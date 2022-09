Trečiadienį policija rengia draugiškus reidus: taikosi į važiuojančius be keleivių

Trečiadienį, rugsėjo 21-ąją, trečiadienį, minint Europos dieną be žuvusiųjų keliuose (angl. European Day Without A Road Death) ir Europos kelių policijos tinklo ROADPOL iniciatyva visoms šalims vieningai siekiant, kad būtų išvengta žūčių keliuose, bei Tarptautinės dienos be automobilio išvakarėse Lietuvos policija kartu su Aplinkos ministerija vykdo prevencinę priemonę ir ragina vairuotojus dažniau pasirinkti alternatyvias transporto priemones, rašoma pareigūnų pranešime.

Policijos pareigūnai tikrina pažeidimus, primena vairuotojams apie saugumą, atidumą, pareigas kelyje ir ragina tausoti aplinką – t. y. bent dienai palikti automobilį namie ir rytoj miestuose persėsti į nemokamą viešąjį transportą. Jiems dovanojami viešojo transporto bilietai.

Draugiškas policijos ir aplinkosaugininkų reidas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Akcijos tikslas – ne tik priminti saugumo principus, bet ir paskatinti vairuotojus keisti įpročius ir paraginti į darbą, susitikimus ar kitų reikalų tvarkyti vykti autobusu, troleibusu arba rinktis kelionę dviračiu, paspirtuku, pėsčiomis.

Reidai vyksta penkiuose didžiausiuose šalies miestuose. Juose dalyvauja Lietuvos kelių policijos tarnybos Specialios paskirties skyriaus, Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Panevėžio ir Šiaulių apskričių vyriausiųjų policijos komisariatų ekipažai.

Draugiškas policijos ir aplinkosaugininkų reidas / E. Ovčarenko/BNS nuotr.

Kaune rengiamoje akcijoje dalyvauja Lietuvos Respublikos aplinkos ministras Simonas Gentvilas ir Aplinkos apsaugos agentūros darbuotojai. Reido metu aplinkosaugininkai matuoja ir sustabdytų automobilių taršą.

Rugsėjo 16–22 dienomis Lietuvoje ir visoje Europoje vyksta Europos judumo savaitės bei Europos kelių policijos tinklo Saugumo dienų renginiai.