Siūloma keisti naudotų padangų surinkimo tvarką: priduodant į didelių gabaritų atliekų aikšteles tektų susimokėti

Aplinkos ministerija planuoja keisti dabar galiojančią naudotų padangų surinkimo tvarką – apmokestinti jų pridavimą į didelių gabaritų atliekų aikšteles, paliekant galimybę nemokamai jas atiduoti tik parduotuvėse ir autoservisuose. Ministerija siekia mažinti nelegalių padangų kiekį rinkoje ir keisti žmonių įpročius, tačiau atliekų tvarkymo centrai ir autoservisai mano, kad šešėlio tai nepažabos, miškuose didės padangų kalnai.

Pasak Kuršėnų regiono miško apsaugos specialisto Pauliaus Šlekio, pamiškėse senomis padangomis vairuotojai atsikrato dažnai, o kiekiai nemažėja – per metus iš miškų išvežama apie 200 tonų bešeimininkių padangų.

„Dažniausiai bešeimininkių padangų randam arčiau miestų ir miestelių esančiuose miškuose. Padangas surenkam ir atiduodam jas atliekų tvarkytojams, už tai sumokame pinigus, mums už dyką šios paslaugos niekas nesuteikia“, – LRT TELEVIZIJAI sako jis.

Atiduoti senas padangas nemokamai galima perkant naujas arba jas keičiant autoservise, tada surinkimo ir perdirbimo išlaidas apmoka gamintojai, importuotojai. Taip pat keletą vienetų per metus be mokesčio priima ir didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelės, tačiau Aplinkos ministerija svarsto to atsisakyti ir pristatomas padangas apmokestinti. Esą atliekų aikštelės per daug apkrautos, atiduodamos dažniausiai nelegaliai įsigytos padangos.

Padangos / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Jeigu yra padangos perkamos iš kažkokios šešėlinės rinkos, be apskaitos dokumentų ir iš platintojų, kurie nėra sąvade, kurie nefinansuoja tos sistemos, tai ir vartotojo teisė į neatlygintiną padangų atliekų sutvarkymą negali būti realizuojama“, – teigia aplinkos viceministrė Raminta Radavičienė.

Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro vadovas pripažįsta, kad neapskaitomos padangos – didelė problema, nes rinkoje tokių gali būti iki 30 proc., tačiau nepalaiko ministerijos planų.

„Projekto rengėjai nepasieks to tikslo. Bus tik daugiau nervų, daugiau kaštų, daugiau aiškinimosi ir ta atliekų tvarkymo sistema patirs dar vieną stresą, kels nepasitenkinimą“, – įsitikinęs Vilniaus apskrities atliekų tvarkymo centro direktorius Tomas Vaitkevičius.

Nelegalūs verslai gyvuotų kaip gyvavę, o pokyčiai tik dar labiau apkrautų legaliai dirbančius autoservisus ir miškininkus – tokios nuomonės laikosi autoservisų savininkas Vytautas Paulikas.

„Jeigu šiandien yra norinčių piktnaudžiauti, atsikratyti padangomis nelegaliai, tai rytoj, po šito įstatymo, dar daugiau atsiras tokių norinčių nelegaliai. Tiek fiziniai asmenys, tiek nedideli servisiukai, garažiukai – jie kaip vežė į mišką, taip ir veš“, – mano jis.

Dauguma Vilniuje kalbintų vairuotojų taip pat sako nesuprantantys tokio siūlymo naudos. Svarstoma, ar visuomenė pakankamai subrendusi tokiam sprendimui.

Išmestos padangos / Aplinkos ministerijos nuotr.

Pokyčiams reikia laiko, bet prievolė per kelis metus duotų rezultatų, sako padangų perdirbėjai.

„Jeigu supranta, kad jam tai yra galvos skausmas, jis nupirko padangas ne visai legaliai, tai tikėtina, kad jį paskatins pasidomėti iš anksto, ar jis perka iš legalios vietos“, – mano „Ekobazės“ komercijos vadovė Marina Curko-Notkuvienė.

Taip pat ministerijos planuose – pateikti oficialių autoservisų sąrašą ir plėsti gamintojų ir importuotojų skaičių, kurie turi prisiimti mokestinę naštą dėl senų padangų. Įstatymo pakeitimai dar tik rengiami.