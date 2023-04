Savaitgalį tris žmones pražudžiusios avarijos kaltininkas – nuolatinis policijos „klientas“: jo sąskaitoje 9 teistumai, 29 administracinės nuobaudos

Šeštadienį Kauno rajone, Ginėnų kaime, į priešpriešinę eismo juostą išvažiavęs automobilis „Audi A4“ susidūrė su „Citroen C3“, per eismo įvykį žuvo trys žmonės. Anot R. Požėlos, šios avarijos kaltininko biografijoje – devyni teistumai, 29 administracinės nuobaudos, didžiausia dalis jų – už kelių eismo pažeidimus.

„Šitas asmuo buvo policijos klientas. Ne tik pagal kelių eismo pažeidimų liniją, bet ir pagal kitas“, – sakė policijos komisaras.

Pirmadienį Vilniaus rajone, Maišiagaloje įvyko skaudi avarija, kai susidūrus sunkvežimiui ir, kaip spėjama, į priešpriešinę eismo juostą išvažiavusiam lengvajam automobiliui žuvo penki žmonės, iš jų trys – nepilnamečiai.

Avarija Vilniaus rajone / P. Peleckio / BNS nuotr.

Pasak R. Požėlos, šis vairuotojas baustas 13 administracinių teisės pažeidimų, iš kurių aštuoni skirti už vairavimą neturint teisės to daryti. Be to, avarijos kaltininkas žuvo palikęs 3,2 tūkst. eurų skolą valstybei.

„Šie du eismo įvykiai iliustruoja, kad pagrindinė mūsų problema yra piktybiniai asmenys, kurie pažeidinėja eismo taisykles. Ir iš tikrųjų tas teisės aktų paketas jų atžvilgiu, matome, neveikia taip, kaip turėtų veikti“, – kalbėjo jis.

„Todėl vienas iš mūsų siūlymų yra grįžti prie socialinio paketo klausimo ir šitas klausimas policijos iniciatyva buvo nukeliavęs į Seimą prie anos kadencijos, tai yra 2017 metais“, – pridūrė R. Požėla.

Renatas Požėla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Anot jo, minimas „socialinis paketas“ bus parengtas per artimiausias savaites.

Šiais metais iki balandžio 19-osios įskaitytinai eismo įvykiuose, pirminiais duomenimis, žuvo 48 žmonės, tai yra 20 daugiau negu pernai per tą patį laikotarpį.