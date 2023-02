Startuoji nuo žalio šviesoforo – kitas lyg specialiai užsidega raudonas: ekspertas paaiškino, kaip Vilniuje reguliuojamas eismas

Startuoji nuo vieno šviesoforo, tačiau lyg specialiai kitas pradeda mirksėti ir užsidega raudona. Tokios situacijos vairuotojams Vilniuje atrodo iki skausmo pažįstamos. Pastarieji netgi ironiškai juokauja, kad sostinėje sukurti ne žalieji, o raudonieji koridoriai, dėl kurių formuojasi spūstys, tenka ilgai laukti eilėse. Reaguodamas į situaciją eismo organizavimo specialistas paaiškino, kaip Vilniuje reguliuojami transporto srautai.

Straipsnis trumpai Vilniaus miesto šviesoforai ir perėjos yra reguliuojamos iš centralizuotos eismo valdymo sistemos.

Miesto sankryžose yra įrengti transporto jutikliai, kurie skaičiuoja transporto priemonių kiekį ir virtualios zonos užimtumą.

Pagal sistemoje įdiegtą miesto modelį ir transporto srautų pasiskirstymą yra automatiškai nustatomi eismo koordinavimo parametrai.

Remdamasi iš anksto sukonfigūruotomis strategijomis ir scenarijais, sistema vykdo transporto srautų optimalų paskirstymą visame sankryžų tinkle.

Pagrindiniai koordinavimo krypties kūrimo parametrai yra leistinas greitis ir atstumai tarp „Stop“ linijų.

Eismą reguliuoja speciali centralizuota sistema

Terminas žaliasis eismo koridorius, kitų dar įvardijamas kaip žalioji šviesoforų banga, daugeliui vairuotojų puikiai žinomas. Jis apibūdina situaciją, kai važiuojant gatve šviesoforai būna sureguliuoti taip, jog visas eismo srautas sklandžiai pravažiuotų pro sankryžas nesustodamas.

Visgi kartais net ir toje pačioje gatvėje, atrodytų, šviesoforai veikia visiškai kitaip: vieną kartą pavyks pravažiuoti sėkmingai, o kitąsyk, pajudėjus nuo vieno šviesoforo, kitas lyg specialiai ima mirksėti, užsidega raudona ir vėl tenka stabdyti.

Eismas Vilniuje / I. Gelūno/BNS nuotr.

Kaip LRT.lt aiškino JUDU (SĮ „Susisiekimo paslaugos“) Eismo organizavimo skyriaus vyr. inžinierius ir grupės vadovas Aleksandras Volujevič, Vilniaus miesto šviesoforais valdomos sankryžos ir perėjos yra koordinuojamos iš centralizuotos eismo valdymo sistemos.

„Miesto sankryžose yra įrengti transporto jutikliai, kurie skaičiuoja transporto priemonių kiekį ir virtualios detektavimo zonos užimtumą. Eismo valdymo sistema pati apskaičiuoja vidutinį srauto greitį, sankryžos aptarnavimo lygį LOS (angl. Level of service) ir remdamasis visais šiais duomenimis inžinierius sistemai parenka parametrus, sąlygas ir apribojimus, pagal kuriuos yra nustatomi žalios spalvos signalo rėžiai kiekvienos sankryžos krypčiai.

Eismas Vilniuje pirmadienio rytą / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Pagal sistemoje įdiegtą miesto modelį ir transporto srautų pasiskirstymą tame modelyje yra automatiškai nustatomi koordinacijos parametrai, t. y. nustatomas poslinkis tarp sankryžų ir koordinacijos kryptis“, – apie eismo organizavimo principus kalbėjo specialistas.

Sistema veikia dinamiškai

A. Volujevič teigimu, maždaug 120 iš visų 303 sankryžų Vilniuje yra įdiegta MOTION sistema (angl. Method of the optimization of the Traffic Signals In Online Controlled Networks), t. y. sukurtas virtualus sankryžų tinklas.

„Remdamasi iš anksto sukonfigūruotomis strategijomis ir scenarijais, sistema vykdo transporto srautų optimalų paskirstymą visame sankryžų tinkle“, – aiškino pašnekovas.

