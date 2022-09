Naujų automobilių pardavimai Rusijoje toliau drastiškai smunka

Naujų automobilių pardavimai Rusijoje rugpjūtį, palyginti su praėjusiais metais, sumažėjo 62,4 proc., rodo antradienį paskelbti sektoriaus duomenys, Maskvai susidūrus su Vakarų sankcijomis dėl karo Ukrainoje.

Rugpjūčio mėnesį buvo parduoti 41 698 lengvieji ir lengvieji komerciniai automobiliai, rodo Europos įmonių asociacijos (AEB) paskelbti duomenys. Tai 62,4 proc. mažiau nei tą patį 2021 metų mėnesį, nurodė asociacija.

Automobilių pardavimų nuosmukis prasidėjo kovą, kai Vakarų sostinės įvedė Maskvai beprecedentes sankcijas po to, kai Rusija pasiuntė karius į provakarietišką Ukrainą.

Per pastaruosius du dešimtmečius, augant šalies ekonomikai, Vakarų automobilių gamintojai Rusijoje pradėjo surinkinėti automobilius, tačiau dabar daugelis vietos automobilių gamyklų buvo priverstos užsidaryti.

„AvtoVAZ“ gamykla Rusijoje / AP nuotr.

Rusijoje gamybą sustabdė BMW, „Ford“, „Hyundai“, „Mercedes“, „Volkswagen“ ir „Volvo“.

Daug automobilių gamintojų taip pat sustabdė savo automobilių ar jų dalių pardavimą Rusijai, įskaitant „Audi“, „Honda“, „Jaguar“ ir „Porsche“.

Susidūrusios su importuojamų dalių trūkumu, gegužės mėnesį valdžios institucijos sušvelnino saugos ir išmetamųjų teršalų standartus vietoje gaminamiems automobiliams, be kita ko, atsisakė reikalavimo įrengti juose oro pagalves.

Be to, Rusija, siekdama apeiti sankcijas, leido importuoti šimtus prekių kategorijų, įskaitant svarbiausių markių automobilius bei atsargines dalis, be intelektinės nuosavybės savininko sutikimo.