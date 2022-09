Pabrangusi elektra nukrėtė elektromobilių nuomos verslą: neslepia, kad kainų augimas neišvengiamas, bet ieško alternatyvų

Didėjančios elektros kainos tampa iššūkiu elektromobilių savininkams ir verslininkams, užsiimantiems tokių transporto priemonių nuoma, – išaugo elektromobilių įkrovimo kaštai. Ekspertai sako, kad artimiausiu metu elektra neturėtų pigti, o tie žmonės, kurie planavo pirkti elektromobilį dėl to, kad tai yra pigiau, turėtų savo sprendimą persvarstyti.

Pavyzdžiui, jei elektromobilis turi 52 kilovatvalandžių bateriją, tai rugsėjo 12 d. dienos elektros kainomis biržoje už jo įkrovimą būtų reikėję sumokėti 22 eurus (kilovatvalandės kaina – apie 42 centai). O kai rugpjūčio 17 dieną nuo 18 iki 19 valandos didmeninė kaina buvo pasiekusi istorines aukštumas – 4 eurus už kilovatvalandę, už tokios baterijos įkrovimą būtų tekę sumokėti 208 eurus.

Elektromobilio įkrovimo stotelė / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Siekia mažinti įkrovimo kaštus

Bendrovės „Ride Share“, teikiančios elektromobilių dalijimosi paslaugą „Spark“, direktorius Karolis Matulaitis teigia, kad, didėjant elektros kainoms ir bendram kaštų lygiui, elektromobilių nuomos kainų augimas yra neišvengiamas.

„Tačiau mes aktyviai ieškome sprendimų, kaip galėtume mažinti elektromobilių įkrovimo kaštus, svarstome įvairias alternatyvas, pavyzdžiui, gaminti ar pirkti elektrą iš nutolusių saulės elektrinių“, – kalba K. Matulaitis.

Karolis Matulaitis / LRT

Automobilių dalijimosi bendrovės „CityBee“ vadovas Kristijonas Kaikaris sako, kad dėl išaugusių mokesčių už elektrą nuomos kainų didinti kol kas neplanuojama. Tiesa, elektromobiliai sudaro tik dalį įmonės automobilių parko.

„Toliau stebėsime rinkos pokyčius ir priimsime sprendimus atsižvelgdami į situaciją. Siekiame ne tik padengti veiklos kaštus, bet taip pat ir išlikti konkurencingi rinkoje“, – kalbėdamas apie automobilių nuomos kainų kėlimą dėsto K. Kaikaris.

Klientų skaičius auga

Anot K. Kaikario, augant infliacijos lygiui, automobilius nuomojasi vis daugiau žmonių, todėl jų tikslas yra neskubėti didinti paslaugų kainų.

Kristijonas Kaikaris / Pranešimo autorių nuotr.

Savo ruožtu K. Matulaitis sako paskutiniais mėnesiais taip pat matantis išaugusį klientų, besinaudojančių elektromobilių nuomos paslaugomis, skaičių.

„Manome, kad tai susiję su produkto patrauklumu ir augančiu žmonių sąmoningumu. Žmonės pradeda skaičiuoti, kiek kainuoja transportas ir ar būtina šeimai turėti du automobilius, kai antrąjį galbūt galima pakeisti automobilių dalijimosi paslauga“, – aiškina „Ride Share“ direktorius.

Anot jo, automobilis paprastai yra antras pagal dydį pirkinys žmogaus gyvenime po nuosavo būsto, o automobilių dalijimosi paslauga kainuoja pigiau nei nuosavo automobilio turėjimas, įvertinant, kiek žmogus nuvažiuoja kilometrų per mėnesį ar dieną.

„Spark” / BNS nuotr.

„Didėja visuomenės sąmoningumas, kad galbūt reikia sėsti į elektromobilį ir tokiu būdu šiek tiek prisidėti prie valstybės energetinės nepriklausomybės“, – sako K. Matulaitis.

Trūksta įkrovimo stotelių

Laurynas Boguševičius, automobiliais prekiaujančio startuolio „Deals on Wheels“ įkūrėjas, sako, kad kol kas įmonės klientų įpročiai nesikeičia – žmonės elektromobilius perka.

