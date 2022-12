„Toks jausmas, kad Vilnius nebeturi mero“: vilniečiai jaučiasi palikti ant ledo, pasigenda atsakomybės dėl slidžių šaligatvių

Sinoptikų perspėjimai dėl atlydžio ir lijundros išsipildė su kaupu. Jau antrą parą gyventojai priversti rizikuoti savo saugumu, daliai nepavyko išvengti plikledžio pavojaus, todėl keliones užbaigė ligoninės priimamajame. Štai vilniečiai neslepia nusivylimo ir pykčio, kad šaligatviai mieste itin slidūs, o gatvių prižiūrėtojų – nė kvapo. Miestiečiai netgi juokauja, kad savivaldybė su meru priešakyje juos tiesiogine ir perkeltine prasmėmis paliko ant ledo.

„Vilnius nebeturi mero“

Vilnietė Veronika LRT.lt pasakojo jau antradienio vakarą pastebėjusi, kad šaligatviai buvo slidūs. Kadangi meteorologai iš anksto įspėjo apie per šalį slenkančią lijundrą, pašnekovei kilo klausimų, kodėl gatves prižiūrinčios įmonės prevenciškai nepabarstė šaligatvių ir taip neužtikrino žmonių saugumo.

Antradienį vilniečius pasitiko sudėtingos oro sąlygos / D. Umbraso/LRT nuotr.

„Vakar vakare vedžiau vaiką į būrelį ir jau tada šaligatviai buvo slidūs, apie plikledį sinoptikai pranešė dar anksčiau, tikėjausi, kad per naktį tikrai bus susizgribta ir bus pabarstyti bent jau pagrindiniai šaligatviai, kuriais naudojasi daug žmonių. Tačiau ryte teko labai nusivilti, nes nei prie namų, nei prie darbo nepamačiau nė vieno pabarstyto šaligatvio“, – pasipiktinimo neslėpė ji.

Šioje situacijoje Veronika pasigedo ir aktyvesnio miesto savivaldybės įsitraukimo pasirūpinant miestiečių gerove, mat būtent ji atsakinga už aplinką prižiūrinčių įmonių kontrolę bei darbų kokybę.

„Manau, kad tai yra apsileidimas, juk galima, matant sąlygas, žengti ekstra mylią dėl vilniečių. Tai, kad meras grasina baudomis, vilniečių neguodžia, dabar dauguma galvoja, kaip be traumų nueiti iš taško A į tašką B. Pasiūlymas niekur neiti apskritai keistas, žmonės dirba, vaikai mokosi, o ir Kalėdos jau čia pat. Toks jausmas, kad Vilnius nebeturi mero ir vilniečiai niekam nerūpi, esame palikti ant ledo“, – LRT.lt pasakojo vilnietė.

„Laukė ledo žaidynės“

Kita vilnietė Liucija portalui pasakojo dar ankstyvą rytą supratusi, kad išėjus į darbą jos lauke lauks žiemiški iššūkiai.

„Jau ryte pažadino bildesys, lyg griūtų namas. Nuo stogo krito sniegas ir varvekliai, o tai nežadėjo nieko gero. Maža to, miesto gatvėse laukė ledo žaidynės: nežinojai, ką atneš naujas posūkis – barstytą ar nebarstytą gatvę. Buvo matyti, kad šaligatviai bent jau miesto centre tikrai nukasami ir barstomi, bet kyla klausimas, kurios gatvės ar pastatai šiame sąraše pirmi?“ – retoriškai klausė mergina.

Anot Liucijos, trečiadienį ryte keliaujant į darbą buvo akivaizdu, kad su iššūkiais susidūrė ne tik pėstieji, bet ir vairuotojai.

„Nustebino vaizdas Pylimo gatvėje, ten apie 8.15 val. buvo galima pamatyti virtinę susigrūdusių troleibusų, vienas nebepavažiavo apskritai. Teko kliautis kojomis, bet kiekvienas žingsnis galėjo būti lemtingas. O varvekliai krito toliau“, – tęsė pašnekovė.

Liepa pasakojo, kad į darbą atvyko su panašiais įspūdžiais. Ji teigė taip pat dar vakare pastebėjusi prastą situaciją gatvėse, todėl tikėjosi, kad ryte padėtis bus geresnė.

„Suprantu, kad tikriausiai sunku pasirūpinti visais šaligatviais, tačiau labiausiai pykdė tai, kad sudėtingiausia padėtis buvo prie viešojo transporto stotelių, kur žmonės skubėdami ir į taip užgrūstus autobusus dar ir slidinėja bei rizikuoja susižeisti. O blogiausiu atveju – gali palįsti po autobusu.

Be to, nuo 7 iki 8 valandos ryto važiuodama per Baltupius, Jeruzalę, Karoliniškes nemačiau nė vieno žmogaus, kuris barstytų šaligatvius ar kitaip jais rūpintųsi“, – su skaitytojais savo įspūdžiais dalijosi Liepa.

Savivaldybė: „situaciją stebime kasdien“

Kaip LRT.lt teigė Vilniaus miesto savivaldybės Rinkodaros ir komunikacijos skyriaus ryšių su žiniasklaida specialistas Gabrielius Grubinskas, su šaligatvių valymu besirūpinančiomis įmonėmis savivaldybės atstovai kalbasi kasdien, vyksta pasitarimai, išskiriamos problemiškiausios vietos, kurioms reikia skirti daugiau dėmesio.

