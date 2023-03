Valstybės vadovo vieta automobilyje parenkama neatsitiktinai – ką tai sako apie keleivių saugumą?

Ar kada susimąstėte, kurios vietos transporto priemonėse yra saugiausios? Važiuodami dažniausiai galvojame apie komfortą ar vaizdą pro langą. Tačiau ekspertai sako, kad nevertėtų pamiršti ir saugumo. LRT TELEVIZIJOS laidos „Keliai. Mašinos. Žmonės“ kūrėjai panagrinėjo, kur sėdėti ir kokią vietą rinktis automobilyje, traukinyje ar autobuse.

Skirtingose vietose – skirtingi pavojai

Važiuodami dažniausiai galvojame apie komfortą ir patogumą. Nesvarbu, kuo keliaujame: ar tai būtų automobilis, ar viešasis transportas – dažniausiai rinksimės vietą, kur matytume viską ir būtume pirmieji prie gražiausių per langą besikeičiančių vaizdų. Tačiau specialistai ragina atkreipti dėmesį į vietą, kuri pasirenkama sėdėti skirtingose transporto priemonėse.

Automobilių ekspertas Merkys Saukevičius sako, kad saugumas – vienas svarbiausių veiksnių, į kurį turėtų dėmesį atkreipti ne tik vairuotojas, bet ir keleivis.

Keleiviai / Shutterstock nuotr.

„Pačią saugumo pradžia standartiniams automobiliams dar praeito šimtmečio viduryje davė „Saab“. Ši šviesaus atminimo kompanija pirmoji pradėjo instaliuoti saugos diržus kaip standartinę komplektaciją.

Nuo to laiko gamintojai saugos sistemoms turbūt išleido milijardus, dabar eilinis kibiriukas turi gana įspūdingą sąrašą visokių akronimų ir trumpinių, kurie reiškia įvairiausias saugos sistemas. Nežiūrint į tai, šiuolaikinėje transporto priemonėje skirtingose vietose skirtingi pavojaus lygiai“, – kalba M. Saukevičius.

Pavojingiausia – šalia vairuotojo

Ekspertas pataria keleiviams automobilyje sėdėti ant galinės sėdynės. Statistika rodo, jog galinė sėdynė už vairuotojo tiesioginio susidūrimo metu būna deformuojama ir pažeidžiama mažiausiai. Savo ruožtu pavojingiausia vieta – sėdynė šalia vairuotojo, nes vairuotojas avarijos atveju stengiasi išvengti smūgio su kita transporto priemone ar kliūtimi. Šalia sėdintis keleivis patenka į pavojaus zoną.

Eismas / Ž. Gedvilos/BNS nuotr.

„Viena iš saugiausių vietų, ką sako skirtingi šaltiniai, yra vieta už vairuotojo. Iš čia plaukia dar įdomesnis dalykas: viena iš nesaugiausių vietų yra vieta šalia vairuotojo, nes, sako, vairuotojas incidento atveju instinktyviai saugo savo kūną, todėl pažeidžiamąja puse tampa dešinė pusė, arba priekinio keleivio pusė. Šiuolaikiniai automobiliai, nepriklausomai nuo gamintojų, jų investicijų, įrengtų sistemų, turi niolika saugos pagalvių, bet vairuotojo instinkto niekas nesugebėjo pergudrauti“, – aiškina M. Saukevičius.

„Kadangi tų automobilių dabar yra labai skirtingų ir jie turi daugybę saugos oro pagalvių ir visų kitų apsaugų, šiek tiek keičiasi su jomis susijusios istorijos, nes avarijų trajektorijos kartais būna tokios neįtikėtinos ir mes girdime neišsiskleidusių oro pagalvių istorijų. Dėl to taip visiškai vienareikšmiškai to sakyti negalima, bet sėdėti ant galinės sėdynės šiek tiek saugiau. Nors, aišku, kai visur yra pagalvės, tai naujame automobilyje yra pakankamai saugu sėdėti ir ant priekinės sėdynės“, – antrina automobilių ekspertas, keliautojas Vitoldas Milius.

Ar skiriasi saugios vietos, jei, pavyzdžiui, važiuojama visureigiu ar sportiniu automobiliu? Ko gero, ne vienas eismo dalyvis sutiks, jog visureigis atrodo daug kartų patikimiau ir saugiau. Tačiau ar tai tiesa?

Autobuso keleiviai su veido kaukėmis / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Dauguma visureigių dabar yra automobiliai, pripūsti oro. Kalbant apie tikruosius [visureigius], jie yra didesnis metalo gabalas, iš fizikos pusės jie yra saugesni, bet viduje – tie patys dėsniai“, – aiškina M. Saukevičius.

