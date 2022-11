„Tiesiog rizikuoju būti partrenktas“: ilgus metus nesureguliuojami garsiniai šviesoforai neregiams, o daug kur jų net nėra

Pritaikyti šviesoforus regos negalią turintiems gyventojams tampa vis didesniu išbandymu. Aklieji ir silpnaregiai sako, kad garsiniai šviesoforai šalyje nesureguliuoti, o daugumoje miestų jų apskritai nėra, todėl keliauti vieniems tampa per daug pavojinga.

Regos negalią turintis klaipėdietis Jonas Petrauskas į darbą viešuoju transportu vyksta kasdien, tačiau norint nueiti iki stotelės, tenka keliauti per perėjas. Vyras sako, kad Klaipėdoje trūksta garsinių šviesoforų ir tik keli iš jų mieste pritaikyti akliesiems ir silpnaregiams.

„Kai einame per gatvę, mes turime spėti, ar galime, ar ne. Aišku, klausomės važiuojančių mašinų, bet kartais gali pasitaikyti, kad tuo momentu mašinų nėra, tai aš tiesiog rizikuoju būt partrenktas“, – pasakoja vyras.

Tačiau tai ne vienintelė problema su kuria susiduria ne tik Klaipėdos, bet ir visos šalies aklieji ir silpnaregiai. Neregys Alvydas Valenta pastebi, kad dauguma garsinių šviesoforų nesureguliuoti, o jų signalai per silpni. Sostinėje, Algirdo gatvėje neseniai įrengti šviesoforai skleidžia signalą net ir degant raudonai.

„Tam, kad žmogus susiorientuotų, kur spausti, nuolatinis taksėjimas, bet žmogus, nežinantis taksėjimo, gali palaikyti garsinio šviesoforo signalu ir tiesiog pereiti per raudoną šviesą“, – pastebi A. Valenta.

Šviesoforas / Shutterstock nuotr.

Pasak neregio, vien Vilniuje galima išgirsti bent penkis skirtingus garsinių šviesoforų signalus. Vyras pasakoja, kad dėl to sudėtinga orientuotis mieste ir dauguma aklųjų keliauti vieni nebegali. Be to, dideliu iššūkiu tampa ir gatvėje esančios salelės – nusigavus iki jų, negalią turintys asmenys, nebegirdi šviesoforo signalo.

Pasak Aklųjų ir silpnaregių sąjungos atstovo, kasmet prašoma šviesoforus sutvarkyti, tačiau situacija nesikeičia.

„Tai nėra kažkokia brangi problema, kuri kainuotų labai didžiulius pinigus. Viso masto gal iš karto ir neįmanoma padaryti, bet visgi jau praėjo 30 metų“, – prabrėžia LASS Klaipėdos miesto filialo pirmininkas Mindaugas Triušys.

Neregiai / AP nuotr.

Kaip teigia aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas, šalyje trūksta garsinių šviesoforų reglamentavimo. Kol kas teisės aktuose nurodomos tik bendros įrengimo taisyklės, nenumatoma koks turėtų būti garsinio šviesoforo skambėjimo dažnumas ar stiprumas.

„Atsiranda ta interpretacija savivaldybėms, nes kiekviena savivaldybė yra atsakinga už savo šviesoforų įrengimą. Žmogus su regėjimo negalia atvykęs iš Kauno į Vilnių arba atvirkščiai, dažnu atveju gali ne tik nepereiti gatvės, bet ir turėti incidentą su transporto priemone“, – tvirtina Aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas Paulius Kalvelis.

Susisiekimo ministerija situacijos komentuoti nesutiko ir pasiūlė dėl šviesoforų reguliavimo kreiptis į savivaldybes. Tačiau Aklųjų ir silpnaregių sąjungos pirmininkas sako, kad su ministerija susisiekta ir artimiausiu metu bus inicijuojama darbo grupė. Tikimasi, kad joje bus aptarta nauja šviesoforų įrengimo tvarka.