Kelių mokestis vilkikams vėl didės, nors kelių būklė, anot vežėjų, lieka nepateisinamai bloga

Nuo naujų metų didės kelių mokestis, kurį moka vilkikų, autobusų ir kito sunkiasvorio transporto savininkai. Atsižvelgiant į mašinos taršumą ir dydį, vieniems jis didės dešimtadaliu, kitiems iki keturių kartų. Vežėjų atstovai sako, kad valstybė turi ne tik didinti mokesčius, bet ir tvarkyti kelius, kurių buklė, pasak jų, tapo nepateisinamai bloga.

„Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydas klausia, kur dingsta verslo sumokėti mokesčiai, jei per pastaruosius 30 metų Lietuvoje nutiesta 30 kilometrų naujų magistralinių kelių, o Lenkijoje – 6 tūkst.

Seimo Ekonomikos komiteto pirmininkas konservatorius Kazys Starkevičius rodo į Susisiekimo ministrą Marių Skuodį. Šis atostogauja. O ministerija atsakinėti į žurnalistų klausimus paveda ne viceministrams, o kelių ir oro transporto politikos grupės vyriausiajam patarėjui.

Vis vairuotojų keiksnojamas kelias Vilnius–Utena – vienas iš devyniolikos Lietuvos magistralinių kelių už kuriuos valstybė iš vilkikų, sunkvežimių ir autobusų renka kelių mokestį.

Susisiekimo ministerija skaičiuoja, kad būtent sunkiasvoris transportas keliams padaro žalos, kurios vertė didesnė nei 50 milijonų eurų per metus. Panašiai tiek valstybė iki šiol ir surinkdavo per kelių mokestį. Nuo naujų metų kelių mokestis vilkikams sunkvežimiams ir autobusams bus pakeltas.

Kelio duobės (asociatyvi) / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Kelių mokesčius reikėjo didinti, pirma, dėl to, kad pasikeitė Europos Sąjungos teisės aktai ir buvo pakeisti mokesčio surinkimo principai ir ten jau buvo nustatyti maksimalūs dydžiai, nuo kurių skaičiuojasi tikslieji dydžiai, be to, dydžiai nebuvo jau peržiūrėt nuo 2015 metų. Šie dydžiai taip dabar suformuoti, kad būtų įgyvendinamas principas – teršėjas moka“, – sako Susisiekimo ministerijos Kelių ir oro transporto politikos grupės vyriausiasis patarėjas Tomas Pilukas.

Vyriausybės sprendimu, labiausiai – net keturis kartus – kelių mokestis didės daugiau kaip 12 tonų sveriantiems žemiausio emisijos standarto, tai yra taršiausiems, keturias ir daugiau ašių turintiems sunkvežimiams.

„Tokių transporto priemonių su 4-5 ašimis yra labai nedaug. Ir tos transporto priemonės yra specifinės transporto priemonės, sakykim, statybinė technika, kuri važinėja karjeruose arba į statybas“, – aiškina T. Pilukas.

Taršiausiems vilkikams kelių mokestis didės daugiau kaip du su puse karto. Mažiausiai teršiantiems – iki penktadalio. Be to, susisiekimo ministerijos atstovų teigimu, kelių mokesčio pakėlimą labiausiai pajus ne Lietuvos transporto savininkai.

Eismas / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Didžiąją dalį apie 80 procentų sumoka kitų šalių vežėjai. Lietuvos vežėjai sumoka apie 30 procentų“, – pažymi T. Pilukas.

„Tai, kad Lietuvoj padidės – tikrai mes negalėsim globaliai padidinti ES įkainius dėl to, todėl turės būti mažesnis pelnas verslui. Toks įspūdis, kad kas dar moka mokesčius, tiems dar ir keliama“, – „Linavos“ generalinis sekretorius Zenonas Buivydis.

Švariausiems autobusams kelių mokestis didėja apie 10 procentų, tokių, susisiekimo ministerijos duomenimis yra 80 proc. O taršiausiems vos ne dvigubai.

„Tikrai dėl šio pabrangimo keleivių bilietų kainos mes nesiruošiam didinti – iš savų rezervų ieškosim, nes tai nėra populiarus sprendimas – padidint keleiviams kainas“, – komentuoja „TOKS“ generalinis direktorius Arūnas Indrašius.

Tarpmiestiniai autobusai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Tačiau keleivių vežėjai sako, kad pakėlusi kelių mokestį valstybė privalo pasirūpinti, kad Lietuvos keliai taptų geresni.

