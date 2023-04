Per policijos reidą įkliuvę pažeidėjai nesibaimina ir atsikirsti: „Nežinote, prie ko prisikabinti, piktnaudžiaujate darbo padėtimi“

Jokia paslaptis, kad su nežymėtais policijos automobiliais pareigūnai užfiksuoja žymiai daugiau pažeidimų. Į reidą kartu su policijos ekipažu leidosi ir LRT TELEVIZIJOS laidos „Keliai. Mašinos. Žmonės“ kūrėjai. Jie pasižiūrėjo, kokių pažeidimų daugiausia padaroma šį pavasarį.

Persigalvojo per vėlai

Nežymėtus policijos automobilius vairuotojai dažniausiai įsimena. Pastebėję juos eismo sraute, elgiasi žymiai apdairiau. Tačiau pasitaiko visko. Štai patruliavimo metu prieš pat pareigūnų ekipažą pavojingai užlenda „Volvo“.

„Iš jūsų juostos buvo galima sukti tik į kairę, o jūs įlindot prieš mus, į juostą, kuria buvo galima važiuoti tiesiai. Šitoj sankryžoj. Ten buvo prasidėjusi ištisinė, jūs negalėjot lįsti jau ta juosta“, – potencialiam pažeidėjui aiškina Edgaras Kazakovas, Vilniaus apskrities VPK Kelių policijos skyriaus specialistas.

Įdomu, kodėl taip manevravo vairuotojas: staigiai apsigalvojo ar tiesiog supainiojo eismo juostas? „Aš persigalvojau per vėlai ir išėjo, kad ištisinę liniją pervažiavau“, – teisinasi jis.

Policijos reidas / Stop kadras / LRT nuotr.

Jei policijos pareigūnui dėl šio manevro būtų tekę staigiai stabdyti, vairuotojui grėstų rimtesnės pasekmės. Dabar už kelio ženklo pažeidimą jam išrašoma 30 eurų bauda.

Įkliuvo ir pėstieji

Pareigūnai sako, kad jei šiandien nepastebėsime prie vairo kalbančiųjų telefonu, bus labai neįprasta. Tačiau dabar ir vėl prieš pat ekipažo nosį – kitas pažeidėjas. Šįkart pareigūnų akiratyje atsidūrė pėsčiasis. „Perėjot gatvę neleistinoje vietoje. Eismas gan didelis“, – iškart informuoja pareigūnas.

Pirmą kartą įkliuvusiam pėsčiajam bauda simbolinė – 5 eurai. Žmogus rizikavo savo gyvybe ir apie tai net nesusimąstė. Daugiau vyriškis žada taip neberizikuoti, tačiau užsimena, – kiti eismo dalyviai, vairuotojai, rizikuoja labiau, pavyzdžiui, pavojingai manevruodami.

„Nežiūri skiriamųjų juostų, nieko, būna taip, kad važiuoji, tenka staigiai stabdyt“, – pastebėjimais dalijasi jis.

Su Kelių policijos ekipažu laidos kūrėjai juda toliau. Kaip ir prognozuota, kelyje nieko neįprasto – prie vairo ramia sąžine maigomi mobilieji. Ir ne tik stovint prie šviesoforų. Pareigūnų akiratyje atsiduria techninės pagalbos kelyje automobilis. Jei šiemet nebuvo baustas, vairuotojui teks susimokėti pusę minimalios baudos – 30 eurų.

„Čia ne pasiteisinimas, naudojausi, kaltas. Bet navigacijos per čia nepaspausiu, paėmiau pradėti ir žiūriu jau laba diena“, – teisinasi sustabdytas vairuotojas. Vyriškis sutinka, jog iš daugumos vairuotojų pažeidėjų rankų telefono neišplėši.

Policijos reidas / Stop kadras / LRT nuotr.

Turi ir kontrargumentų

Telefonas – blogai, bet neblaivus prie vairo dar pavojingiau, atsisveikindamas aiškina vairuotojas. Reido dalyviai tikisi tokių kelyje nesutikti. Toliau į kelkraštį priverstas sukti mikroautobusas. „Laba diena, išvažiavot ne iškart prisisegęs“, – informuoja pareigūnas.

Pareigūnai nusprendžia patikrinti ir vairuotojo blaivumą. „5 sekundes pučiam“, – paaiškina policija. Alkotesterio ekrane – nuliai. Bet kaip dėl to diržo? Vairuotojas aiškina, kad diržą įprastai užsisega.

Pažeidimas visgi užfiksuotas, vairuotojas pasirašo protokolą, bet vis tiek nerimsta. Mano, kad pažeidimas nevertas bausmės.

„Nusisegiau diržą, su diržu važiavau, o sako, kad be diržo. Dabar tik atsisegiau... Nežinau. Aš tiktai iš Panerių gatvės išvažiavau, be abejo, buvau su diržu, kaip be diržo“, – aiškina vyriškis. Jis protokolą pasirašo, bet vis tiek nerimsta.

„Vis viena buvau prisisegęs. <...> Diržas važiuojant man labai sunkiai užsisega, įsidėjau gal telefoną. Bet diržą tai buvau 100 procentų prisisegęs. Gal po pažastimi, bet tikrai buvau užsisegęs“, – toliau tęsia jis.

Protokolai jau pasirašyti, o ekipažas pajuda už miesto ribų. Jie pažiūrės, kokia situacija mažesniuose miesteliuose. Bet, deja, idilės nėra ir čia. Dar vienas vairuotojas pričiuptas važiuojantis be saugos diržo.

„Su diržu. <...> Nėra ką veikti ir nežinote, prie ko prisikabinti. Tiesiai šviesiai sakau, jūs nežinote, prie ko prisikabinėti, piktnaudžiaujate darbo padėtimi ir viskas“, – toliau primygtinai kartoja pažeidėjas.

Plačiau apie reido rezultatus – laidos reportaže.