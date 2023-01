Po autobuso avarijos Rietave – kritikos strėlės pareigūnams: keleivius paliko šalti lauke, neparūpino tolesnio transporto

Į LRT GIRDI kreipėsi moteris, per šventes keliavusi autobusu, patekusiu į avariją. Pasak pareigūnų, autobusas nuo kelio nuvažiavo galimai sutrikus vairuotojo sveikatai. Moteris skundžiasi, jog nenukentėję keleiviai nesulaukė reikalingos pagalbos. Be to, jai klausimų kelia ir tai, kaip rimtai vykdoma vairuotojų sveikatos patikra.

Gruodžio 26 d. rytą iš Plungės į Vilnių važiavęs autobusas nuo kelio nuvažiavo Rietave. Kelių policija pranešė, kad transporto priemonė tapo nevaldoma galimai sutrikus vairuotojo sveikatai. 58-erių vairuotojas mirė, įvykio priežastis aiškinasi ekspertai.

LRT RADIJO klausytoja, keliavusi šiuo autobusu, pareigūnams negaili kritikos. Moteris pasakoja, jog lauke tuo metu buvusi neigiama temperatūra, ir kol policija rinko duomenis, keleiviams nebuvo leista pasišalinti iš įvykio vietos, jiems nepasiūlyti termo apsiaustai. Taip pat, anot jos, nenukentėję keleiviai patys turėjo rūpintis tolesne kelione. Klausytojos nuomone, šiuo klausimu turėtų padėti policija.

Avarija (asociatyvi) / D. Umbraso/LRT nuotr.

LRT RADIJO kalbinta Klaipėdos apskrities Vyriausiojo policijos komisariato atstovė Andromeda Grauslienė teigia, kad pareigūnai pirmiausia ėmėsi pagrindinių policijos funkcijų – „užtikrino eismo saugumą, nes reikėjo ir reguliuoti eismą, ir patraukti transporto priemonę, (...) taip pat apklausė liudytojus“.

Specialistės teigimu, policijos pareigūnai pasielgė teisingai neleisdami keleiviams, kol šie neapklausti, pasišalinti iš įvykio vietos. „Taip pat, mano žiniomis, už keliasdešimt metrų nuo įvykio vietos buvo degalinė ir, pasak pareigūnų, buvusių įvykio vietoje, buvo galima ten susišildyti“, – priduria A. Grauslienė.

Pasak moters, degalinėje keleiviai galėjo patys organizuotis ir tolesnį keliavimą, nes policija pagalbą piliečiams suteiktų tik tokiu atveju, „jeigu eismo įvykis būtų kažkur toli, nutolęs nuo gyvenviečių ar nuo infrastruktūros vietų, kažkur laukuose“.

Avarija (asociatyvi nuotr.) / BNS nuotr.

Kelionę organizavusios bendrovės „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ atstovas Gedas Ilgauskas LRT RADIJUI sako, jog apie avariją įmonės darbuotojai sužinojo praėjus valandai po įvykio.

„Dispečerė skambino vairuotojui, kuris jau žuvęs buvo, ir tuo telefonu atsiliepė gelbėtojas, pasakė, kad buvo avarija, vairuotojas, panašu, žuvo. Tada pasiklausėme, kaip keleiviai, kaip viskas. Pasakė, kad keleiviai nuvesti į degalinę, gyvi, šilti“, – pasakoja vyras.

Pasak G. Ilgausko, po kurio laiko paimti keleivių buvo išsiųstas kitas įmonės vairuotojas. Jis į vietą atvyko praėjus maždaug 2 valandoms po įvykio, tačiau tuomet visi keleiviai esą jau buvo išsiskirstę.

Į LRT RADIJĄ besikreipusi klausytoja taip pat domisi vairuotojų sveikatos patikrinimais ir jų kokybe, pabrėždama, kad nuo to priklauso ir kelių dešimčių keleivių saugumas.

Sveikatos patikra / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Sveikatos apsaugos ministerijos (SAM) atstovė Kristina Jokimaitė LRT RADIJUI teigia, kad autobusų ir kitų transporto priemonių vairuotojai sveikatą turi tikrintis kas dvejus metus, bet tam tikrais atvejais gydytojai pažymą gali išrašyti ir tik metams laiko.

„Yra tikrinama vairuotojų rega, klausa, pusiausvyra, esant poreikiui, gydytojas gali skirti papildomus tyrimus. (...) Yra vertinama vairuotojo sveikatos istorija, kokiomis ligomis jis serga, ar tos ligos netrukdo saugiai vairuoti“, – dėsto K. Jokimaitė.

Bendrovės „Tolimojo keleivinio transporto kompanija“ atstovas G. Ilgauskas teigia, kad žuvęs vairuotojas į darbą buvo priimtas vos 2–3 savaitės prieš avariją, o visi jo dokumentai esą buvo tvarkingi – medicininė pažyma galiojo dar metus laiko.

Autobusas (asociatyvi) / E. Blaževič/LRT nuotr.

SAM atstovė, paklausta dėl patikrinimų kokybės, teigia, kad nusiskundimų dėl to pasitaiko, bet retai.

„Kartais pasitaiko atvejų, kai darbdaviai iš viešojo transporto įmonių atsiunčia tokias užklausas ir prašo įvertinti. Jų gaunama tikrai retai – kelias per metus, kartais vieną, dvi, tris. Būna, kad kreipiasi policija po kažkokių rimtesnių avarijų, nori įvertinti, ar tikrai viskas buvo tinkamai atlikta.

Norisi tikėti, kad gydytojai savo darbą, ypač tokiais atvejais, kai jis susijęs su daugelio žmonių sveikata ir gyvybe, atlieka atsakingai“, – teigia K. Jokimaitė ir priduria, jog šiuo metu griežtinti vairuotojams vykdomų sveikatos patikrinimų neplanuojama.

Viso reportažo klausykitės LRT RADIJO laidos „Ryto garsai“ įraše.

Parengė Aistė Turčinavičiūtė.