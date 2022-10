Neringiškiams – apkartusi staigmena: kelto laukia ir po valandą, o vakarais ir naktį jaučiasi atskirti

Nauji keltų, plaukiojančių tarp Klaipėdos ir Kuršių nerijos, tvarkaraščiai tapo nemalonia staigmena neringiškiams ir šio krašto svečiams. Tvirtinama, kad praretėjus keltų pasitaiko, jog ne visi eilėje laukiantieji telpa į atplaukusį laivą, tuomet galimybės pasiekti kitą krantą tenka laukti net ir valandą. Pokyčius kritikuojantis Neringos meras Darius Jasaitis akcentuoja, kad tokios situacijos vėl kursto kalbas apie tilto poreikį. Bendrovė „Smiltynės perkėla“ pripažįsta žinanti gyventojų pastabas, bet tikina, jog formuojantis spūstims keltai plaukioja nepaisant grafiko.

„Prasideda perkėlos linksmybės“, – dalindamiesi vaizdais su pasikeitus keltų tvarkaraščiams prie „Smiltynės perkėlos“ nutįsusiomis automobilių eilėmis socialiniuose tinkluose rašė neringiškiai.

„Smiltynės perkėla“, kelto laukiančiųjų eilės / STOP kadras

Iki spalio iš Naujosios perkėlos keltai kursuodavo kas 20 min., o dabar nuo 19 iki 7 ryto keltas kursuoja kas valandą, ryto ir vakaro piko valandomis – kas 20 min., o dieną plaukiama kas 40 min.

Paskutinis keltas iš Klaipėdos į Smiltynę išplaukia 23 val.

Panašiai keltų darbo ritmas keitėsi ir Senojoje perkėloje, kur keliami tik pėstieji ir dviratininkai – ryto piko valandomis keltas plaukioja kas pusvalandį, o įprastu metu – kas valandą. Paskutinis keltas iš Klaipėdos į Smiltynę išplaukia 20 val.

Naujasis bendrovės „Smiltynės perkėla“ keltas / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Neringiškiai jaučiasi atskirti – po 20 val. grįžti namo tapo itin sudėtinga

Neringos bendruomenės „Neringos forumas“ pirmininkas Viktoras Valceris LRT GIRDI teigė, kad žmonės supranta situaciją ir bendrovės motyvus, jog keltų reisai retinami taupymo sumetimais, tačiau pokyčiai gyventojams nėra palankūs. Tam tikra prasme, žmonės jaučiasi atskirti nuo greta esančios Klaipėdos.

„Nepatenkintų yra dėl to, kad kai kuriomis valandomis yra netgi valandos tarpas tarp keltų. Tai žmogui kartais pavėlavus į vieną keltą, tektų laukti dvi valandas prie kelto. Ypač nepatenkinti dėl to, kad vakaro valandomis keltai yra visiškai sumažinti. Be to, nebėra autobusų vakaro metu į Neringą. 20 val. paskutinis autobusas ir vėliau pakliūti žmonės į namus nebegali. Žinoma, su tokiomis problemomis susiduria ir miesto svečiai, kurių dar šiek tiek yra Neringoje“, – dėstė V. Valceris.

Smiltynės perkėla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Nepatogumų patiria ir antruosius namus Neringoje turintys kitų miestų gyventojai, kurie po savaitgalio kurorte traukia atgal ir laukdami rečiau nei įprasta plaukiojančių keltų turi praleisti nemažai laiko.

Tiesa, neringiškiams kyla klausimų dėl to, ar būtent šiuo metu „Smiltynės perkėlai“ būtina taip smarkiai taupyti nes, pasak gyventojų, bendrovė dirba pelningai, gauna valstybės dotacijas.

„Galėtų daugiau tų reisų daryti ir atsižvelgti į neringiškių pageidavimus ir norus“, – pastebėjo pašnekovas.

Anot V. Valcerio, keltų tvarkaraščių pokyčiai žmonėms buvo staigmena – iki imantis permainų žmonės apie tvarkaraščių pakeitimus nieko nežinojo ir šis klausimas su bendruomene esą svarstytas nebuvo.