„Nes mes važiuojam, pavyzdžiui, mokamas kelias yra Vilnius – Utena. Mūsų važiuoja 5 autobusai pirmyn – atgal kiekvieną dieną. Mes daugiau sumokam remontui tų transporto priemonių, negu sumokėtumėm geram keliui.

Nors mes džiaugiamės į Klaipėdą važiuojat magistrale, bet pirma juosta jau nebeįmanoma važiuot, nes jau viskas pažeista. Jau tas autobusas šokinėja – mėto į šonus. Reikėtų tvarkyt, kad žmonės pajustų, vairuotojai pajustų, kad iš tikrųjų keliai Lietuvoj tvarkomi, o ne tik keliami mokesčiai“, – sako A. Indrašius.

Vežėjai taip pat piktinasi, kad neįrengtos aikštelės vairuotojams sustoti, nusiprausti, tualetų būklė prasta.

„Per pastaruosius 30 metų Lietuvoje nutiesta magistralinių kelių – 30 km, tuo tarpu Lenkijoje 6000 km kelių naujų nutiesta. Anksčiau, kada iš Lietuvos įvažiuodavai į Lenkiją , Lietuvos keliai buvo ženkliai geresni – dabar viskas apsivertė antraip. Dabar net Latvijoje geresni keliai jau darosi“, – komentuoja Z. Buivydis.

Valdžios atstovai sako – tam ir didinami mokesčiai.

„Kuo mes daugiau tų pinigų surenkam, tuo daugiau jų grįžta į kelių infrastruktūrą, tuo jinai geresnė, tuo geresnės vairuotojams vairavimo sąlygos kuriamos“, – teigia T. Pilukas.

„Šitie pinigai bus panaudoti, aišku, kelių tiesimu“, – tikina Seimo ekonomikos komiteto pirmininkas Kazys Starkevičius.

„30 metų mokėjom – o kur tie pinigai? Mokėjom per akcizą, per vinjetes – per viską mokėjom – kodėl tie keliai tik paprastėjo?“, – kelia klausimą Z. Buivydis.

Eismas / D. Umbraso / LRT nuotr.

Seimo Opozicijos atstovas socialdemokratas Gintautas Paluckas sako, kad tokia padėtis susidarė dėl to, kad ne visi iš degalų akcizų ir kelių mokesčio surenkami pinigai keliauja keliams.

„Ši atsakomybė yra ne vienos Vyriausybės ir ne vienos valdžios, nes pastaruosius beveik 10 metų kelių finansavimas Lietuvoje sistemiškai mažėjo ir nepaisant to, kad visi kelininkai, inžinieriai signalizavo, jog taip tęstis nebegali, bet nuo pirminio sugalvoto Kelių fondo kai buvo skiriama virš 80 proc. skiriama keliams – tai yra grįždavo tie surinkti mokesčiai į kelius, tai buvo tikslinis mokestis – dabar tas procentas nusmuko iki 52 proc. Ir prognozuojama pagal Biudžeto projektą, kad kitais metais bus skiriama keliams dar mažiau, negu skiriama šiemet“, – sako Seimo ekonomikos komiteto vicepirmininkas G. Paluckas.

Konservatorius Ekonomikos komiteto pirmininkas sako, kad reikia mokamų kelių.

Greitkelis / BNS nuotr.

„Neturime strategijos dėl Kelių sutvarkymo galbūt koncesijos būdu – privatininkams suteikus galimybę – kaip ir Lenkijoje, nes visose šalyse yra mokami keliai ir kai kurie keliai galėtų būti – tada atsirastų ir tų pinigų ir tų kelių būklė žymiai geriau pagerėtų“, – dėsto K. Starkevičius.

Konservatorių atstovas sako, kad apskritai Lietuva neturi aiškios Kelių strategijos, nors apie tai kalbama nuo kadencijos pradžios.

„Kas turi tą strategiją parengti? Tai yra susisiekimo ministerija, ministras ir tikrai mūsų komiteto šiandien netenkina, kai mes matome, kas yra kaimyninėje valstybėje“, – sako K. Starkevičius.

Laisvės sąjungos deleguotas Susisiekimo ministras Marius Skuodis atostogauja. Padidinus kelių mokestį planuojama į biudžetą surinkti 40-imčia milijonų daugiau – iš viso 90 milijonų.