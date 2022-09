Seimas dega žalią šviesą pokyčiams: nenori leisti „kaupti“ baudų vairuotojams už greičio viršijimą

Seimas po svarstymo pritarė Administracinių nusižengimų kodekso pakeitimams, kuriais siekiama iki 60 darbo dienų sutrumpinti laikotarpį, per kurį gali būti paskiriamos administracinės nuobaudos, kai nusižengimai užfiksuojami stacionariomis ar mobiliosiomis fiksavimo sistemomis.

Antradienį už šias naujas nuostatas balsavo 115 Seimo narių, prieš – 2, susilaikė 9 parlamentarai. Tam, kad jos būtų priimtos, Seimas turės balsuoti dar kartą.

Pagal svarstomą projektą, kai administracinio nusižengimo protokolas su administraciniu nurodymu automatiškai suformuojamas Administracinių nusižengimų registre arba šie nusižengimai užfiksuojami stacionariomis ar mobiliosiomis teisės pažeidimų fiksavimo sistemomis, administracinė nuobauda turėtų būti paskirta ne vėliau kaip per 60 darbo dienų nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos.

Greitis keliuose bus sekamas itin atidžiai / E. Blaževič/LRT nuotr.

Šiuo metu kodekse nustatyta, kad administracinė nuobauda gali būti paskirta ne vėliau kaip per dvejus metus nuo administracinio nusižengimo padarymo dienos, o trunkamojo administracinio nusižengimo atveju – per dvejus metus nuo jo paaiškėjimo dienos.

Pasak iniciatorių, įstatymo projekto rengimą paskatino viešumoje didelį atgarsį sukėlę atvejai, kai už padarytus administracinius nusižengimus atsakingiems asmenims protokolai su administraciniu nurodymu sumokėti baudą atėjo vienu metu, sukaupti per kelis mėnesius.

„Tokiu būdu nusižengimus padariusiems asmenims ne tik atsiranda didelė finansinė našta, bet ir taikoma Administracinių nusižengimų kodekse numatyta sunkinančioji aplinkybė − pakartotinumas. Be to, tokiu būdu taikoma atsakomybė, kai baudos skiriamos už nusižengimus, „sukauptus“ per kelis mėnesius, galimai paneigia ANK nustatytą administracinių nuobaudų paskirtį: atgrasyti asmenis nuo administracinių nusižengimų ar nusikalstamų veikų darymo ir paveikti administracinius nusižengimus padariusius asmenis, kad jie laikytųsi įstatymų ir vėl nedarytų administracinių nusižengimų“, − teigiama projekto aiškinamajame rašte.

Policijos greičio reidas Vilniaus mieste / E. Blaževič/LRT nuotr.

Kitaip mano Seimo vicepirmininkas socialdemokratas Julius Sabatauskas, kuris siūlomą reguliavimą pavadino „teisiniu nihilizmu“, nes, jo nuomone, tai skatins daryti tokius pažeidimus. Politikas įsitikinęs, kad Konstitucinis Teismas (KT) pripažintų tokias nuostatas prieštaraujančiomis Konstitucijai.

„Jeigu gaunu nuobaudą vėliau nei per 60 dienų, tai nereikėtų mokėti? Čia visiškas teisinis nililizmas. Manau, kad KT pripažintų kodekso prieštaravimą Konstitucijai. Prezidentas turėtų vetuoti šitą įstatymą“, − mano jis.

Tuo tarpu Seimo narys Andrius Bagdonas mano, kad bauda turėtų pasiekti pažeidėją kuo greičiau. „Tai suveiktų prevenciškai“, − mano politikas. Jis siūlo sutrumpinti šį terminą iki 30 dienų.

Policijos greičio reidas Vilniaus mieste / E. Blaževič/LRT nuotr.

„Šiuo metu siūlomas 60 darbo dienų terminas neužtikrintų pakankamos paskatos pažeidėjams nusižengimų nekartoti, todėl siūlomas 30 darbo dienų terminas. Tai normalus laiko tarpas, per kurį institucijos galėtų išrašyti nuobaudą“, − sakė jis iš Seimo tribūnos.