„Galėjo pasitarti su miesto gyventojais ar bendruomenėmis, kurios čia yra arba su savivaldybės administracija ir tą grafiką paderinti. Kaip visada, padaro ir tik po to prasideda diskusijos“, – sakė V. Valceris.

Smiltynės perkėla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Neringos meras: keltų tvarkaraščių pokyčiai vėl kursto kalbas apie tilto į Neringą poreikį

Tai, jog permainos gyventojams kelia nepatogumų tvirtino girdėjęs ir Neringos meras D. Jasaitis. Dabar esą pasitaiko, kad ne visi per laiką, kol laukiama kelto, susikaupiantys automobiliai telpa į atplaukusį laivą, tad kartais net ir laiku atvykusiems žmonėms persikelti į kitą krantą nepavyksta.

„Pirmas nepatogumas, su kuriuo susidūrė gyventojai ir nusivylė yra tai, kad anksčiau būdavo tvarka, kad jeigu žmogus spėja pagal tvarkaraštį, bet netelpa, tada atplaukia kitas keltas. Dabartinis grafikas to nedaro ir žmonės priversti laukti, kada bus kitas keltas. Kai iš Klaipėdos būna kas valandą, tai atvažiavai, netilpai – valandą stovi. Didžiulis nepatogumas. Dabar išeina, kad įmonė taupo neringiškių arba į Neringą vykstančių sąskaita“, – dėstė D. Jasaitis.

Darius Jasaitis prie savo būsto / N. Jankausko/LRT nuotr.

Ir pats meras pasakojo neseniai patyręs nepatogumų kai vieną šios savaitės vakarų grįžtant iš oficialaus renginio Klaipėdoje, kelto į Kuršių neriją teko laukti visą valandą.

Dėl tokios tvarkos gyventojai esą gali praleisti ilgai planuotus vizitus pas gydytojus ar į kitas institucijas, kur apsilankymo laikai planuojami iš anksto.

„Šeštadienį man buvo skambutis, kad žmogus atvažiuoja į Klaipėdą ir jam sako, kad kitas keltas bus tik už valandos ir dvidešimt minučių. Tai jis sako, kad iš Kauno atvažiavo greičiau nei dabar persikels keltu ir dar mūsų prastoku keliu važiuos iki Nidos. Keistai atrodo, kai 200 km ilgio kelionė trunka trumpiau nei praleidi plaukimui per marias 500 ar 800 m“, – pastebėjo Neringos meras.

Naujoji perkėla, pirmumo eilė / „Smiltynės perkėla“ nuotr.

D. Jasaitis pastebėjo, kad dabartinis keltų grafikas yra kompromisinis ir bendrovė „Smiltynės perkėla“ kiek pakoregavo savo pirminius planus po to, kai juos aptarė su Neringos valdžios atstovais.

„Dabartinis grafikas yra toks, dėl kurio mes sutarėme, bet dėl kurio mes, žinoma, nesame laimingi. Turime instituciją – priešgaisrinę tarnybą, kurie keičiasi 7.30 val. Toks yra visos Lietuvos tarnybos pasikeitimo grafikas. Tiems žmonėms, kurie vyksta iš Kretingos, iš Klaipėdos rajono, iš Šilutės dirbti į Nidą, reikia atvažiuoti valanda anksčiau į darbą. Kai kurie keliasi 5 val. ryto, nes vėlesniu keltu jie vėluoja, o tuo keltu, kuris jiems būtų patogus – nėra. Tai vėlgi, tarnybai, ko gero, reikės mokėti jiems už viršvalandžius darbe, nes kelionė yra įskaičiuota į darbą. Tai valstybė patirs išlaidas, o „Smiltynės perkėla“ bus laiminga taupydama, bet valstybė šioje vietoje nesutaupys nieko“, – kritikos žėrė D. Jasaitis.

„Smiltynės perkėla“ / R. Rumšienės/LRT nuotr.

Meras akcentavo, kad praretėję grafikai tarp neringiškių vėl ėmė kurstyti kalbas apie tiltą tarp Neringos ir Klaipėdos, nors jau kurį laiką tokios kalbos ir buvo pritilę. Pasak D. Jasaičio, nepatogūs keltų tvarkaraščiai Neringai reiškia ir prarastą tam tikrą dalį turistų.

