Jursevičiaus automobilyje: „gražus kaip katafalkas“, o bagažinėje – atsarginiai rūbai, jei sprogtų Astravas ir tektų vykti dirbti kitur

LRT TELEVIZIJOS ir LRT RADIJO laidų vedėjas Deividas Jursevičius sako, kad jei galėtų, automobilio ir nevairuotų. Pasak pašnekovo, jame galima aptikti ir pompą, o šį sprendimą paskatino tris kartus per vasarą pradurta padanga.

LRT.lt tęsia naują publikacijų ciklą, kuriame žinomų žmonių klausia, kokius automobilius jie vairuoja, kokie svarbiausi daiktai turi būti mašinoje, kaip vertina gyventojų vairavimo kultūrą.

Svarbiausios interviu mintys „Automobilis atlieka labai daug funkcijų, be jo aš nelabai įsivaizduoju savo dienos.“

„Vairuodamas stengiuosi laikytis visų eismo taisyklių, neviršyti greičio. Niekada nemėgau greičio.“

„Kartais, jeigu būna tolima kelionė ir niekas netrukdo, stengiuosi klausytis koncertų.“

– Kokią svarbą Jūsų gyvenime užima automobilis?

– Kasdienybėje tai svarbus daiktas, nes aš juo vežioju vaikus, vykstu į darbą, išvykstu pabėgioti su šunimi. Automobilis atlieka labai daug funkcijų, be jo aš nelabai įsivaizduoju savo dienos.

– Kokios modelio automobilį vairuojate?

– „Škoda Octavia“. Pats automobilis šviesiai šokoladinės spalvos.

Deividas Jursevičius pasakoja apie savo automobilį / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Neretai žmonės savo automobiliams sugalvoja vardus – galbūt ir jūsiškis kokį turi?

– Žmona yra pavadinusi, sakė, jis gražus kaip katafalkas. Automobilis yra universalas, specialiai tokio norėjau, nes man reikia šunį vežioti bagažinėje. Mano šuo nedidelis, 10 kilogramų borderterjeras, bet nenoriu salone vežioti. Anksčiau vežiau salone, kol vaikų nebuvo, tai labai išpurvindavo, o dabar yra geriau, kai bagažinėje turime specialių guminių kilimėlių.

– Ar stengiatės, kad automobilis kasdien blizgėtų, ar vis dėlto juo pasirūpinate tik tada, kai turite laisvesnę minutę?

– Kai turiu laisvesnę minutę. Šiaip išorę nuplauti stengiuosi visada – tiek žiemą, tiek vasarą, būtinai nuplaunu druskas, o saloną per keletą mėnesių bent kartą stengiuosi būtinai sutvarkyti.

– Kartais galima girdėti, jog vairuotojai į automobilius prisikrauna tiek daiktų, kad jis tampa tarsi antrieji namai. O ką Jūs laikote automobilyje, kokių daiktų ten randate?

– Pavyzdžiui, ant priekinės sėdynės turiu Olgos Tokarczuk knygą „Bėgūnai“, bet jos neskaitau prie vairo, tiesiog vežuosi. Visada turiu vandens, bagažinėje yra atsarginių rūbų, jeigu sprogtų Astravo atominė elektrinė ir reikėtų važiuoti dirbti į Kauną. Taip pat turiu automobilinę pompą, nes praėjusią vasarą buvo taip, kad tris kartus pradūriau padangą. Dabar esu pasimokęs ir nuolat vežiojuosi pompą.

Deividas Jursevičius pasakoja apie savo automobilį / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Dėl atsargos, jeigu reikėtų kelyje?

– Taip, nes trys kartai per porą mėnesių pasirodė per daug.

– Kokių įsimintiniausių nuotykių esate patyręs važiuodamas automobiliu?

– Aš nemėgstu vairuoti. Jeigu galėčiau rinktis, aš nevairuočiau. Tiesiog toks gyvenimas, kad be automobilio dabar neišsiversi. O nuotykių – jokių blogų nuotaikų neturėjau.

Apskritai turėjau nemažai automobilių: ir „Škoda“, du BMW, „VW Passat“, „Toyota“, „Subaru Forester“. Kai vairavau „Subaru Forester“, maniau, kad čia labai geras visureigis, kad jau dabar varysiu per lietų, per laukus pasitaškyti su ta mašina. Kažkaip įvažiavau į griovį, buvo labai slidu, vos išnešiau sveiką kailį, nes tas automobilis 45 laipsnių kampu pradėjo slysti į griovį, bet sugebėjau šiaip ne taip išvažiuoti iš to griovio šonu ir neapsiversti. Toks galbūt vienas iš įsimintinesnių įvykių.

Deividas Jursevičius pasakoja apie savo automobilį / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Gal ir automobilis apgadintas?

– Ne, nebuvo apgadintas, tiesiog labai supurvintas. Sugebėjau kažkaip išsikapstyti. O šiaip aš vairuodamas stengiuosi laikytis visų eismo taisyklių, neviršyti greičio. Niekada nemėgau greičio. Stengiuosi ir nedaryti nesąmonių, juo labiau kad dažniausiai vaikus vežuosi mašinoje, tai nelabai ko ir pridarysi negero.

– Kai vairuojate, kokios muzikos mėgstate klausytis, o gal mėgstate vykti tyliai?

– Dažniausiai klausausi LRT RADIJO ir BBC, bet dabar atradau naują dalyką, kad klausausi koncertų. Paskutinis, kurio klausiausi, – tokia grupė „Requiem“, buvo labai geras koncertas. Kartais, jeigu būna tolima kelionė ir niekas netrukdo, stengiuosi klausytis koncertų.

Deividas Jursevičius pasakoja apie savo automobilį / E. Blaževič / LRT nuotr.

– Ar turite savo svajonių automobilį, ar jau ta svajonė išsipildė?

– Aš turėjau jų tikrai daug ir jie man niekaip neįtikdavo. Šita „Škoda Octavia“ mane visiškai tenkina, esu ja patenkintas ir nesiruošiu artimiausiu metu jos keisti.

– Gal esate ir apie elektromobilį mąstęs?

– Esu, ko gero, kitas automobilis greičiausiai bus elektromobilis ir reikės jau jo dairytis.