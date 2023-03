JUDU vadovybei teko atsisakyti ambicijų dėl bilietų žymėjimo, nors dalis komposterių jau sumontuota: ar jie vis dar bus reikalingi?

Vilniečiai pasiekė pergalę – JUDU (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) po kilusio ažiotažo atsisakė planų pakeisti viešojo transporto sistemą taip, kad įlipus į autobusą ar troleibusą kaskart komposteryje reikėtų pažymėti trumpalaikį arba ilgalaikį e. bilietą, nors viešajame transporte jau buvo pradėta diegti nauja įranga. Miestiečiams kilo klausimas, ar tai reiškia, jog naujųjų komposterių taip ir neprireiks. JUDU atstovai ramina, kad sumontuota įranga liks.

Į mero perspėjimą nesureagavo

Vos tik JUDU išplatino žinią apie planuojamas permainas, kurias įgyvendinus keleiviams kaskart reikėtų ne tik aktyvuoti, bet ir komposteryje pažymėti e. bilietą, viešojoje erdvėje kilo milžiniška pasipiktinimo banga. Apie tai praėjusią savaitę jau rašė portalas LRT.lt. Kaip tuomet kalbėjo JUDU, nepaisant kritikos, atsisakyti planų nebuvo ketinama.

Viešasis transportas / JUDU nuotr.

Tačiau įmonės vadovybei teko persigalvoti. Antradienį savo kadenciją baigiantis Vilniaus miesto meras Remigijus Šimašius socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbė nepritariantis planuojamiems pokyčiams ir tam, kad keleiviams būtų įvesta naujų prievolių. Negana to, meras nepagailėjo kritikos ir JUDU vadovams.

„Matau diskusijų, kurių kyla dėl neva naujų tvarkų, kaip veiks viešojo transporto bilietų sistema. Dabartinė sistema yra lūžtanti, nesaugi, ją reikia keisti, ir tas bus padaryta. Tačiau naujų prievolių keleiviams įvesti nėra jokio reikalo ir todėl to nebus. Srautus galima matuoti kitais, šiuolaikiniais, keleivių neapkraunančiais būdais. Bus labai rimta kalba su pro šalį pridžiazavusia ir į melodiją net po pastabų nesugrįžtančia vadovybe“, – rašė R. Šimašius.

Remigijus Šimašius / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

LRT.lt pasiteiravo, ką konkrečiai jis turėjo omenyje rašydamas apie įmonės vadovybę, R. Šimašiaus patarėja viešiesiems ryšiams Rusnė Marčėnaitė perduotame komentare teigė, kad planai dėl keleivių įtraukimo į statistikos rinkimą nebuvo derinti nei su meru, nei su kitais politikais.

„Meras savo nuostatą dėl to JUDU vadovui išsakė vos grįžęs iš komandiruotės į Ukrainą – pirmadienį, per Vadovų susirinkimą, o per parą nesulaukęs jo veiksmų jau paskambino valdybos pirmininkui. To, kaip matyti, ir užteko. O duomenis, reikiamus tinkamam maršrutų ir srautų planavimui, „Susisiekimo paslaugos“ gali gauti iš „Vilniaus plano“ duomenų centro“, – paaiškino R. Marčėnaitė.

Liks galioti ta pati tvarka

Vos tik R. Šimašius paskelbė savo įrašą, netrukus sureagavo ir JUDU. Išplatintame pranešime įmonė patvirtino, kad, reaguojant į Vilniaus gyventojų išreikštą poziciją apie būsimus pokyčius, naujoje sistemoje bilieto žymėjimo funkcija kas kartą įlipus į transporto priemonę diegiama nebus. Po sistemos atnaujinimo liks galioti ta pati, senoji bilietų aktyvavimo tvarka.

Elektroninių bilietų komposteris / R. Maciaus / LRT nuotr.

„Vertiname, kad vilniečiai aktyviai įsitraukia į miesto aktualijas. Išgirdome nuogąstavimų dėl galimų nepatogumų, susijusių su duomenų rinkimu. Ieškosime patogesnių sprendimų, kurie padės planuoti maršrutus ir optimizuoti srautus. Tikime, kad nauja ir moderni e. bilieto sistema, veikianti be anksčiau planuoto ilgalaikio bilieto žymėjimo funkcijos kiekvienos kelionės metu, gerins klientų patirtį“, – teigė JUDU direktorius Gintaras Macijauskas.

Kiek anksčiau buvo įvardyta, kad įmonės planuojama nauja sistema turėtų kainuoti apie 7,3 mln. eurų. Akylesni miestiečiai dar prieš kelias dienas pastebėjo, kad viešajame transporte jau pradėti montuoti nauji komposteriai. Tad jei atsisakoma planų kaskart žymėti e. bilietą, ar tai reiškia, kad šie įrenginiai bus nereikalingi?

Projekto kaina – 7,3 mln. eurų

Portalui skirtame komentare JUDU atstovai teigė, kad vykdant pirkimą nebuvo reikalauta bilieto žymėjimo kiekvieną kartą įlipus į transporto priemonę funkcionalumo, todėl jis nebuvo įtrauktas į viešojo pirkimo techninę specifikaciją.

„Vadinasi, sistema veiks ir be šio funkcionalumo, kuris, pabrėžiame, neturi įtakos galutinei projekto kainai“, – aiškino įmonės atstovai.

Viešasis transportas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Anot jų, nauja ir technologiškai moderni e. bilieto sistema pasižymės greitais, ryškius ekranus turinčiais komposteriais, bilietų saugumu ir kliento paskyros principu veikiančiomis „m.ticket“ ir savitarnos platformomis.

Įmonės teigimu, ši sistema viešojo transporto vairuotojams ir dispečeriams taip pat leis stebėti viešojo transporto judėjimą realiuoju laiku, greičiau reaguoti į nestandartines situacijas kelyje, operatyviai informuoti keleivius ir pagreitinti bilietų kontrolės procesą.

„Išanalizavus kitų miestų praktiką ir rinkoje siūlomus technologinius sprendimus bei atsižvelgiant į miesto judumo poreikius ir mieste kursuojančio viešojo transporto specifiką buvo suformuluotas poreikių paketas ir 2020 metais paskelbtas viešojo pirkimo konkursas naujai e. bilieto sistemai įsigyti“, – informavo JUDU.

Viešasis transportas / J. Stacevičiaus / LRT nuotr.

Remiantis įmonės pateikta informacija, bendra maksimali projekto vertė siekia 7,3 mln. eurų. Dalį šių lėšų – 3,7 mln. eurų – dengia Europos regioninės plėtros fondas. JUDU patikino, kad, nepaisant pasikeitimų, naujoji sistema turėtų startuoti gegužės mėnesio pabaigoje.