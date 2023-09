Su rudeniu ateina ir daugiau pavojų keliuose: ekspertas atskleidžia, kokių esminių klaidų nedaryti

Atėjus rudeniui, į didmiesčius sugrįžta ne tik daugiau automobilių, bet ir daugiau pavojų, sako saugaus eismo ekspertas Darius Kanapinskas. Anot vairavimo mokytojo, paskelbus mokslo metų pradžią ir intensyvėjant eismui, esmines saugumo taisykles pasikartoti turėtų visi: tiek vairuotojai, tiek ir pėstieji. Viena iš jų – keliuose būti kaip apuokai ir niekuomet neprarasti budrumo.

Ruduo – metas, kai po vasaros atostogų eismas suintensyvėja. Gatvės prisipildo tiek miesto eismo senbuvių, tiek ir naujų jo dalyvių, pavyzdžiui, pirmokų ar iš kitur atvykusių pirmakursių. Kad gatvės pamažu darosi vis pilnesnės, sako pastebintis ir D. Kanapinskas.

„Jeigu rytais išvažiuodavai, sakykime, 7 valandą ir spėdavai nuvažiuoti iki darbo, dabar jau, pasirodo, 10 minučių turi pridėti“, – LRT TELEVIZIJAI teigia saugaus eismo ekspertas.

Anot jo, pratintis tinkamai planuoti laiką ir iš namų pajudėti anksčiau svarbu jau dabar. Priešingu atveju, tam, kad suspėtume ir atžalas į mokyklą nuvežti, ir patys į darbą nuvažiuoti, būsime linkę nuspausti greičio pedalą.

Darius Kanapinskas / E. Genio / LRT nuotr.

„Deja, matome statistiką, kuo visa tai baigiasi. Mums policijos pareigūnai kartoja, kad praktiškai pagrindinė (avarijų – LRT.lt) priežastis yra greitis, o su greičiu būna ir išsiblaškymas, ir kažko nepastebėjimas“, – aiškina vairavimo mokytojas.

Laidos „Labas rytas, Lietuva“ svečias pabrėžia, kad budrumo turėtume neprarasti net ir važiuodami tais keliais, kurie mums atrodo puikiai pažįstami.

„Jokiais būdais nereikėtų važiuoti su atbukusiu dėmesiu: kad važiavau taip 100 metų ir 101-us važiuosiu taip pat. O gal ten pasikeitė ženkliukas? Arba tos pačios žiedinės sankryžos – visoje Lietuvoje galime atrasti tam tikrų skirtumų, (...) todėl turime žiedus stebėti“, – tvirtina D. Kanapinskas.

Eismas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Kadangi netrukus gatves užpildys į ugdymo įstaigas skubantys mokiniai, pašnekovo teigimu, vairuotojai turėtų įprasti nuolat dairytis ir stebėti, kas vyksta aplink juos.

„Labai svarbu, kad vairuotojai nevažiuotų kaip fotelyje atsisėdę. Įvertinkime tai, kad yra statramsčiai, veidrodėliai. To mažylio, (...) ypač jei važiuoji su kokiu didesniu automobiliu, (...) tu gali nepamatyti.

(...) Gal juokingai skamba, bet visada mokiniams sakau: turite elgtis kaip apuokai, pasižiūrėti už tų statramsčių, ar tikrai ten niekas nesislepia“, – aiškina vairavimo mokytojas.

Vis dėlto, skuba pridurti jis, ne ką mažiau svarbu yra, kad dėmesingi kelyje būtų ir patys pėstieji. Specialistas pažymi, kad tamsiuoju metų laiku tiek mokyklinukų, tiek suaugusiųjų geriausiu draugu turėtų būti atšvaitas.

Atšvaitas / Shutterstock nuotr.

„Kaip bebūtų, dabar jau temsta anksčiau. Tuoj prasidės vaikams būreliai ir panašiai. Taip ranką prie širdies pridėję paklauskime: kuris iš mūsų, suaugusiųjų, paklausiame savo vaikų, išeinant pro duris, ar jie turi atšvaitą (...) tinkamoje vietoje, kad juos matytų vairuotojai?

(...) Tuoj prasidės tas lietingas metų laikas. (Kuomet žmogus nedėvi atšvaito – LRT.lt), mes važiuodami [jo] nepastebime. Atrodo, šmėkla ten, o, žiūrėk, jau turime problemų ir mes, ir kiti. Ir kartais, deja, tos problemos net negalima atstatyti į pradines pozicijas“, – teigia D. Kanapinskas.

Taip pat be galo svarbu, pasak jo, yra prieš rugsėjį priminti vaikams, ir kaip taisyklingai pereiti per gatvę: kad reikia pasižiūrėti ir į kairę, ir į dešinę, įsiklausyti, ar niekas neartėja. Be to, priduria ekspertas, svarbu pabrėžti atžaloms, kad kirsti gatvę galima tik per pėsčiųjų perėją, ir jokiu būdu nerodyti jiems blogo pavyzdžio.

Pėsčiųjų perėja / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Turiu tėveliams ir seneliams prašymą: kada skubame, nespėjame – neikime ne per pėsčiųjų perėjas. Labai „smagu“ matyti, kai (tėvai ar seneliai su vaiku – LRT.lt) perbėga kelią neleistinoje vietoje ir tada pasilenkę kažką sako. Aišku, tik gali nuspėti, kad sako: „Kai tu eisi vienas, taip nedaryk“. Bet tai tau jau įrašei (į vaiko sąmonę – LRT.lt), viskas, jau to nebeištrinsi“, – tikina saugaus eismo ekspertas.

Viso pokalbio klausykitės LRT TELEVIZIJOS laidos „Labas rytas, Lietuva“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.