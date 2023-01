Žadama keisti tvarką, dėl ko automobiliams gatvėse naikintų techninę apžiūrą: ambicingam planui policija nepritaria

Aplinkos ministerija neatsisako planų pažaboti taršių automobilių. Pernai nepavykus priimti įstatymo dėl taršos mokesčio, dabar dėliojami planai dėl netvarkingų transporto priemonių stabdymo ir tikrinimo gatvėse. Jei išmetama tarša viršytų leistinas normas, transporto priemonei būtų naikinama techninė apžiūra. Nors šiuo metu vyksta diskusijos dėl priemonės įgyvendinimo, ne visos jose dalyvaujančios pusės tam pritaria.

Automobilius tikrintų gatvėse

Užuominos apie taršių, akivaizdžiai dūmijančių automobilių eliminavimą iš eismo pasirodė praėjusių metų rudenį. Pristatydamas savo ateities planus, darkart apie tai gruodžio viduryje prakalbo aplinkos ministras Simonas Gentvilas.

Simonas Gentvilas / E. Blaževič / LRT nuotr.

„Iki Naujųjų metų su Saugaus transporto administracija (Lietuvos transporto saugos administracija – BNS), o gal per sausį sugebėsime pakeisti vidinius įsakymus, kad netvarkingos transporto priemonės būtų įpareigotos pakartotinai atlikti techninę apžiūrą“, – tada Seime teigė S. Gentvilas, kurį citavo naujienų agentūra BNS.

Kad nauja priemonė iš tiesų planuojama, LRT.lt dar kartą šią savaitę patvirtino Aplinkos ministerija.

Kaip portalui aiškino Taršos prevencijos grupės vyriausioji specialistė Renata Gagienė, vykstant Aplinkos ministerijos, Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) ir Lietuvos techninių apžiūrų įmonių asociacijos „Transeksta“ diskusijoms apie transporto priemonių taršos mažinimą buvo sutarta, kad atlikus transporto priemonių taršos kelyje patikrinimus, leistinus taršos lygius viršijančios transporto priemonės turės pakartotinai atlikti techninę apžiūrą, t. y. bus naikinamas šių transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimas.

Aplinkos ministerija / BNS nuotr.

„Ši naujovė bus įteisinta pakeitus LTSA teisės aktą, kuriame numatoma papildyti jame nustatytą trūkumų, kuriuos nustačius naikinamas transporto priemonės techninės apžiūros dokumentų galiojimas, sąrašą trūkumais, kai transporto priemonės tarša viršija leistinus lygius. Tarša bus matuojama sustabdžius transporto priemonę kelyje, tam naudojama speciali įranga. Pakeitimus rengia ir tvirtins LTSA“, – detalizavo R. Gagienė.

Tikrintų ir aplinkosaugininkai, ir policija

Aplinkos ministerija informavo, kad šiais metais planuoja atlikti nuolatinių nuotolinių transporto taršos matavimų įteisinimo ir taikymo vertinimą, t. y. sieks įteisinti galimybę vykdyti transporto priemonių taršos kontrolę nuotoliniu būdu.

Taip pat priduriama, kad automobilių taršos kelyje kontrolė būtų tik viena taikomų priemonių. „Tai nereikštų kiekvienos važiuojančios transporto priemonės patikros kasdien. Kontrolė būtų vykdoma pasirinktinai, pavyzdžiui, pastebėjus akivaizdų automobilio skleidžiamą juodą dūmą“, – aiškino R. Gagienė.

Draugiškas policijos ir aplinkosaugininkų reidas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

Šiuo metu teisę keliuose tikrinti transporto priemonių taršą turi Aplinkos apsaugos departamentas (AAD), LTSA ir policija. Tiesa, techninių reikalavimų neatitinkančių transporto priemonių techninės apžiūros dokumentų galiojimą naikinti teisę turi tik LTSA ir policija. Kadangi AAD tokių įgaliojimų neturi, svarstoma minėtą teisę suteikti.

LRT.lt jau anksčiau teiravosi policijos, kaip ji vertina ministerijos planuojamus pokyčius. Tada Policijos departamento Komunikacijos skyriaus vedėjas Ramūnas Matonis perduotame komentare teigė, kad įstaiga tam nepritaria.

Draugiškas policijos ir aplinkosaugininkų reidas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Mūsų nuomone, Kelių policijos funkcija – saugaus eismo užtikrinimas, o taršūs automobiliai keliuose – jau aplinkosaugininkų funkcija ir jiems turi būtų suteikti aiškūs įgaliojimai vykdyti šią funkciją“, – dar spalio viduryje komentavo R. Matonis.

Tebesitęsiant diskusijoms dėl procesų įgyvendinimo, kuriose dalyvauja ir policijos atstovai, R. Matonis LRT.lt dar kartą patikino, kad jų pozicija išlieka nepakitusi.

Ramūnas Matonis / L. Balandžio / BNS nuotr.

Išlieka daug klausimų

Anksčiau portalo kalbinti LTSA atstovai sveikino Aplinkos ministerijos idėją pažaboti taršias transporto priemones, tačiau neslėpė, kad dėl planuojamos priemonės vis dar kyla daug neaiškumų, į kuriuos atsakymai nėra galutinai pateikti.

Dabar, bendraudamas su LRT.lt, LTSA direktoriaus pavaduotojas Tomas Kolendo taip pat patvirtino, kad susitikimai su ministerijos atstovais iš tiesų tebevyksta, ieškoma sprendimų dėl dūmijančių automobilių. Šiuo atveju, anot pašnekovo, nemažai diskusijų kyla dėl to, kad dūmijantis automobilis nebūtinai yra taršus, todėl vizualinis vertinimas gali ir klaidinti. Be to, įranga irgi ne visuomet gali nustatyti taršą.

Draugiškas policijos ir aplinkosaugininkų reidas / E. Ovčarenko / BNS nuotr.

„Įranga matuoja ir nustato tik tam tikrus parametrus, todėl tam tikrų gedimų turinčių automobilių įranga nefiksuoja. Tada atsiranda vizualinis vertinimas. Šiuo metu vizualiniu vertinimu trūkumas skamba taip: „Su išmetamosiomis dujomis išmetamos įprastam variklio darbui nebūdingos toksinės medžiagos.“ Toks trūkumo aprašymas trukdo plačiau jį taikyti, nes tam tikrais atvejais nėra iki galo aiškus. Todėl norima, kad šio trūkumo vertinimas būtų aiškus, objektyvus ir nekeltų dviprasmybių“, – aiškino LTSA atstovas.

Kaip teigė T. Kolendo, tarp institucijų jau yra sutarta, kad trūkumų, dėl kurių naikinama techninė apžiūra, sąrašas šių metų pirmoje pusėje bus papildytas. Trūkumai turėtų būti paremti įrangos matavimais. Taip pat vis dar tebevyksta diskusija dėl aiškesnių vizualiniu vertinimu paremtų trūkumo kriterijų nustatymo.

Aplinkos tarša / E. Blaževič / LRT nuotr.

LTSA direktoriaus pavaduotojas tvirtino taip pat skeptiškai vertinantis idėją, kad taršiems, akivaizdžiai dūmijantiems automobiliams būtų panaikinta techninė apžiūra po to, kai apie tai praneša visuomenė.

„Panaikinti techninę apžiūrą dūmijančiam automobiliui, jeigu tai pastebėjo, užfiksavo ir apie tai pranešė visuomenė, nėra teisinio pagrindo. Suprantame Aplinkos ministerijos lūkesčius, tačiau šiandieną jie nepagrįsti ir keliantys dar daug klausimų“, – pridūrė T. Kolendo.