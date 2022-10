Ministerija: galimybė keliauti rajonuose žmonėms liks, su savivaldybėmis tariamasi dėl traukinių maršrutų ir tvarkaraščių

Susisiekimo ministerija ieško būdų, kaip išlaikyti šiuo metu esamus traukinių maršrutus regionuose. Kartu su Rokiškio, Radviliškio, Šiaulių, Akmenės, Mažeikių ir Panevėžio savivaldybėmis Susisiekimo ministerijos vadovai nuotoliniu būdu aptarė vietinio susisiekimo geležinkeliais organizavimo klausimus, rašoma ministerijos pranešime žiniasklaidai.

Susitikime buvo konstatuota kad UAB „LTG Link“ neužtikrino pakankamo bendradarbiavimo su savivaldybėmis, o kiekvienoje savivaldybėje susiklosčiusi padėtis dėl jos maršrutų tinklo turėtų būti vertinama individualiai, bendrų pokalbių su specialistais metu. „LTG Link“ atstovai patikino, kad imsis aktyvių veiksmų, siekdami susitikti su visomis savivaldybėmis, diskusijoje aptarti šiuos klausimus ir rasti galimus sprendimus.

„Atsakingai vertiname visus šiuo metu esamus traukinių maršrutus, taip pat galimybę keisti juos naujais, valstybės biudžetui mažiau nuostolingais maršrutais. Tačiau ypač svarbu atsižvelgti į kiekvieno regiono ypatumus ir aptarti visus galimus variantus su savivaldybėmis, kad gyventojams būtų užtikrintos kuo patogesnės ir kokybiškesnės susisiekimo paslaugos. Žmonėms galimybė keliauti išliks, atsižvelgiant į turimą biudžetą, todėl dabar svarbu suderinti lūkesčius ir finansus“, – susitikime kalbėjo susisiekimo viceministras Mindaugas Tarnauskas.

Mindaugas Tarnauskas / Ministerijos nuotr.

Pasak viceministro, tikslas – kuo labiau populiarinti geležinkelius kaip „žalią“, saugų ir patogų viešąjį transportą. Tam reikia ir savivaldybių pastangų bei suderinimo su vietinio susisiekimo maršrutais. Taip pat svarbus ir finansinis indėlis, nes Lietuvoje, kaip ir kitose ES šalyse, keleivių vežimas viešuoju transportu yra subsidijuojamas, taip paskatinant gyventojus rinktis mažiau taršų viešąjį transportą. Pastaraisiais metais Lietuvoje valstybės kompensacija maršrutų nuostoliams padengti priartėjo prie 40 mln. eurų per metus.

Galimybė savivaldybėms prisidėti prie viešojo susisiekimo finansavimo yra numatyta Geležinkelių transporto kodekse.

Lietuvos geležinkeliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Savivaldybėms nusprendus neprisidėti prie nuostolių kompensavimo, vietoje šiuo metu egzistuojančių kelių besidubliuojančių maršrutų siūloma, kad keleiviai galėtų būti vežami vienu nauju maršrutu Mažeikiai–Panevėžys. Šis maršrutas padengtų didžiąją dalį kelionių geležinkelių transportu šiaurės Lietuvoje poreikio, tačiau diskutuojant apie tai neturėtų būti užmiršti ir savivaldybių gyventojų lūkesčiai bei paslaugų poreikis jas gauti laiku.

Be to, ir toliau išliktų dabartiniai traukinių maršrutai Vilnius–Šiauliai, Vilnius–Klaipėda, Kaunas–Šiauliai, kuriais kursuodami traukiniai kelis kartus per dieną stoja Šiauliuose ir Radviliškyje. Bus išsaugotas maršrutas Klaipėda–Šilutė, kadangi tai yra nauja ir besiformuojanti kryptis.

Lietuvos geležinkeliai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Taip pat labai svarbu su geležinkelių maršrutais suderinti ir viešąjį transportą.

Susisiekimo ministerijos atstovai susitikime pakvietė savivaldybes kartu su „LTG Link“ bendradarbiauti ir ieškoti galimybių atliepti savivaldybių poreikius bei galimų priemonių, skatinančių keleivius rinktis keliones traukiniais, taip siekiant išlaikyti, o gal netgi didinti keleivinių traukinių maršrutų skaičių ateityje.