobilių kelių sankirtoms su geležinkeliu modernizuoti, vieno lygio sankirtoms eliminuoti ir pėsčiųjų viadukams įrengti.