„Jeigu elektros kaina pasidarys nebepakeliama, tada kils ir kuro kainos, tačiau elektromobilis vis tiek išliks nežymiai pigesnė transporto priemonė negu vidaus degimo variklį turintis automobilis. Tik tas skirtumas, kiek elektromobilis bus pigesnis, kiek sumažės“, – sako pašnekovas.

Laurynas Boguševičius / D. Umbraso /LRT nuotr.

Savo ruožtu kalbėdamas apie kitus iššūkius elektromobilių nuomos verslui, „CityBee“ vadovas K. Kaikaris išskiria du aspektus – infrastruktūrą ir puslaidininkių trūkumą, dėl kurių yra sutrikęs automobilių tiekimas visame pasaulyje.

Anot pašnekovo, tam, kad visi norintys galėtų patogiai naudotis elektromobiliais, būtina plėsti elektromobilių įkrovimo stotelių infrastruktūrą, kadangi šiuo metu stotelių trūksta.

Jam antrina ir elektromobilių ekspertas Dainius Jakas, jis sutinka, kad infrastruktūra yra vienas iš iššūkių elektromobilių turėtojams.

„Elektromobilių įkrovimo stotelių situacija per kelerius metus yra šiek tiek pagerėjusi, tačiau, turint omenyje, kiek per šį laiką padaugėjo elektromobilių, to nepakanka. Infrastruktūra gerėja, bet ne taip greitai, kaip daugėja elektromobilių“, – aiškina pašnekovas.

Dainius Jakas / Asmeninio archyvo nuotr.

Kol kas elektros kainos išliks panašios

D. Jakas sako, kad tokių žmonių, kurie labai nustebo dėl elektros kainų, tikėtina, nėra labai daug.

„Kita vertus, tie žmonės, kurie planavo pirkti elektromobilį vien dėl to, kad juo buvo pigiau važiuoti, turbūt turėtų persvarstyti savo sprendimą, kadangi šiuo metu tai nėra taip pigu“, – kalba ekspertas.

„CityBee“ / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

Anot jo, tie žmonės, kurie elektromobilį jau turi, greičiausiai su elektros tiekėjais yra pasirašę fiksuotos kainos sutartį, turi saulės elektrinę arba turi kitokį būdą įsikrauti elektromobilį, pavyzdžiui, darbe.

„Tokie elektros kainų šokai nėra tvarūs ir ilgalaikiai. Manau, kad rinka sureguliuos kainą ir vėl grįšime į tą laiką, kai elektromobilis buvo labai geras ekonominis pirkinys“, – sako D. Jakas.

Lietuvos energetikos agentūros (LEA) vadovas Virgilijus Poderys kalbėdamas apie elektros kainų prognozes sako, kad kol kas signalai nėra labai paguodžiantys – artimiausiais mėnesiais ekspertai mato panašų kainų lygmenį, koks yra ir dabar.

Virgilijus Poderys / J. Stacevičiaus/LRT nuotr.

„Nepaisant to, kad elektra brangsta, žmonėms vis tiek apsimoka važinėti elektromobiliu, kadangi 100 km išleidžia mažiau. Jei pažiūrėtume į vidutines degalų ir elektros kainas Lietuvoje, vis tiek pigiau yra važiuoti elektromobiliu“, – sako V. Poderys.

LEA vadovas teigia, kad žmonės, kurie automobilius kraunasi namuose, už kilovatvalandę gali mokėti ir apie 20 centų, priklausomai nuo to, ar kraunasi naktį, ar dieną ir ar yra pasirašę sutartį fiksuotos kainos tarifu.

V. Poderys pataria įsirengti saulės baterijos plokštes ant stogo arba taupyti, kad elektros kainų augimą būtų lengviau išgyventi. Anot jo, imantis pačių elementariausių taupymo būdų galima sutaupyti iki 20 proc. komunalinių išlaidų.

„Skalbimo mašinoje naudoti žemesnę temperatūrą, tiek skalbimo mašinoje, tiek indaplovėje neužmiršti įjungti ekonominio režimo, trumpiau būti duše, gartraukį laikyti įjungtą tiek, kiek reikia, neuždengti radiatorių užuolaidomis ar baldais“, – vardija jis.