Pavojinga sėdėti prie lango

Keliavimas viešuoju transportu, pavyzdžiui, autobusu ar troleibusu yra sudėtingesnis. V. Milius sako, jog keliaujant autobusu pavojinga sėdėti prie lango, kadangi nelaimės atveju stiklo šukės gali sužeisti keleivius.

„Yra ir mikroautobusas, didžiulis autobusas, tas didžiulis autobusas gali būti labai didžiulis – dviejų aukštų ir t. t. Gali būti, kad nėra pasirinkimo, kur sėdėti, gali būti, kad teks stovėti. Autobuso ir troleibuso struktūra nuo lengvojo automobilio skiriasi tuo, kad juose yra daugybė stiklų.

Keleiviai / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Dažnu atveju dabar ir mieste užtenka nedidelio smūgio, užtenka tokio greičio, koks yra mieste, atsitrenkus į kažką ir neprisisegus diržu, gali įvykti kertiniai dalykai. Net ir nuo nedidelio smūgio žmogus tiesiog sėdėdamas atsipalaidavęs, būdamas su ausinėmis ir žiūrėdamas į telefoną gali kur nors nuskristi. Tai reiškia, kad reikia išvengti galimybės katapultuotis autobuse ar troleibuse“, – pasakoja V. Milius.

Vilniaus viešojo transporto remonto departamento vadovas Andžejus Puzevičius sako, kad dabartiniai autobusai ir troleibusai prieš išvažiuodami į gatves turi atitikti daugybę parametrų, kurie užtikrintų kuo didesnį keleivių saugumą. Su transporto priemone, prieš paleidžiant ją į rinką, atliekami saugumo eksperimentai, kurie, pasak pašnekovo, padeda užtikrinti kiekvieno asmens, esančio autobuse ar troleibuse, saugumą.

„Kiekvieną transporto priemonę, kuri yra pradedama gaminti, reikia sertifikuoti, vykdoma homologacija. Homologacijos metu yra išbandomas troleibuso konstrukcijų stiprumas, tai yra atliekami virtimo bandymai, virtimo kampas turi atitikti keliamus reikalavimus. Taip pat yra atliekami šoninių smūgių dūžiai, darbuotojo darbo vietai irgi keliami reikalavimai, neturi būti deformuojama labiau, negu leidžiama“, – aiškina jis.

Viešasis transportas / P. Peleckio/BNS nuotr.

Automobilių ekspertas sako, kad saugiausia vieta autobuse ar troleibuse – nugara į važiavimo kryptį. Susidūrimo ar staigaus stabdymo metu keleivis nekrenta galva ar priekine kūno dalimi į priekį.

Prezidentinis saugumas

Ne mažiau saugumu rūpinasi ir Vadovybės apsaugos tarnyba, kuri veža diplomatus, valstybės vadovus, svarbius užsienio svečius.

„Na, su VIP svečiais dar yra ir protokoliniai reikalavimai, tam tikri dalykai, pavyzdžiui, tiesiamas raudonas kilimas. Iš tiesų svarbu, kad svečias išliptų būtent toje pusėje, kur spauda yra pasiruošusi fotografuoti, pasitikti ir kad nereikėtų vaikščioti aplink mašiną. Tai dėl to gali įlipti tiek per vieną, tiek per kitą pusę. Svečias dažniausiai sėdi gale, nes priekyje sėdi apsaugos pareigūnai“, – pasakoja Paulius Nemira, Vadovybės apsaugos tarnybos direktoriaus pavaduotojas.

Vadovybės apsaugos departamentas / BNS nuotr.

P. Nemira pabrėžia ir kitą svarbų dalyką – užtikrinti, jog automobilyje nebūtų pašalinių daiktų. Avarijos atveju automobilyje esantys daiktai gali kelti didžiulę riziką ir lemti dar stipresnius sužalojimus.

Vežant svarbius asmenis dažniausiai sustabdomas arba ribojamas ir eismas keliuose. Tai daroma siekiant išvengti nelaimingų atsitikimų ir saugant vežamus asmenis.

„Kai saugome aukštus valstybės vadovus, aišku, naudojame papildomas saugumo priemones. Didesnėse valstybėse ar kai grėsmė yra didesnė, taikomas visiškas gatvės išvalymas, visiškas viso eismo sustabdymas, visose sankryžose stovi po pareigūną ir abiem kryptimis eismas yra uždarytas. Žinoma, kad taip važiuoti yra saugiau ir galbūt kartais kai kuriems šalių vadovams tai yra aktualu“, – paaiškina jis.

Plačiau – laidos reportaže.