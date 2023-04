Bus laisviau: Vilniaus valdžia tikina – atsižvelgs į prokuroro pastabas dėl kliūčių susiaurintose gatvėse

Vilniaus miesto savivaldybė preliminariai įvertino Vilniaus apygardos prokuratūros raštą dėl sostinės gatvių pertvarkymo ir informuoja, kad atsižvelgusi į pastabas artimiausiu metu panaikins tas stacionarias kliūtis Senamiesčio gatvėse, kurios galėtų trukdytų specialiųjų tarnybų transportui, taip pat papildomai peržiūrės lauko kavinių schemas, rašoma savivaldybės pranešime.

Daugiausia dėmesio Prokuratūra skyrė specialiųjų tarnybų transporto judėjimui Vilniaus senamiestyje. Pastabų čia turėjo Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie VRM (PAGD), kurį savivaldybė jau buvo informavusi, kad didžioji dalis fizinių kliūčių Vilniaus senamiestyje yra laikinos, kadangi kilpinio eismo organizavimas netrukus bus prižiūrimas įdiegtomis vaizdo kameromis ir tam tikrų gatvių eismo nebereikės reguliuoti bokšteliais ar augalų klombomis. Savivaldybė šiuo metu laukia, kol institucijos suderins pažeidimo duomenų perdavimą, kad sistema galėtų pradėti veikti.



„Esame dėkingi specialiosioms tarnyboms ir prokuratūrai už pastabas – siekiame, kad miestas būtų draugiškas ir patogus visoms grupėms, suprantame, kaip svarbu, kad jis būtų saugus ir išskirtinėmis situacijomis – atsižvelgdami į tai padarėme pirminius pakeitimus, tačiau visuomet galime patobulinti esamų laikinų priemonių išdėstymą. Artimiausiomis dienomis dar kartą peržiūrėsime Senamiesčio gatves, ir jei matysime, kad yra likusių stacionarių kliūčių, patrauksime jas tikrai nelaukdami formalių terminų“, – teigia Vilniaus savivaldybės Infrastruktūros skyriaus vedėjas Ilja Karužis.

Susiaurintos Vilniaus gatvės / S. Žiūros nuotr.

Savivaldybė taip pat informuoja, kad dalis Senamiesčio eismo ribojimo stulpelių yra nulenkiami, todėl tarnybos gali drąsiai per juos važiuoti. Apie jų vietas PAGD atstovai buvo informuoti prieš įvedant kilpinį eismą.



„Jau dabar dauguma įrengtų atitvarų būtų lengvai numušami tarnybų automobiliais. Nenorėdami eilinių vairuotojų piktnaudžiavimo, nekomunikavome to viešai. Tačiau siekdami aiškumo šias kliūtis svarstome pažymėti ir darkart priminti tarnyboms, kad esant reikalui jos drąsiai ir greitai gali judėti per šiandien sudėtingiausiai atrodančias Senamiesčio vietas“, – sako savivaldybės vyriausiasis inžinierius Antonas Nikitinas.



Savivaldybė taip pat nori pabrėžti, kad greitesniam tarnybų transporto judėjimui labai padėtų ir nacionalinių teisės aktų pokyčiai. „Šiuo metu tarnybos turi atsakyti teisiškai net tuo atveju, jei joms atliekant savo funkcijas nukenčia ne vietoje pastatytas automobilis. Ekstremaliųjų situacijų metu tarnybos neturėtų galvoti apie galimos žalos kompensavimą“, – teigia vicemeras Tomas Gulbinas.