Eismas Vilniuje / I. Gelūno/BNS nuotr.

Kadangi sankryžos yra sujungtos į vieną miesto sankryžų tinklą, pasak JUDU atstovo, sistemoje sukurtas matematinis modelis, remdamasis nustatytais atstumais tarp sankryžų ir „Stop“ linijų, apskaičiuoja tikslų poslinkį tarp žalio signalo įsijungimo toje koordinuotojo kryptyje, kurioje yra poreikis.

„Sistema gali dinamiškai koreguoti koordinavimo kryptį, jei yra poreikis, tačiau dirbant su sistema jau apie 15 metų vis dėlto buvo išskirtos prioritetinės koordinavimo kryptys, kurių mieste yra daug, – nuo koordinavimo tarp 2 sankryžų iki 15 sankryžų koordinavimo viename koridoriuje“, – kalbėjo A. Volujevič.

Tokie koridoriai yra sukurti Antakalnio, Kalvarijų, Kareivių, Ozo, Ukmergės gatvėse, taip pat Savanorių, Konstitucijos, Laisvės prospektuose. Visą gatvių sąrašą galima rasti čia.

Eismas Vilniuje žiemos metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Visiems užtikrinti gerą judėjimą neįmanoma

Kadangi sistema veikia dinamiškai, prisitaikydama prie esamos situacijos, pasak eismo organizavimo specialisto, nėra galimybių užtikrinti, kad visiems vairuotojams visuomet degtų palankūs šviesoforo signalai. Todėl pasitaiko ir situacijų, kai užsidegus žaliam šviesoforui, jau prie kitos sankryžos tenka vėl stabdyti.

„Transporto koridorių susikirtimo vietose neįmanoma užtikrinti geros kokybės koordinavimo rodiklių visoms kryptims, todėl koordinavimo prioritetas skiriamas tai transporto krypčiai, kurioje yra didesnis transporto srautas arba vyksta viešojo transporto priemonių eismas.

Eismas Vilniuje žiemos metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Pastaruosius 2 metus centrinėje miesto dalyje, remiantis patvirtintu darnaus judumo planu, buvo atliekamos sankryžų programų korekcijos siekiant sumažinti pėsčiųjų laukimo laiką. Pasiekus gerų rezultatų ir pagerinus pėsčiųjų eismo valdymo kokybę natūralu, kad nukentėjo transporto koordinavimo ir pralaidumo kokybė“, – aiškino A. Volujevič.

Kartu jis atkreipė dėmesį į tai, kad jei žalias šviesoforo signalas pėstiesiems yra įjungiamas dažniau, jis atitinkamai užsidega ir automobiliams, tačiau dėl dažnesnio įsijungimo sumažėja žalio signalo trukmė ir padidėja sustojimų skaičius.

„Dėl to važiuojant ilgu koridoriumi, pavyzdžiui, Pylimo, Mindaugo, Algirdo gatvėmis ir panašiai, nepavyksta pravažiuoti visų sankryžų per žalią signalą. Nebent būtų važiuojama idealiomis sąlygos ir esant mažam transporto srautui.

Eismas Vilniuje žiemos metu / D. Umbraso/LRT nuotr.

Realiai transporto priemonės, kurios pirmosios startavo nuo „Stop“ linijos, galbūt spės pravažiuoti 5 sankryžas be sustojimų, tačiau startavusios vėliau gali nespėti pravažiuoti viso koridoriaus dėl dažno šviesoforo persijungimo ir sustos tose vietose, kuriose žalias signalas dega trumpiausiai“, – tęsė pašnekovas.

JUDU atstovas pabrėžė, kad pagrindiniai koordinavimo krypties kūrimo parametrai yra leistinas greitis ir atstumai tarp „Stop“ linijų. Todėl dažnai viršytas leistinas greitis yra kliūtis norint pasinaudoti žaliuoju koridoriumi. „Be abejo, prastos oro sąlygos, eismo įvykiai, kitos kliūtys gali pabloginti žaliojo koridoriaus kokybę ir didinti vairuotojų nepasitenkinimą sistemos veikimu“, – kalbėjo A. Volujevič.