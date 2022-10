Laukia pokyčiai dėl vairuotojo pažymėjimo galiojimo: policija paaiškino, kaip vyks patikros keliuose

Neraminantys signalai dėl vairuotojų sveikatos problemų nulemtų avarijų Seimo narius paskatino imtis pokyčių. Atsižvelgdami į situaciją, parlamentarai nusprendė sustabdyti vairuotojo pažymėjimo galiojimą, jei asmens sveikatos pažyma taip pat bus pasibaigusi. Lietuvos kelių policijos tarnybos (LKPT) atstovai tikina, kad šis pakeitimas kelyje nesukels didesnių nepatogumų nei vairuotojams, nei pareigūnams.

Vairuotojo pažymėjimas nustos galioti automatiškai

LRT.lt primena, jog spalio pradžioje Seimo nariai priėmė naujas įstatymo pataisas, kuriomis įtvirtinta, jog nepasitikrinusių sveikatos nustatytu periodiškumu vairuotojų turimi vairuotojo pažymėjimai bus skelbti negaliojančiais. Pataisos įsigalioja nuo 2024 m. sausio 1 d.

Pagal dabartinę tvarką vairuotojo pažymėjimai išduodami ne ilgesniam kaip 10 metų laikotarpiui, o teisė vairuoti C1, C1E, C, CE, D1, D1E, D, DE kategorijų transporto priemones galioja ne ilgiau kaip 5 metus nuo vairuotojo pažymėjimo išdavimo dienos.

Lietuvos respublikos vairuotojo pažymėjimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Norint gauti vairuotojo pažymėjimą, „Regitroje“ taip pat privalu pateikti galiojančią medicininę pažymą. Dabar išduota medicininė sveikatos pažyma vairuotojo pažymėjimui galioja 10 metų (A, AM, B kategorijai), profesionalų – 2 metus (C, D kategorijoms). Minėtam terminui suėjus, reikia vėl iš naujo atlikti medicininę patikrą, tačiau kai kurie to nepadaro.

Atsižvelgdama į tai, Vidaus reikalų ministerija pasiūlė medicininės pažymos galiojimą tiesiogiai susieti su vairuotojo pažymėjimo galiojimo trukme. Tai reiškia, kad nustojus galioti medicininei pažymai, vairuotojai nebegalėtų dalyvauti eisme.

„Nepasitikrinusių sveikatos Vyriausybės ar jos įgaliotos institucijos nustatytu periodiškumu vairuotojų turimi vairuotojo pažymėjimai vidaus reikalų ministro nustatyta tvarka skelbiami negaliojančiais. Pašalinus priežastis, lėmusias vairuotojo pažymėjimo paskelbimą negaliojančiu, vairuotojo pažymėjimas skelbiamas galiojančiu automatinėmis priemonėmis tai pažymint Lietuvos Respublikos kelių transporto priemonių vairuotojų registre“, – rašoma priimtose įstatymo pataisose.

Lietuvos respublikos vairuotojo pažymėjimas / E. Blaževič/LRT nuotr.

Pareigūnų darbo nekeičia

Vos tik priėmus šias pataisas vairuotojams ėmė kilti klausimų, kaip vyks teisę vairuoti suteikiančių dokumentų galiojimo patikra. Žmonės taip pat ėmė nuogąstauti, kad įsigaliojus naujai tvarkai vairuotojų patikra keliuose užsitęs ilgiau ne įprastai.

„Nors vairuotojo pažymėjimas ir nustos galioti, bet jis toliau liks žmogaus rankose. Kai kurie vairuotojai galbūt net nesupras, kad važinėja su negaliojančiu dokumentu. O kai sustabdys policija, panašu, kad kaskart teks kompiuteryje tikrinti, ar vairuotojo pažymėjimas galioja, nes ant jo nurodyta galiojimo data dar negarantuos, kad taip ir yra“, – portalui kalbėjo vairuotojas Linas.

LKPT Administracinės veiklos ir eismo priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė Jorūnė Liutkienė LRT.lt patikino, kad priimti Saugaus eismo automobilių keliais įstatymo pakeitimai Kelių policijos pareigūnų darbe iš esmės nieko nekeičia.

„Kaip iki šiol policijos pareigūnai, sustabdę transporto priemonę, patikrindavo informaciją apie asmens teisę vairuoti transporto priemonę per specialią aplikaciją, lygiai taip pat tikrins ir ateityje.

Jorūnė Liutkienė / G. Minelgaitės-Dautorės nuotr.

Dabar, įvedus asmens duomenis, galima matyti, ar vairuotojo pažymėjimas galioja, ar nėra atimta teisė vairuoti, ar transporto priemonei atlikta techninė apžiūra, ar ji apdrausta. Greičiausiai ji pasipildys duomenimis apie vairuotojo pažymėjimo sustabdymą dėl sveikatos pažymėjimo nebuvimo“, – komentavo Kelių policijos atstovė.

J. Liutkienė atkreipė dėmesį, kad pakeitimai dėl vairuotojo pažymėjimo galiojimo sustabdymo pasibaigus sveikatos pažymėjimui įsigalios nuo 2024 m. sausio 1 d., todėl iki to laiko „Regitra“ Kelių transporto priemonių vairuotojų registre atliks reikalingus pakeitimus ir perkels duomenis iš e-sveikatos ir susies visus reikalingus duomenis.

„Policijos pareigūnai naudosis atnaujinta duomenų baze, kurioje, kaip ir dabar, bus matoma vairuotojo pažymėjimo būsena. Jei pažymėjimo galiojimas bus sustabdytas dėl sveikatos, policijos pareigūnai tokią informaciją matys“, – dar kartą akcentavo pareigūnė.

Policijos reidas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Visgi į klausimą, ar dėl šios procedūros vairuotojų patikros galėtų užsitęsti ilgiau nei įprastai, Kelių policija neatsakė.

Dėl sveikatos problemų – daugiau avarijų

Lietuvos transporto saugos administracijos (LTSA) Priežiūros departamento vyresnysis patarėjas Justas Petrauskas LRT.lt yra minėjęs, kad pastaraisiais metais fiksuojama vis daugiau atvejų, kai avarijos kelyje nutinka būtent sunegalavus vairuotojui.

„Pastaruoju metu pradėjo kelti nerimą tendencija, kai eismo įvykiai nutinka dėl vairuotojų sveikatos sutrikimų. Tokie eismo įvykiai žiniasklaidoje galbūt rečiau nuskamba, bet tokią tendenciją mes, deja, tirdami avarijas, pastebime. 2020 m. tai sudarė apie 3 proc. visų tirtų eismo įvykių, o praėjusiais metais – 5 proc. Ir dar kai kurie atvejai nėra baigti tirti, nes ekspertizės užtrunka, tad šis skaičius gali dar didėti“, – sakė J. Petrauskas.

Pašnekovas svarstė, kad tam įtakos galėjo turėti ir pandemija: žmonės buvo sėslesni, mažiau judėjo, o tai galėjo paveikti žmonių sveikatą.