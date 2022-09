Siekiant padėti Ukrainai rasti alternatyvius krovinių vežimo maršrutus, Lietuva ir Lenkija susitarė stiprinti Šiaurės–Pietų transporto koridorių, jungiantį Baltijos, Juodąją ir Egėjo jūras tiek keliais, tiek europiniu geležinkeliu.

Abi šalys taip pat sieks, kad transkaspijos tarptautinis koridorius būtų sujungtas su Baltijos jūra per Lenkiją ir Lietuvą, be to, norima sujungti ir Juodosios–Baltijos jūrų geležinkelio jungtis.

Lietuva ir Lenkija susitarė stiprinti Šiaurės–Pietų transporto koridorių / L. Penek/LRV nuotr.

Tai numato susisiekimo ministro Mariaus Skuodžio ir Lenkijos infrastruktūros ministro Andrzejaus Adamczyko penktadienį Vilniuje pasirašytas memorandumas, pranešė Susisiekimo ministerija.

„Jame apibrėžti abiem šalims svarbių Europos transporto koridorių plėtros prioritetai, geležinkelio jungčių ir svarbiausių infrastruktūros projektų – „Rail Baltica“, „Via Baltica“, „Carpatia“ koridoriaus – įgyvendinimo klausimai“, – pranešime sakė M. Skuodis.

Be to, šalys taip pat gerins karinio mobilumo sąlygas ir papildomai plėtos kelių jungtį per Aradnykų–Lazdijų sienos perėjimo punktą.