„Taip pat, atsižvelgiant į sinoptikų prognozes, sudaromi planai, kaip pasiruošti ekstremalioms sąlygoms, tokioms kaip gausus snygis, plikledis ir panašiai. Svarbu pabrėžti, kad šaligatvių slidumą lemią ir jo danga – pavyzdžiui, betoninės plytelės gali būti slidesnės nei asfaltinė danga“, – teigė jis.

Anot G. Grubinsko, savo iniciatyva savivaldybė suintensyvino teritorijų valymų patikrinimus, tuo rūpinasi tiek seniūnijų, tiek savivaldybės specialistai.

„Operatyviai vertinami gyventojų nusiskundimai, pagal kuriuos įmonės taip pat paraginamos atkreipti dėmesį į nenuvalytas ar mažiau nuvalytas vietas. Vakar pranešimų apie slidžias šaligatvių atkarpas savivaldybė nebuvo gavusi, šiandien esame gavę beveik 20 skundų. Visi jie vertinami: įmonės iškart informuojamos, kad nuvalytų vietas, dėl kurių gauti skundai, o patys skundai, atsižvelgiant į objektyvius kriterijus, yra nagrinėjami ir įmonėms pasibaigus mėnesiui gali būti taikomi išskaitymai pagal sutartyse numatytus dydžius“, – dėstė savivaldybės atstovas.

Artimiausias šaligatvių barstymui skirtos smėlio / druskos dėžių vietas gyventojai gali pasitikrinti čia.

Dirba nepertraukiamai

Vilniaus miesto savivaldybės įmonės „Grinda“ Komunikacijos departamento skaitmeninės rinkodaros specialistė Vaida Daiginaitė atkreipė dėmesį, kad pastarosiomis dienomis eismo situacija sudėtinga visoje Lietuvoje, tad Vilnius nėra išimtis.

„Plikledis yra vienas bjauriausių, sunkiai suvaldomų žiemos kaprizų. Lyja ir šąla visur vienu metu, o lietus sparčiai keičia druskos tirpalo koncentraciją – druskos veikimo efektyvumas krinta“, – teigė ji.

Anot „Grindos“ atstovės, įvertinus susiklosčiusias meteorologines sąlygas, pagrindinėse miesto arterijose eismas vyksta be didesnių trikdžių.

„Visi „Grindos“ žiemos technikos vienetai dirba nepertraukiamu režimu. Vien per vakar dieną buvo atliktas 161 reisas, išbarstyta 633 t techninės druskos ir 184 kub. m smėlio-druskos mišinio. Šiąnakt barstytuvai dirbo nuo 3 val. nakties iki pat rytinių eismo srautų pradžios, žiemos technika dirba ir šiuo metu“, – kalbėjo įmonės atstovė.

Ligonines užplūdo susitraumavusieji

Anot Respublikinės Vilniaus universitetinės ligoninės atstovės Astos Bagdonavičienės, antradienį į Skubios pagalbos skyrių kreipėsi 283 pacientai, 125-iems iš jų prireikė traumatologinio pobūdžio pagalbos.

„Šis skaičius nedaug viršija mūsų standartinį paros vidurkį (apie 100-120 traumuotų pacientų), tačiau pasižymėjo rimtesniais atvejais, nes net 19 pacientų teko hospitalizuoti dėl įvairių kaulų lūžių, kuriems reikalingas jau operacinis gydymas – tai beveik dvigubai daugiau nei įprastai“, – BNS trečiadienį teigė ji.

Dėl slidžių šaligatvių rizikuoti savo sveikata ir išbandyti kaulų tvirtumą rizikavo ne tik vilniečiai, bet ir kitų miestų gyventojai.

LSMU Kauno ligoninės Komunikacijos ir rinkodaros skyriaus vadovas Saulius Tvirbutas informavo, kad Traumatologijos punkte per praėjusią parą dėl patirtų traumų sulaukta 214 pacientų – maždaug dvigubai daugiau nei kitomis dienomis.

„Vyravo darbingo amžiaus žmonės, kuriems nepavyko nuvykti į darbovietes. 38 žmonės paguldyti į ligoninę stacionariam gydymui. Šiems pacientams prireikė operacijų dėl šlaunikaulių, blauzdikaulių, kulkšnių lūžių“, – detalizavo jis.

Pasak S. Tvirbuto, trečiadienio rytas buvo ramesnis, vyravo įprasti pacientų srautai, nors neatmetama tikimybė, kad dėl vis dar slidžių kelių patyrusių traumas žmonių gali būti daugiau nei įprasta.

Tuo metu Klaipėdoje antradienį fiksuotos septynios traumos. „Vakar dieną fiksavome septynias traumas. Palyginus su situacija, kokia buvo iš ryto Klaipėdoje, visiškas ledas tiek gatvėse, tiek šaligatviuose, labai menkai nukentėjo žmonės. Dvi paauglės paslydo, susitraumavo rankas, šiek tiek vėliau vyriškis dėl galvos traumos. Kreipėsi trys vyrai, vėliau vienas atsisakė“, – sakė Klaipėdos greitosios mediciniės pagalbos stoties pavaduotoja Nijolė Dambrauskienė.