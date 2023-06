Specialistai ragina nežiūrėti pro pirštus į automobilio važiuoklės gedimus: jos funkcija – ne tik sugerti smūgius

Kas yra patikima automobilio pakaba? Ar jos funkcija – tik sugerti smūgius ir gerai amortizuoti? LRT TELEVIZIJOS laidos „Keliai. Mašinos. Žmonės“ komanda atliko eksperimentą: išbandė skirtingų tipų automobilius ir važiavo skirtingomis kelio dangomis. Kaip automobilio pakaba prisitaiko ir reaguoja į kelio nelygumus?

Pakaba yra viena iš pagrindinių automobilio sudedamųjų dalių. Jei ji tinkamai sureguliuota ir prižiūrima, kelionė bus patogesnė, be to, tai svarbus saugumo elementas. Lenktynininkas Darius Jonušis pasakoja, jog svarbūs visi pakabos elementai, o rūpinimasis ja padeda užtikrinti ne tik komfortišką važiavimą, bet ir saugumą bei stabilumą kelyje.

„Už ką ji atsakinga? Ji už viską atsakinga, už mūsų buvimą ant kelio. Pradedant nuo padangų, dėl ko mes turime šnekėti apie kokybiškas padangas, apie kokybišką amortizatorių, minkštąsias dalis – gumines įvores (vadinamuosius sailenblokus), lankstus (vadinamuosius šarnyrus), stabilizatorius ir t. t. Ir, aišku, žmogaus galva, nes ji turi suprasti, kad važiuoji ne bėgiais“, – aiškina D. Jonušis.

Kartu su automobilių žinovu Gaudentu Stravinsku buvo atliktas eksperimentas. Testuojami skirtingų tipų automobiliai ir jų pakabos prisitaikymas prie įvairių kliūčių ir kelio dangų. O kad būtų įdomiau ir netikėčiau, automobilio salone vežtas puodelis, pilnas vandens.

„Mes testuosime automobilio pakabos darbą, lyginsime du skirtingus automobilius ir žiūrėsime, kaip komfortiškai jie važiuoja. Tai sugalvojome eksperimentą, turime puoduką įsidėję į laikiklį, prisipilsime vandens, tiesiog važiuosime per Vilnių, važiuosime Geležinio Vilko gatve, nusuksime į senamiestį. Pasižiūrėsime, kaip dirba pakaba ir kiek ištaškysime vandens. Tai šiandieną bus toks šlapias eksperimentas“, – šypsosi pašnekovas.

G. Stravinskas sako, kad viena geriausių pakabų – adaptyvioji, dažnai dar vadinama aktyviąja, nes amortizatoriai sugeba prisitaikyti prie norimo tempo ir prie bet kokios kelyje pasitaikančios situacijos. Tai yra įvairių jutiklių ir aktyvių elementų sistema, atsakinga už smūgius nuo kelio nelygumų ir automobilio kėbulo judėjimą, sako automobilistas.

„Automobilis turi adaptyvią pakabą, tai čia yra per veidrodėlį įmontuota kamera, ji skenuoja kelią. Jeigu automobilis mato, kad mes važiuosime per „gulintį policininką“ ar kokią didesnę duobę, jis suminkština amortizatorius, kad pervažiuotume, tiksliau, kad perplauktume kuo minkščiau. Dabar pervažiavome per „gulintį policininką“, neišbėgo vanduo, dabar privažiavome didesnę duobelę ir šiek tiek krestelėjo.

Tai galima automobilyje reguliuoti darbą, yra trys skirtingi režimai: yra „eco“ – važiuoja minkštai, yra komfortiškas režimas – važiuoja minkščiausiai, kaip tik gali, ir yra sportinis režimas – jis sukietina amortizatorius, kad automobilis važiuotų kuo standžiau. Su „sport“ režimu, esu įsitikinęs, ištaškytume daug daugiau vandens, su „comfort“ tiesiog minkštai plaukiam“, – apie eksperimento eigą pasakoja G. Stravinskas.

Anot Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos mokytojo Vitalijaus Kabelio, vis daugiau šiuolaikinių automobilių turi adaptyviąją-aktyviąją pakabą. Pakabos parametrai keičiasi važiuojant. O į ją įdiegta elektroninė sistema leidžia pakeisti reikiamus parametrus automatiniu režimu.

„Bet vėlgi – tie pakabos nustatymai labai priklauso nuo automobilio svorio, nuo pakrovimo. Jeigu nors ir su masyviu automobiliu važiuoja vienas arba du žmonės, tai gali būti vienas efektas, bet, prisodinus pilną saloną žmonių, pridėjus į bagažinę bagažo, tas automobilis visiškai kitaip elgtųsi tame pačiame kelio ruože“, – aiškina jis.

Dažnas vairuotojas sako, jog pagrindinis pakabos tikslas – sugerti smūgius ir gerai amortizuoti. Vis dėlto Automechanikos ir verslo mokyklos mokytojas primena daugiau svarbių funkcijų, be kurių automobilis paprasčiausiai nefunkcionuotų.

„Šiuolaikiniai automobiliai turi būti saugūs. Pakabai yra keliami labai dideli reikalavimai ir tai negali būti šiaip sau detalių kratinys, kuris svyruoja ir mes duobutės lygio nejaučiam. Ne, ten yra žymiai daugiau tikslų, būtent kaip tą automobilį išlaikyti posūkyje, kad kėbulas nesvirtų, ekstremalaus stabdymo metu pakaba turi atitinkamai dirbti, kad padangos nešokinėtų sąveikaudamos su danga, bėgėjantis iš vietos irgi turi būti išlaikomos tam tikros proporcijos, tam tikri parametrai“, – akcentuoja V. Kabelis.

Savo ruožtu lenktynininkas D. Jonušis sako, jog atpažinti pakabos gedimą lengva, jai sugedus vairavimas pakinta kardinaliai, vienas dažniausių sugedusios pakabos simptomų – pasikeitusi vairavimo kokybė ir automobilio vairo reakcija.