„Yra dar vienas pasiūlymas – „Smiltynės perkėlą“ perduoti Neringos savivaldybei. Tada jau tik mes patys galėtume save kaltinti dėl keltų dažnumo arba retumo, nebuvimo pinigų ar kažko ir dėl savo svečių atsiplukdymo pas save. Mes jau žinome, kada mums reikia ir derintume. Įsivaizduokite, „Smiltynės perkėla“ padaro viena – mums reikia keisti autobusų maršrutus. Kalbama apie tai, kad autobuso maršrutas gali dirbti porą metų tuščias, kol žmonės pripranta, kad jis tikrai bus ir į Neringą bus galima atvažiuoti ir grįžti. Ir staiga tau partneriai pasako, kad šito kelto nebebus, 20 val. į Neringą atvykti viešuoju transportu nebegalima. Kai Klaipėdoje yra spektakliai, krepšinio varžybos ir visi kiti dalykai, o tau pasako: viskas, Senojoje perkėloje 20 val. yra padedamas taškas. Gyvename visiškoje saloje, palikti ir, maždaug, gyvenkite, kaip norite neturėdami nieko“, – kritikos negailėjo D. Jasaitis.

Kerčės tiltas (asociatyvi nuotr.) / AP nuotr.

„Smiltynės perkėla“ tikisi sutaupyti, tačiau negali įvardyti prognozuojamos sumos

Gyventojų bei Neringos valdžios kritikos sulaukusios bendrovės „Smiltynės perkėla“ atstovai aiškina, kad keltų tvarkaraščiai keisdavosi kasmet atėjus rudeniui, tačiau šiemet permainos kiek ryškesnės taupymo sumetimais.

„Pagrindinis sprendimas retinti keltų grafiką yra, aišku, sezonas. Mes kiekvieną sezoną tą darome po vasaros sezono, nes ateina ruduo, žiema – transporto priemonių sumažėja. Kitas apsektas, kuris smarkiau praretino keltų reisus nei kiekvienais metais, tai yra energetinių resursų taupymas. Tai tikriausiai visus mus liečia ne tik Lietuvoje, bet ir Europoje ir pasaulyje“, – aiškino įmonės pardavimų ir klientų aptarnavimo direktorius Darius Undžys.

Smiltynės perkėla / D. Umbraso/LRT nuotr.

Tiesa, kol kas bendrovė negali įvardyti, kiek pinigų tikisi sutaupyti keltams plaukiant lėčiau.

„Čia išeina kaip išjungiamos šviesos efektas. Jeigu lempa dega nuolatos, tai aišku, kad ji suvalgys daugiau energijos, jeigu išjunginėsi išeidamas iš kambario, tai žinoma, kad pavyks sutaupyti. Kiek sutaupys – kol kas skaičių neturime. Žiūrėsime, stebėsime, matuosime, bet akivaizdus sutaupymas tikrai bus“, – sakė D. Undžys.

Pašnekovas akcentavo, kad ir pasikeitusiuose tvarkaraščiuose yra išsaugoti visi reisai, kurie užtikrina gyventojams galimybę nuvykti į darbus ir iš jų grįžti – ryte ir vakare plaukiama kas 20 min., kaip ir vasaros sezono metu.

„Tik dieną ir vakare yra praretinti. Be abejo, ir naktiniai reisai nusiėmė“, – pastebėjo D. Undžys ir pridūrė, kad tikimybė, jog gali tekti palaukti kelto yra tiek vasarą, tiek šaltuoju metų sezonu, tad žmonių prašoma planuoti savo keliones.

„Smiltynės perkėla“, kelto laukiančiųjų eilės / STOP kadras

Vos tik pasikeitus keltų tvarkaraščiams nutįsusios automobilių eilės, anot bendrovės atstovo, yra labiau momentinis reiškinys nei tendencija.

Tvirtinama, kad jeigu į vieną atplaukusį keltą visi norintieji plaukti netelpa, jų paimti visuomet atplaukia kitas keltas ir numatyto grafikos nepaisoma.

„Tuos kamščius tikrai nuolatos stebime, žiūrime ir reaguojame į keleivių prašymus, jeigu tai būna kažkoks nestandartinis reisas arba nestandartinę valandą planuojamas didesnis automobilių kiekis“, – aiškino D. Undžys.