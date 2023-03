Lietuvoje atsiras dar viena automagistralė – vairuotojai galės važiuoti greičiau

Magistralės „Via Baltica“ beveik 7 km ilgio ruožą Kauno rajone (kelio A5 Kaunas–Marijampolė–Suvalkai 16,47–23,32 km) numatoma rekonstruoti pagal automagistralės kategorijos reikalavimus. Šiame ruože neliks vieno lygio sankryžų, apsisukimų, bus nutiestas jungiamasis kelias. Susisiekimo ministerijos siūlymu šiandien Vyriausybė patvirtino šios rekonstrukcijos specialųjį planą ir leido pradėti žemės paėmimo visuomenės poreikiams procedūras.

„Kauno rajone tarp Garliavos ir Juragių esantis „Via Baltica“ ruožas, nors ir 4 eismo juostų, šiuo metu gerokai atsilieka nuo automagistralėms keliamų reikalavimų – čia daug vieno lygio sankryžų ir nuovažų, todėl leistinas greitis siekia tik 70–90 km/val. Atlikus rekonstrukciją, bus atskirti vis didėjantys tranzitinio ir vietinio transporto srautai, eismas taps patogesnis ir saugesnis“, – sako susisiekimo ministras Marius Skuodis.

Rekonstrukcijos darbai numatomi magistraliniame kelyje A5 nuo šio kelio sankryžos su keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus ties Garliava iki netoli Juragių esančios Kauno rajono ribos. Šiame ruože yra 19 sankryžų ir nuovažų, didžiausias leistinas greitis 90 km/val., o dėl esamo apsisukimo kairėje kelio pusėje greitis kai kur ribojamas iki 70 km/val. Apsisukantys automobiliai kelia pavojų eismo saugai, ilgėja kelionės laikas.

„Via Baltica“ / M. Vizbaro/BNS nuotr.

Po rekonstrukcijos šiame ruože neliks vieno lygio sankryžų, vietoj apsisukimo kelyje bus įrengta dviejų lygių sankryža (viadukas), vietinio transporto reikmėms bus nutiestas dviejų juostų jungiamasis kelias, kuris užtikrins saugų tranzitinį ir vietinį eismą. Be to, numatoma įrengti triukšmą slopinančias sienutes, nutiesti pėsčiųjų ir dviračių taką, kuris bus sklandžiai sujungtas su numatomu rekonstruoti krašto keliu Nr. 130 Kaunas–Prienai–Alytus. Kelias bus geriau pritaikytas didėjantiems transporto srautams – šiuo metu juo per parą važiuoja daugiau kaip 20 tūkst. automobilių.

Rengiantis šiai rekonstrukcijai, visuomenės poreikiams reikės išpirkti 100 žemės sklypų ar jų dalių. Žemės paėmimo procedūras numatoma pradėti jau artimiausiu metu.

Minėto „Via Baltica“ ruožo rekonstrukciją numatoma baigti iki 2026 m. pabaigos. Ministro teigimu, atlikus darbus pagerės eismo sauga ir aplinkos kokybė, vietinis transportas iš magistralinio kelio bus nukreipiamas į jungiamąjį, o tai sudarys palankias sąlygas plėtoti šalia kelio jungties esančias teritorijas, pritraukti investicijų, sukurti papildomų darbo vietų.

„Via Baltica“ / LAKD nuotr.

„Via Balticai“ priklausantis magistralinis kelias A5 rekonstruojamas nuo 2015 m. Siekiama, kad visas kelias nuo Kauno iki Lietuvos ir Lenkijos sienos būtų 4 eismo juostų ir atitiktų automagistralei keliamus reikalavimus. 2015–2018 m. nuo 2 iki 4 eismo juostų buvo praplatintas šio kelio ruožas tarp Kauno ir Marijampolės (17,34–56,83 km), šiuo metu darbai tęsiami apie 40 km ilgio „Via Baltica“ ruože nuo Marijampolės iki Lietuvos ir Lenkijos sienos (56,83–97,06 km).